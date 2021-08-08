87 500 км с Datsun mi-DO: ищем форсунки на замену

Datsun mi-DO
Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2015
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года
Пробег на момент отчета — 87 500 км
Кому-то приглянулись форсунки омывателя нашего Datsun. Вероятно, воришки не знали, что они надежно крепятся изнутри — не открыв капот, не снимешь. Не сняли, но сломали. Хорошо еще, капот не повредили.
В ближайшем магазине купил веерные форсунки G‑Force по цене 54 рубля за штуку. Устанавливаются легко, крепятся к капоту пластиковой гайкой, только жиклеры мне не понравились. Во‑первых, они металлические — зимой лучше работают пластмассовые. Во‑вторых, у них разный распыл жидкости.
Попробую подыскать что-то более подходящее.