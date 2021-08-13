Новые требования к техническому состоянию машин оказались весьма жесткими. Водителей, которые внесли изменения в конструкцию автомобиля и не узаконили их, уже начали штрафовать. А как закон относится к банальной докатке? В этом разобрался эксперт «За рулем».

Колесами временного использования, которые часто называют «бубликами» или докатками, комплектуют многие автомобили. Из-за их малого диаметра и ширины они занимают меньше места в багажнике. С одной стороны, удобно — места для багажа больше. Но с другой, их применение идет вразрез с ПДД, а именно с перечнем неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена.

При езде на докатке ухудшается устойчивость и управляемость машины, а остальные шины изнашиваются неравномерно. Также возможен перегрев дифференциала, сбои в работе системы стабилизации и антиблокировочной системы тормозов. То есть запрет не случаен и оправдан.

Да, установка шин разных моделей на одну ось запрещена. При этом при техосмотре запаска не проверяется на соответствие комплекту установленных на машине шин. Но в пункте 2.3.1 Правил указано лишь пять неисправностей, с которыми выезжать на дорогу нельзя. Про шины там не сказано ни слова.

Следовательно, согласно тем же ПДД, водитель имеет право следовать к месту стоянки или ремонта хоть на спущенной шине, хоть на отличной от трех других. Но с соблюдением мер предосторожности. Так и отвечайте инспектору, если он придерется к докатке: следую к ближайшему месту ремонта.

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