Как уберечь АКП от перегрева: 5 необычных (но проверенных) способов

Приемы вождения, которые вредны для трансмиссии в холодное время года, спасут ее в жару. Особенно если ездите по городу.

Для каких трансмиссий эти советы?

Для всех гидромеханических коробок передач и вариаторов, где вращение от двигателя к коробке передает гидротрансформатор. Жидкость в таких трансмиссиях от перегрева быстро теряет свойства, а также способность защищать детали от износа. Да и сами неметаллические элементы коробки от перегрева быстро стареют.

А вот рекомендации по переключению относятся по большей части к классическим автоматам.

1. Ставьте на паркинг

Обычно мы не рекомендуем дергать селектор автоматической коробки передач (как и вариатора) при остановках.

В сильную жару стоит придерживаться правила «двух минут». Если вы понимаете, что простоите на светофоре или в пробке две минуты и больше, переводите коробку в положение «Р».

В чем дело: главный источник тепла в автомате (и вариаторе) — гидротрансформатор. Причем тепло, в основном, выделяется, когда устройство работает с максимальной «пробуксовкой». Например, включен режим «D», а автомобиль удерживается на месте тормозами (на входе вращение есть, а на выходе нет). Включив коробку в положение «Р», мы позволим гидротрансформатору вращаться свободно, практически не выделяя тепло.

Ставьте селектор в «Паркинг» при остановках более чем на две минуты — это снизит температуру коробки.

2. Не отключайте «старт-стоп»

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Систему эту наши автолюбители не жалуют — и правильно. Перегружает стартер и аккумулятор. Двигателю тоже вредно каждые раз по новой начинать образовывать масляный клин в подшипниках скольжения и почти посуху «шаркать» кольцами по цилиндрам.

В сильную жару «старт-стоп» защищает трансмиссию.

В чем дело: неработающий мотор не производит тепло и не дает это делать коробке или вариатору.

3. Фиксируйте первую передачу в пробке

В жару в пробке, когда движение хоть и медленное, но постоянное, есть смысл установить селектор коробки в положение «L». На более современных коробках с возможностью ручного выбора передач устанавливаем селектор в положение «1». Даже вариатору лучше установить первую виртуальную передачу в таких условиях.

В чем дело: коробка не будет переключаться на более высокие передачи, когда скорость на несколько секунд превысит 10–15 км/ч. Это сэкономит ресурс клапанов и фрикционов.

И автомат, и вариатор лучше перевести в ручной режим и зафиксировать первую передачу при коротких рывках в вялотекущей пробке.

4. Ограничивайте переключения коробки

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Еще одна частая городская ситуация: пробка еще не образовалась, но быстрее 40–50 км/ч поток не движется.

В жару в такой ситуации есть смысл установить селектор коробки в положение «2» или «3», чтобы коробка не пыталась включить «на секундочку» высшую передачу.

В чем дело: лишние «шараханья» коробки между передачами ускоряют износ и заставляют больше «буксовать» гидротрансформатор, которому в жару и так несладко.

5. Снимите защиту

Популярные у нас мощные защиты под силовым агрегатом и густые сетки во отверстиях решетки радиатора и бампера стали чуть ли не признаком заботливого хозяина.

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В жару снимайте нештатную защиту моторного отсека снизу, если не выезжаете на серьезное бездорожье. Сетки имеет смысл ставить разве что для защиты нижней части радиаторов — то есть в прорезь бампера. Лучшая сетка — с достаточно крупным плетением.

В чем дело: эти нештатные устройства затрудняют обдув набегающим потом воздуха, а значит повышают температуру двигателя и коробки передач.

Внесезонные правила (забывать не стоит)

Не буксовать и не буксировать. Эти режимы и в прохладную погоду перегружают и перегревают агрегаты, а в жару — просто убивают.

Особенно опасны для АКП или вариатора буксование в грязи и буксировка тяжелого прицепа в жару.

Следите за уровнем рабочей жидкости в коробке. В жару усиливаются течи сквозь малейшие неплотности. Перегрузка от зноя в сочетании с некорректным уровнем жидкости быстро приведет агрегат к кончине.

Регулярно контролируйте уровень в коробке с помощью щупа. Важно: замеры надо делать при температуре, указанной в инструкции к автомобилю.

Если щупа нет — чаще осматривайте корпус коробки и место, где паркуете машину.

Если на вашем автомобиле есть щуп для контроля уровня жидкости — считайте, вам повезло.

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Мойте радиаторы. Если они забиты грязью, то несладко придется как двигателю, так и АКП или вариатору. Кстати, вам тоже будет жарко: залепленный грязью конденсатор кондиционера не пустит воздух дальше, к теплообменнику двигателя, часто совмещенному с охладителем коробки.

Если они забиты грязью, то несладко придется как двигателю, так и АКП или вариатору. Кстати, вам тоже будет жарко: залепленный грязью конденсатор кондиционера не пустит воздух дальше, к теплообменнику двигателя, часто совмещенному с охладителем коробки. Ставьте дополнительный радиатор на АКП. Например, на Аутлендерах разных годов выпуска производитель то ставил радиаторы, то нет. И владельцы на собственном горьком опыте поняли, что без охлаждения агрегат чувствует себя хуже. Другой пример — с автоматами Chevrolet Cruze, ресурс которых можно существенно увеличить, установив дополнительный радиатор охлаждения жидкости.

Какой должна быть температура рабочей жидкости в АКП и вариаторе?

Не выше 125°С — во избежание быстрого износа. А оптимальной считается температура не выше 110°С (даже в сильную жару).

А как ее измерить?

Выбор способа зависит от того, отдает ли блок управления коробкой (вариатором) данные о температуре в разъем диагностики OBD II.

Если да, то можно приобрести недорогой диагностический сканер ELM 327 и подключить его в разъем. Он будет передавать данные по протоколу Bluetooth или Wi-Fi на смартфон или головное устройство автомобиля, работающее на операционной системе Android.

Установив программу, вы сможете в режиме реального времени видеть температуру в коробке передач. И принимать решение о необходимости дополнительного охлаждения, снятии густых сеточек с решетки радиатора или необходимости подкорректировать стиль езды.

Из разъема OBD II сигнал о температуре в коробке может принимать и маршрутный компьютер «Мультитроникс». Установить его сложнее, чем просто передать данные на смартфон, но зато вы все время будете видеть интересующие вас параметры. Среди них летом наиболее важны температура двигателя и АКП (вариатора).

Температура в коробке передач может быть выше температуры двигателя. Жидкость не вскипит, предупреждая вас клубами пара, подобно антифризу двигателя, но ресурс коробки это сильно сократит.

Если же блок управления автоматической коробкой не делится данными о температуре, то придется ставить термодатчик в корпус коробки передач. Это не так просто, поэтому многие откажутся от этой операции. Но лучше поручить ее специалистам: счет за их работу окажется несоизмеримо скромнее того, что выкатят вам позже за ремонт коробки.

Фото: «За рулем» и фирмы-производители