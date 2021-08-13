Печальное событие омрачило конец недели в России: в Воронеже 12 августа взорвался маршрутный автобус, полный людей. 18 человек пострадало, двух женщин спасти не удалось.

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Сегодня с утра жители Воронежа несут цветы и свечи к остановке у торгового центра «Галерея Чижова», где в четверг, 12 августа, прогремел взрыв.

Последствия инцидента уже убраны коммунальными службами города, к настоящему моменту снято оцепление. Но причины взрыва до сих пор неясны. Версию теракта власти считают маловероятной: на месте не нашли следов от поражающих элементов, которыми в таких случаях начиняют СВУ. Тем не менее, за ночь в Воронеже проверили 800 маршруток. Подозрительных предметов не нашли. Правда, пострадавшие при взрыве жалуются на странную мелкую металлическую стружку, застрявшую в коже, передает Телеграм-канал Baza. Самостоятельно ее вытащить не удалось, и люди стали обращаться к врачам. Происхождение стружки пока остается загадкой, но порезы неглубокие.

Обстоятельства страшного происшествия комментирует главный редактор «За рулем» Максим Кадаков:

Чтобы произошел взрыв, нужны три условия: горячая среда, окислитель и импульс воспламенения. Автобус был дизельный, взрываться там особо нечему. Теоретически могли взорваться две вещи. Огнетушитель углекислотный (порошковые не взрываются), но тоже при определенных условиях. Он должен быть плохого качества, должна быть высокая внешняя температура (а дело было вечером, так что вряд ли) и тряска. Но при взрыве огнетушителя такого количества пламени не может быть, поэтому у меня остается одна версия — ГБО. Что бы там ни говорили.



Метановые вытянутые баллоны при не очень профессиональной установке размещают, например, под подиум задних сидений, если они есть. То есть они находятся практически в салоне. Ставят в пределах колесной базы, но чаще всего их устанавливают в заднем свесе, прямо под полом кузова. Либо ставят не по центру, а с левой стороны, за левым задним колесом. По характеру разрушения, когда вынесло левую заднюю часть автобуса (наружные панели кузова), можно сделать вывод, что это все-таки был газ (ГБО). Есть еще вариант — это мог быть газовый баллон, который перевозил кто-то из пассажиров. Но если газ выходил и создалась необходимая горючая концентрация, должен был быть запах, которого нельзя было не заметить. Поэтому вряд ли.

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То есть я склоняюсь к версии метанового ГБО. Определить характер взрыва, если там было такое оборудование, может даже средний водитель, а высококвалифицированные специалисты-взрывотехники поймут это легко. Никуда не денешь баллон, если он разорвался, части его все равно должны быть. Странно, что нет заявлений от компетентных органов, которые бы точно все сказали, а комментирует лишь директор предприятия и водитель, утверждая, что автобус дизельный. Мы знаем, как все наши машины проходят ТО и какие бумаги получают, тем более автобус мог быть взят в аренду у кого-то. Компетентные органы давно должны были сказать: ГБО не было! — и точка. Бытового газа в салоне не было — и точка. Но они пока молчат.

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС и «За рулем»