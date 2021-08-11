Как уберечь АКП от перегрева: 5 необычных (но проверенных) способов

Для каких трансмиссий эти советы?
Для всех гидромеханических коробок передач и вариаторов, где вращение от двигателя к коробке передает гидротрансформатор. Жидкость в таких трансмиссиях от перегрева быстро теряет свойства, а также способность защищать детали от износа. Да и сами неметаллические элементы коробки от перегрева быстро стареют.
А вот рекомендации по переключению относятся по большей части к классическим автоматам.
1. Ставьте на паркинг
В сильную жару стоит придерживаться правила «двух минут». Если вы понимаете, что простоите на светофоре или в пробке две минуты и больше, переводите коробку в положение «Р».
В чем дело: главный источник тепла в автомате (и вариаторе) — гидротрансформатор. Причем тепло, в основном, выделяется, когда устройство работает с максимальной «пробуксовкой». Например, включен режим «D», а автомобиль удерживается на месте тормозами (на входе вращение есть, а на выходе нет). Включив коробку в положение «Р», мы позволим гидротрансформатору вращаться свободно, практически не выделяя тепло.
2. Не отключайте «старт-стоп»
Систему эту наши автолюбители не жалуют — и правильно. Перегружает стартер и аккумулятор. Двигателю тоже вредно каждые раз по новой начинать образовывать масляный клин в подшипниках скольжения и почти посуху «шаркать» кольцами по цилиндрам.
В сильную жару «старт-стоп» защищает трансмиссию.
В чем дело: неработающий мотор не производит тепло и не дает это делать коробке или вариатору.
3. Фиксируйте первую передачу в пробке
В жару в пробке, когда движение хоть и медленное, но постоянное, есть смысл установить селектор коробки в положение «L». На более современных коробках с возможностью ручного выбора передач устанавливаем селектор в положение «1». Даже вариатору лучше установить первую виртуальную передачу в таких условиях.
В чем дело: коробка не будет переключаться на более высокие передачи, когда скорость на несколько секунд превысит 10–15 км/ч. Это сэкономит ресурс клапанов и фрикционов.
4. Ограничивайте переключения коробки
Еще одна частая городская ситуация: пробка еще не образовалась, но быстрее 40–50 км/ч поток не движется.
В жару в такой ситуации есть смысл установить селектор коробки в положение «2» или «3», чтобы коробка не пыталась включить «на секундочку» высшую передачу.
В чем дело: лишние «шараханья» коробки между передачами ускоряют износ и заставляют больше «буксовать» гидротрансформатор, которому в жару и так несладко.
5. Снимите защиту
Популярные у нас мощные защиты под силовым агрегатом и густые сетки во отверстиях решетки радиатора и бампера стали чуть ли не признаком заботливого хозяина.
В жару снимайте нештатную защиту моторного отсека снизу, если не выезжаете на серьезное бездорожье. Сетки имеет смысл ставить разве что для защиты нижней части радиаторов — то есть в прорезь бампера. Лучшая сетка — с достаточно крупным плетением.
В чем дело: эти нештатные устройства затрудняют обдув набегающим потом воздуха, а значит повышают температуру двигателя и коробки передач.
Внесезонные правила (забывать не стоит)
- Не буксовать и не буксировать. Эти режимы и в прохладную погоду перегружают и перегревают агрегаты, а в жару — просто убивают.
- Следите за уровнем рабочей жидкости в коробке. В жару усиливаются течи сквозь малейшие неплотности. Перегрузка от зноя в сочетании с некорректным уровнем жидкости быстро приведет агрегат к кончине.
Регулярно контролируйте уровень в коробке с помощью щупа. Важно: замеры надо делать при температуре, указанной в инструкции к автомобилю.
Если щупа нет — чаще осматривайте корпус коробки и место, где паркуете машину.
- Мойте радиаторы. Если они забиты грязью, то несладко придется как двигателю, так и АКП или вариатору. Кстати, вам тоже будет жарко: залепленный грязью конденсатор кондиционера не пустит воздух дальше, к теплообменнику двигателя, часто совмещенному с охладителем коробки.
- Ставьте дополнительный радиатор на АКП. Например, на Аутлендерах разных годов выпуска производитель то ставил радиаторы, то нет. И владельцы на собственном горьком опыте поняли, что без охлаждения агрегат чувствует себя хуже. Другой пример — с автоматами Chevrolet Cruze, ресурс которых можно существенно увеличить, установив дополнительный радиатор охлаждения жидкости.
Какой должна быть температура рабочей жидкости в АКП и вариаторе?
Не выше 125°С — во избежание быстрого износа. А оптимальной считается температура не выше 110°С (даже в сильную жару).
А как ее измерить?
Выбор способа зависит от того, отдает ли блок управления коробкой (вариатором) данные о температуре в разъем диагностики OBD II.
Если да, то можно приобрести недорогой диагностический сканер ELM 327 и подключить его в разъем. Он будет передавать данные по протоколу Bluetooth или Wi-Fi на смартфон или головное устройство автомобиля, работающее на операционной системе Android.
Установив программу, вы сможете в режиме реального времени видеть температуру в коробке передач. И принимать решение о необходимости дополнительного охлаждения, снятии густых сеточек с решетки радиатора или необходимости подкорректировать стиль езды.
Из разъема OBD II сигнал о температуре в коробке может принимать и маршрутный компьютер «Мультитроникс». Установить его сложнее, чем просто передать данные на смартфон, но зато вы все время будете видеть интересующие вас параметры. Среди них летом наиболее важны температура двигателя и АКП (вариатора).
Если же блок управления автоматической коробкой не делится данными о температуре, то придется ставить термодатчик в корпус коробки передач. Это не так просто, поэтому многие откажутся от этой операции. Но лучше поручить ее специалистам: счет за их работу окажется несоизмеримо скромнее того, что выкатят вам позже за ремонт коробки.
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