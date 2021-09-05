10 странных машин — угадайте, из чего их сделали — журнал За рулем

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10 странных машин — угадайте, из чего их сделали

Woodward Dream Cruise — особый день для автомобилистов, когда сотни удивительных автомобилей колесят по одноименной дороге.

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Этот фестиваль посещают свыше миллиона фанатов, а количество автомобилей, колесящих по трассе, обычно превышает 40 тысяч штук. «Вудвард» — это название дороги (Вудвард-авеню в штате Мичиган), по которой проходит пробег.

По правде говоря, это не столько пробег, сколько пробка — дорога не справляется с таким наплывом автомобилей, мотоциклов и прочих непонятных транспортных средств. Машины редко могут ехать со скоростью более 70 км/ч и большую часть времени ползут на холостых оборотах. Благодаря этому их можно рассмотреть и предположить, на базе каких моделей их сделали.

10 странных машин — угадайте, из чего их сделали

Машину на снимке выше сложно не узнать — перед нами BMW 3-й серии третьего поколения (E36), который выпускался с 1990 по 2000 годы. Теперь это багги с весьма интересным двигателем.

10 странных машин — угадайте, из чего их сделали

Этот Джип определить сложнее — у нас он не продавался официально. Нет, перед нами не Cherokee, а пикап Comanche с большими колесами и облегченным ржавым кузовом.

10 странных машин — угадайте, из чего их сделали

Маслкар с огромными колесами и невероятным дорожным просветом? Почему бы нет: несочетаемое иногда может сочетается, а делать это стоит хотя бы ради того, чтобы посмотреть на результат. Кстати, этот бигфут сделан на базе рестайлингового Chevrolet Camaro третьего поколения, который сходил с конвейера с 1985 по 1992 годы.

10 странных машин — угадайте, из чего их сделали

Модель BMW, которая спасла компанию от разорения, сложно не узнать даже в таком виде. Оригинальная Isetta короче, не имела боковых дверей (только фронтальную), ее задние колеса были меньше и стояли ближе друг к другу, а между ними — весьма скромный моторчик.

Из чего сделаны другие шесть транспортных средств, предлагаем определить вам. Да вы только полюбуйтесь на них!..

10 странных машин — угадайте, из чего их сделали

10 странных машин — угадайте, из чего их сделали

Это шоу проезжающих мимо автомобилей считается лучшим во всем мире. Но нужно быть готовым к некоторым неудобствам: время от времени вас будет оглушать рев прямотока, а в горле стоять ком от выхлопных газов.

10 странных машин — угадайте, из чего их сделали

10 странных машин — угадайте, из чего их сделали

Длина дороги составляет всего 14 миль, или 22,5 километра, а лучшее место на ней для зрителей находится между Ройал Оук и Бирмингемом — именно там образуется пробка и появляется возможность как следует рассмотреть и сфотографировать каждый автомобиль.

10 странных машин — угадайте, из чего их сделали

10 странных машин — угадайте, из чего их сделали

Фото: Зак Палмер / Autoblog.com

10 странных машин — угадайте, из чего их сделали

Woodward Dream Cruise — особый день для автомобилистов, когда сотни удивительных автомобилей колесят по одноименной дороге.

10 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233910 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233710 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233610 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127234010 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233110 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233010 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233510 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233410 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233310 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233210 странных машин — угадайте, из чего их сделали
10 странных машин — угадайте, из чего их сделали

Woodward Dream Cruise — особый день для автомобилистов, когда сотни удивительных автомобилей колесят по одноименной дороге.

10 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233510 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233310 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127234010 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233210 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233010 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233710 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233410 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233610 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233910 странных машин — угадайте, из чего их сделали — фото 127233110 странных машин — угадайте, из чего их сделали
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