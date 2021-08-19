5 крутых концептов АВТОВАЗа, которые и сегодня выглядят потрясающе!

Привычный сегодня Х-стиль у автомобилей Лада на самом деле появился задолго до прихода Стива Маттина на АВТОВАЗ.

1. ВАЗ-2108 Тарга (1988 г.)

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Вдохновленные разработками западных стран вазовские инженеры из Центра стиля попытались удивить мир первым советским авто с откидным верхом. Родстер, как его называют за рубежом. В основу отечественного родстера была заложена всем полюбившаяся «восьмерка». Модель получила название «Тарга», что в переводе с итальянского означает тарелка. Это, по сути, что-то среднее между седаном и полноценным кабриолетом.

Безопасность пассажиров обеспечивает специальный каркас. Сверху разместили сворачиваемый брезент. Все получилось весьма необычно. Кстати, именно на Тарге были впервые установлены удлиненные крылья. В дальнейшем они нашли свое применение на ВАЗ-2108. Крышка багажника от Тарги перешла на будущую модель ВАЗ-21099.

По некоторым сведениям, выпуск Тарги в большинстве своем планировался на экспорт, но в какой-то момент потенциальные импортеры от сделки отказались. В результате производство было отложено, а после уничтожили и опытные образцы.

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