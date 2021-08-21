Как мы сэкономили 80 тыс. рублей на ремонте кондиционера старенького VW Caddy

Volkswagen Caddy Maxi, 2.0TD (110 л.с.), М6
Изготовитель — Volkswagen Poznan Ltd, Польша
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — c июля 2013 года
Пробег на момент отчета — 176 000 км
Кондиционер забарахлил. Сначала стал включаться через 15–20 минут после нажатия на кнопку, а потом и вовсе отказался холодить.
На сервисе приговорили компрессор кондиционера и осушитель. У официалов они стоят больше 100 тысяч рублей. Плюс еще 20 тысяч — замена и заправка. Дорого!
Пришлось искать добротный заменитель. Собрав информацию по специализированным сервисам, остановил выбор на датской компании Nissens. Компрессор стоил 21 тысячу рублей, осушитель — 5500 рублей. Снять-поставить и заправить — 15 000 рублей. На круг — втрое меньше, чем у официалов!
Однако когда всё собрали, обнаружили биение шкива компрессора. Связались с представительством компании Nissens. И, о чудо! Нам не только заменили узел, но и компенсировали затраты на установку.
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- Что надо сделать, чтобы кондиционер холодил как новый, узнайте тут.
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