Нештатную аудиосистему тоже можно считать доработкой автомобиля, не зарегистрированной должным образом в ГИБДД.

ГИБДД уже устраивает рейды для выявления любых незарегистрированных переделок в автомобилях. Например, в Воронеже, где инспекторы проводят рейд по выявлению нештатных аудиосистем с дополнительными колонками и сабвуферами. Всё это, включая усилители, считается незаконным внесением изменений в конструкцию транспортного средства и представляет собой опасность для участников дорожного движения.

Следовательно, «музыку» следует демонтировать, а на первый раз меломанам выписывается 500 рублей штрафа по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена». В этом случае можно было бы обойтись и предупреждением, как то позволяет КоАП, но цель состоит в другом — у истории с доработкой обязательно будет неприятное для автовладельца продолжение.

Повторное нарушение

Так как в конструкцию машины было внесено изменение, то инспектор ГИБДД вправе выдать на руки водителю, помимо протокола о наложении штрафа, предписание вернуть автомобиль в первозданный вид. То есть устранить доработки и не позже чем через 10 дней предоставить машину в ГИБДД для осмотра. Если осмотр не будет проведен, то в ГИБДД приостановят регистрацию автомобиля.

Езда на автомобиле с приостановленной регистрацией грозит штрафом от 500 до 800 рублей (такой штраф может прийти вам в «письме счастья»), а если попадетесь инспектору, это чревато штрафом в 5000 рублей и лишением водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. Эти санкции прописаны в пунктах 1 и 1.1 статьи 12.1. КоАП «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра».

Фото: Nazar Sharafutdinov / Unsplash