Woodward Dream Cruise — особый день для автомобилистов, когда сотни удивительных автомобилей колесят по одноименной дороге.

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Этот фестиваль посещают свыше миллиона фанатов, а количество автомобилей, колесящих по трассе, обычно превышает 40 тысяч штук. «Вудвард» — это название дороги (Вудвард-авеню в штате Мичиган), по которой проходит пробег.

По правде говоря, это не столько пробег, сколько пробка — дорога не справляется с таким наплывом автомобилей, мотоциклов и прочих непонятных транспортных средств. Машины редко могут ехать со скоростью более 70 км/ч и большую часть времени ползут на холостых оборотах. Благодаря этому их можно рассмотреть и предположить, на базе каких моделей их сделали.

Машину на снимке выше сложно не узнать — перед нами BMW 3-й серии третьего поколения (E36), который выпускался с 1990 по 2000 годы. Теперь это багги с весьма интересным двигателем.

Этот Джип определить сложнее — у нас он не продавался официально. Нет, перед нами не Cherokee, а пикап Comanche с большими колесами и облегченным ржавым кузовом.

Маслкар с огромными колесами и невероятным дорожным просветом? Почему бы нет: несочетаемое иногда может сочетается, а делать это стоит хотя бы ради того, чтобы посмотреть на результат. Кстати, этот бигфут сделан на базе рестайлингового Chevrolet Camaro третьего поколения, который сходил с конвейера с 1985 по 1992 годы.

Модель BMW, которая спасла компанию от разорения, сложно не узнать даже в таком виде. Оригинальная Isetta короче, не имела боковых дверей (только фронтальную), ее задние колеса были меньше и стояли ближе друг к другу, а между ними — весьма скромный моторчик.

Из чего сделаны другие шесть транспортных средств, предлагаем определить вам. Да вы только полюбуйтесь на них!..

Это шоу проезжающих мимо автомобилей считается лучшим во всем мире. Но нужно быть готовым к некоторым неудобствам: время от времени вас будет оглушать рев прямотока, а в горле стоять ком от выхлопных газов.

Длина дороги составляет всего 14 миль, или 22,5 километра, а лучшее место на ней для зрителей находится между Ройал Оук и Бирмингемом — именно там образуется пробка и появляется возможность как следует рассмотреть и сфотографировать каждый автомобиль.

Чего не было в Вудвврде, так это подобного автомобиля с педальным приводом.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: Зак Палмер / Autoblog.com