Hyundai Creta 2021: главные изменения

Под кузовом новой Креты - старые агрегаты.

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Hyundai Creta первого поколения выпускали в России в течение пяти лет без какого-либо рестайлинга. Машина не броская, но гармоничная внешне — за это многие ее и выбирали.

В случае с новой Кретой есть о чем поспорить. И скажите спасибо, что относительно вышедшей раньше индийской версии нам сделали менее вычурную решетку радиатора и слегка облагородили заднюю оптику!

Creta подросла на 30 мм в длину, на 10 мм в ширину, на 20 мм в колесной базе. Высота уменьшилась на 10 мм.

Как и у большинства одноклассников, базовое оснащение Креты — галогенки и светодиодные ходовые огни. Светодиодные фары с подсветкой поворотов можно заказать начиная со второй комплектации (55 тысяч в пакете с противотуманками и датчиком света), в третью они включены изначально.

Опционная панорамная крыша отъела часть места над головой, но его осталось достаточно. Двухцветная кожа — отделка лимитированной серии Smart за 2 млн рублей. Будет и ткань, и комбинированный вариант, и простая черная кожа.

Вариантов приборки у Креты два. Альтернативой чисто аналоговой выступает не полностью цифровая, а лишь частично — с центральным дисплеем на 7 дюймов. Игра с оформлением сводится к автоматической замене цвета в зависимости от выбранного ездового режима. Сюда же выводится изображение с камер контроля мертвых зон — в зависимости от включенного указателя поворота. Да, у Креты появилась система кругового обзора из четырех объективов, а задний — впервые для Hyundai — с омывателем!

у Креты два. Альтернативой чисто аналоговой выступает не полностью цифровая, а лишь частично — с центральным дисплеем на 7 дюймов. Игра с оформлением сводится к автоматической замене цвета в зависимости от выбранного ездового режима. Сюда же выводится изображение с камер контроля мертвых зон — в зависимости от включенного указателя поворота. Да, Простенькой магнитолы больше нет. Минимум — это цветной дисплей на 8 дюймов, максимум — диагональю 10,25 дюйма (на фото). В обоих случаях будут физические кнопки и крутилки, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, возможность подключить по протоколу Bluetooth два гаджета одновременно. И выглядит богато, и функциональность на высоте.

Минимум — это цветной дисплей на 8 дюймов, максимум — диагональю 10,25 дюйма (на фото). В обоих случаях будут физические кнопки и крутилки, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, возможность подключить по протоколу Bluetooth два гаджета одновременно. И выглядит богато, и функциональность на высоте. Передняя панель не имеет ничего общего с прежней. На фото — роскошное топовое решение в двух цветах. Не обольщайтесь: вставки не кожаные, а пластиковые. Руль от старших моделей выглядит классно, но металлические вставки зимой будут портить впечатление от обогрева.

не имеет ничего общего с прежней. На фото — роскошное топовое решение в двух цветах. Не обольщайтесь: вставки не кожаные, а пластиковые. Руль от старших моделей выглядит классно, но металлические вставки зимой будут портить впечатление от обогрева. Климат-контроль остался однозонным. В дорогих комплектациях вставка маркого черного глянца начинается над центральными дефлекторами и заканчивается перед центральным подлокотником. Есть что испачкать и поцарапать! Мне больше нравится скромное исполнение в простом пластике.

остался однозонным. В дорогих комплектациях вставка маркого черного глянца начинается над центральными дефлекторами и заканчивается перед центральным подлокотником. Есть что испачкать и поцарапать! Мне больше нравится скромное исполнение в простом пластике. Creta может ехать в стандартном, экономичном или спортивном режиме. Шайба выбора размещена слева от рычага коробки. На полноприводных машинах сохранилась возможность принудительно заблокировать межосевую муфту на скорости до 30 км/ч. Измеренный мною клиренс в нижней точке составляет около 185 мм. Это без защиты, которая отъест часть просвета.

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Агрегаты ни менять, ни даже дорабатывать не стали. Атмосферники Gamma 1.6 (121 или 123 л.с.) и Nu 2.0 (150 л.с.) сочетаются с 6‑ступенчатыми коробками передач. Двигатель 1.6 можно заказать с «ручкой» или автоматом, передним или полными приводом — всего четыре сочетания. Двухлитровому положен только автомат, но количество ведущих колес выбрать можно. На других рынках у Креты появились вариатор, преселективный робот, турбомотор.

Не могу сказать, что сзади стало просторнее. Просто завалили назад спинку второго ряда, что добавило ощущения лишнего пространства. «Сам за собой» при 186 см роста я уселся с зазором от колена до спинки сиденья в пару сантиметров. Багажник прибавил в объеме 31 л (стало 433 л). Под полом лежит полноразмерная запаска.

В немаленьких задних фонарях места секциям заднего хода и противотуманкам не нашлось: они в бампере, причем каждая в единственном экземпляре. Колеса остались 16‑и 17‑дюймовыми. В базовой версии стоят «штамповки» с колпаками.

Оборудование

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На Крете прежде не было датчика дождя, центрального подлокотника и USB-порта для задних пассажиров — за них однозначно можно благодарить. Машины с активным круиз-контролем и автоторможением купят не многие, но появление систем активной безопасности нужно только приветствовать.

Панорамная крыша и аудиосистема Bose — позиции статусные, но дорогие, и на кроссовере В‑класса точно необязательные. То же самое с LED-фарами: современно и должно быть эффективно, но воздержусь от выводов, пока не поезжу в ночи и не узнаю цены на фары.

Видна экономия на потолке: ручки над водительской дверью нет, крючок для верхней одежды есть только по левому борту, индивидуальный свет будет только на автомобилях со стеклянной крышей, а без неё ставится скромный плафон на одну лампочку по центру.

Авторежим есть лишь у водительского стеклоподъемника, регулировка руля по вылету имеется не во всех версиях.

И почему бы не установить омыватели фар?

ЦЕНЫ

Диапазон цен на Крету в сравнении с дорестайлинговой версией, было/стало, млн рублей. Прибавка —50-300 тысяч рублей.

1.6 МТ 2WD 1,15–1,35 / 1,2–1,45

1,15–1,35 / 1,2–1,45 1.6 АТ 2WD 1,2–1,4 / 1,26–1,52

1,2–1,4 / 1,26–1,52 1.6 МТ 4WD 1,26–1,34 / 1,35–1,43

1,26–1,34 / 1,35–1,43 1.6 АТ 4WD 1,31–1,48 / 1,49–1,6

1,31–1,48 / 1,49–1,6 2.0 АТ 2WD 1,37–1,46 / 1,4–1,58

1,37–1,46 / 1,4–1,58 2.0 АТ 4WD 1,54–1,67 / 1,66–1,99

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Фото: Георгий Садков и Hyundai