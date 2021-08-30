3 версии УАЗа Патриот, которые никто не видел

Спортивная версия, пикап с огромным кузовом, эффектный бизнес-шаттл... Если бы все они выпускались, репутация УАЗа могла бы быть совсем другой.

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Сейчас это уже немного подзабылось, но нынешний УАЗ Патриот «вырос» из внедорожника УАЗ-3162 Симбир, который Ульяновский автозавод еще в 1990-е разрабатывал совместно с АВТОВАЗом. На долгом пути становления Патриота каких только эволюционных ответвлений не случалось — и некоторые из них получились весьма интересными.

Укороченный УАЗ Патриот Спорт

Чего стоит только УАЗ Патриот Спорт с укороченной на 360 мм колесной базой и спойлером в задней части кузова. Забавно, что задумали эдакое еще во времена разработки Симбира, а гораздо позже, когда Патриот уже сходил с конвейера, идею реанимировали.

Тогда этот шаг покупатель оценил не очень — за год удалось продать меньше 3 тысяч машин, что делало выпуск не особо рентабельным, и потому его свернули.

Однако в 2021 году УАЗ поинтересовался у поклонников марки: а не стоит ли вернуть такую машину в гамму?

УАЗ Пикап с большим кузовом

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Пикапу повезло несколько больше. Грузовая вариация Патриота, в конце концов превратившись в самостоятельную модель, ныне сходит с ульяновского конвейера. Однако это ведь совсем не тот вариант, что на фото. Увы, такой симпатичный грузовичок с однорядной кабиной и большим кузовом стал редким музейным экспонатом — и не более.

Минивэн на базе УАЗа Патриот

Показанный в 2003 году минивэн УАЗ-3165М Симба постигла еще более незавидная судьба — он не был реализован ни в каком виде. Унификация с Патриотом налицо (само собой, она была и по агрегатной базе), однако освоение кардинально нового по компоновке кузова завод не потянул. А жаль!..

Но это далеко не все любопытные вариации Патриота, и некоторые из них выпускались и выпускаются.

Фото: из архива «За рулем»