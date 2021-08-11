Hyundai Creta 2021: главные изменения

Hyundai Creta первого поколения выпускали в России в течение пяти лет без какого-либо рестайлинга. Машина не броская, но гармоничная внешне — за это многие ее и выбирали.
В случае с новой Кретой есть о чем поспорить. И скажите спасибо, что относительно вышедшей раньше индийской версии нам сделали менее вычурную решетку радиатора и слегка облагородили заднюю оптику!
Как и у большинства одноклассников, базовое оснащение Креты — галогенки и светодиодные ходовые огни. Светодиодные фары с подсветкой поворотов можно заказать начиная со второй комплектации (55 тысяч в пакете с противотуманками и датчиком света), в третью они включены изначально.
Опционная панорамная крыша отъела часть места над головой, но его осталось достаточно. Двухцветная кожа — отделка лимитированной серии Smart за 2 млн рублей. Будет и ткань, и комбинированный вариант, и простая черная кожа.
- Вариантов приборки у Креты два. Альтернативой чисто аналоговой выступает не полностью цифровая, а лишь частично — с центральным дисплеем на 7 дюймов. Игра с оформлением сводится к автоматической замене цвета в зависимости от выбранного ездового режима. Сюда же выводится изображение с камер контроля мертвых зон — в зависимости от включенного указателя поворота. Да, у Креты появилась система кругового обзора из четырех объективов, а задний — впервые для Hyundai — с омывателем!
- Простенькой магнитолы больше нет. Минимум — это цветной дисплей на 8 дюймов, максимум — диагональю 10,25 дюйма (на фото). В обоих случаях будут физические кнопки и крутилки, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, возможность подключить по протоколу Bluetooth два гаджета одновременно. И выглядит богато, и функциональность на высоте.
- Передняя панель не имеет ничего общего с прежней. На фото — роскошное топовое решение в двух цветах. Не обольщайтесь: вставки не кожаные, а пластиковые. Руль от старших моделей выглядит классно, но металлические вставки зимой будут портить впечатление от обогрева.
- Климат-контроль остался однозонным. В дорогих комплектациях вставка маркого черного глянца начинается над центральными дефлекторами и заканчивается перед центральным подлокотником. Есть что испачкать и поцарапать! Мне больше нравится скромное исполнение в простом пластике.
- Creta может ехать в стандартном, экономичном или спортивном режиме. Шайба выбора размещена слева от рычага коробки. На полноприводных машинах сохранилась возможность принудительно заблокировать межосевую муфту на скорости до 30 км/ч. Измеренный мною клиренс в нижней точке составляет около 185 мм. Это без защиты, которая отъест часть просвета.
Агрегаты ни менять, ни даже дорабатывать не стали. Атмосферники Gamma 1.6 (121 или 123 л.с.) и Nu 2.0 (150 л.с.) сочетаются с 6‑ступенчатыми коробками передач. Двигатель 1.6 можно заказать с «ручкой» или автоматом, передним или полными приводом — всего четыре сочетания. Двухлитровому положен только автомат, но количество ведущих колес выбрать можно. На других рынках у Креты появились вариатор, преселективный робот, турбомотор.
Оборудование
На Крете прежде не было датчика дождя, центрального подлокотника и USB-порта для задних пассажиров — за них однозначно можно благодарить. Машины с активным круиз-контролем и автоторможением купят не многие, но появление систем активной безопасности нужно только приветствовать.
Панорамная крыша и аудиосистема Bose — позиции статусные, но дорогие, и на кроссовере В‑класса точно необязательные. То же самое с LED-фарами: современно и должно быть эффективно, но воздержусь от выводов, пока не поезжу в ночи и не узнаю цены на фары.
Видна экономия на потолке: ручки над водительской дверью нет, крючок для верхней одежды есть только по левому борту, индивидуальный свет будет только на автомобилях со стеклянной крышей, а без неё ставится скромный плафон на одну лампочку по центру.
Авторежим есть лишь у водительского стеклоподъемника, регулировка руля по вылету имеется не во всех версиях.
И почему бы не установить омыватели фар?
ЦЕНЫ
Диапазон цен на Крету в сравнении с дорестайлинговой версией, было/стало, млн рублей. Прибавка —50-300 тысяч рублей.
- 1.6 МТ 2WD 1,15–1,35 / 1,2–1,45
- 1.6 АТ 2WD 1,2–1,4 / 1,26–1,52
- 1.6 МТ 4WD 1,26–1,34 / 1,35–1,43
- 1.6 АТ 4WD 1,31–1,48 / 1,49–1,6
- 2.0 АТ 2WD 1,37–1,46 / 1,4–1,58
- 2.0 АТ 4WD 1,54–1,67 / 1,66–1,99
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