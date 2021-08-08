87 500 км с Datsun mi-DO: ищем форсунки на замену — журнал За рулем

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87 500 км с Datsun mi-DO: ищем форсунки на замену

Машина из парка «За рулем» пострадала от рук вандалов.

Datsun mi-DO

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Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2015
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года
Пробег на момент отчета — 87 500 км

Кому-то приглянулись форсунки омывателя нашего Datsun. Вероятно, воришки не знали, что они надежно крепятся изнутри — не открыв капот, не снимешь. Не сняли, но сломали. Хорошо еще, капот не повредили.

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В ближайшем магазине купил веерные форсунки G‑Force по цене 54 рубля за штуку. Устанавливаются легко, крепятся к капоту пластиковой гайкой, только жиклеры мне не понравились. Во‑первых, они металлические — зимой лучше работают пластмассовые. Во‑вторых, у них разный распыл жидкости.

Попробую подыскать что-то более подходящее.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

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Отзывы о Datsun mi-DO (2)

Datsun 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem — 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля

Недостатки:

Думал-думал... и ничего на ум не пришло))

Комментарий:

За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.

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