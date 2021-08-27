За нами следят: какие данные будет передавать «Автодата»

Запуск системы «Автодата», дополняющей ЭРА-ГЛОНАСС, был анонсирован два года назад, а сейчас появился соответствующий ГОСТ и проект норматива, в котором описывается, какую информацию электронный блок, установленный в вашем новом автомобиле, будет регистрировать и в онлайн-режиме отправлять производителю авто. Впоследствии сведения будут поступать на единую федеральную платформу.
Какие же данные станет собирать «Автодата»?
Каждую минуту
- координаты
- направление и скорость движения
- ускорение
- нагрузка на оси
- срабатывание систем помощи
- срабатывание сигнализации
Каждые 30 минут
- состояние бортового света
- признаки усталости водителя
- срабатывание индикаторов ошибок
Фактически автомобиль сможет самостоятельно фиксировать некоторые нарушения правил и передавать их «куда надо». Зачем все это нужно и кому выгодно? Как к этому относятся автопроизводители? Что изменится для простых автомобилистов?
Подробнее о системе «Автодата» читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!
Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Неродной брат» (журнал «За рулем» №9/2021).
- Ездишь постоянно +19 км/ч? Большой брат проследит за тобой!
- Использовать возможности автомобиля на все 100% помогут автобагажники, крепления для перевозки велосипедов, корзин и автобоксов. Все это и на лучших условиях предлагает наш интернет-магазин.
- Бокс на крышу Cybort Inception v 1.1.6 — новинка на российском рынке с инновационным аэродинамическим дизайном и ярко выраженными спортивно-агрессивными очертаниями.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Фото: Depositphotos