Аккумулятор EFB по-турецки

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Чем знаменита Турция среди россиян? Теплым морем, ярким солнцем, уютными отелями, сладостями, памятниками античности. Российские автомобилисты, наверняка, знают, что есть турецкие аккумуляторы. А про самые современные батареи турецкого производства им известно?

Когда в далеком 1976 году три брата-предпринимателя открывали небольшой заводик, вряд ли они предполагали, что через сорок с лишним лет их компания превратится в крупнейшего в Турции производителя аккумуляторных батарей Yigit Aku A. S. (по-турецки «Yigit» значит «доблестный»), который выпускает более семи миллионов аккумуляторов в год.

В производственной программе батареи для легковых автомобилей, тяжелого коммерческого транспорта, сельскохозяйственной техники. А также тяговые и «морские» аккумуляторы, специальные батареи для военной техники (между прочим, соответствующие стандартам НАТО), накопители для солнечных электростанций, гелевые аккумуляторы и даже самые современные литий-ионные батареи. Yigit Aku A. S. стала глобальным мировым поставщиком аккумуляторных батарей. Продукция компании известна более чем в 100 странах мира. Список клиентов впечатляет: в нем производители легковых автомобилей, грузовиков, строительной и сельскохозяйственной техники, такие как: RENAULT, NISSAN, PEUGEOT, KIA, HUNDAI, FIAT, ISUZU, MAN, TURKISH TRACTOR-CASE & NEW HOLLAND, TUMOSAN, HIDROMEK. Предмет особой гордости — статус национального производителя. Капитал компании на 100% турецкий.

Производят турки и специальные батареи для тяжелых условий эксплуатации. Об одной из них мы и расскажем. Интересно, что тяжелые условия работы ей создал не лютый мороз, а… автомобильные инженеры, которые в погоне за экономией топлива и снижением выбросов изобрели систему «старт-стоп». Остановился автомобиль с такой системой — его двигатель автоматически глохнет. Коснулся водитель педали акселератора — автоматически же пускается. Красивая идея, но абсолютно губительная для обычного аккумулятора, который при городских поездках просто не успевает подзаряжаться. Установка гелевых батарей решала эту проблему, но их цена слишком высока. Вот тогда и был придуман EFB-аккумулятор.

Именно по такой технологии изготавливаются батареи PLATIN Battery EFB Start & Stop. Чем они отличаются от обычного аккумулятора? Аббревиатура EFB расшифровывается как Enhanced Flooded Battery, или улучшенная залитая батарея, если говорить по-русски. EFB-аккумуляторы отличаются прежде всего тем, что каждая пластина, изготовленная из специального состава, заключена в особый конверт-сепаратор, заполненный электролитом. Кроме того, сами пластины более толстые. В результате они лучше защищены от сульфатации, не склонны к осыпанию и короткому замыканию батареи. EFB-батареи устойчивы к глубоким разрядам, имеют высокие показатели пускового тока, легко переносят многочисленные циклы «заряд-разряд», быстрее принимают заряд, уверенно работают в широком диапазоне температур и отличаются увеличенным ресурсом.

Такие АКБ, как уже сказано, разрабатывались специально для автомобилей с системой «старт-стоп» — там их использование необходимо. Но высокие характеристики EFB-батарей пришлись очень кстати и на обычных автомобилях, особенно в сложных условиях эксплуатации. При поездках по городу с частыми остановками, да еще в темное время, когда включены дополнительные потребители, батарее приходится туго. При использовании мощных дополнительных потребителей: фар, лебедки, аудиосистемы — тоже. И, конечно, зимой, когда пригодятся высокий пусковой ток и стойкость к глубокому разряду — крутить стартер такой аккумулятор сможет долго и уверенно. Вот и получается, что АКБ, изготовленная в теплой Турции, прекрасно подходит и для России с ее долгой и холодной зимой.

Есть у EFB-аккумуляторов еще одно преимущество — цена. Казалось бы, они дороже обычных батарей. Но не надо забывать про более высокие характеристики и, главное, увеличенный срок службы. По своим показателям улучшенные залитые батареи приближаются к дорогим гелевым, а по цене все же ближе к обычным кальциевым.

На сегодняшний день EFB-аккумуляторы выпускают многие производители, и их предложение на рынке достаточно широко. Какую выбрать? На что ориентироваться, чтобы купить настоящую, качественную EFB-батарею? Прежде всего на авторитет производителя. Крупные заводы с мировым именем, такие, как Yigit Aku A.S, применяют в производстве самое совершенное оборудование и передовые технологии. Качество их продукции подтверждено сотрудничеством с крупнейшими автопроизводителями, которые очень строго отбирают поставщиков комплектующих. А поставки батарей для военных — это особая тема. Требования людей в погонах крайне жесткие. Ведь для них «мертвый» аккумулятор — это угроза безопасности страны!

Так что будьте уверены — покупая АКБ PLATIN Battery EFBStart & Stop, вы получаете не просто красивую надпись на корпусе, но современный, высокотехнологичный продукт с реально высокими характеристиками.

