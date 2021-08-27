За нами следят: какие данные будет передавать «Автодата» — журнал За рулем

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За нами следят: какие данные будет передавать «Автодата»

Каждую секунду система будет отправлять сведения о вашей скорости и другие показатели.

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Запуск системы «Автодата», дополняющей ЭРА-ГЛОНАСС, был анонсирован два года назад, а сейчас появился соответствующий ГОСТ и проект норматива, в котором описывается, какую информацию электронный блок, установленный в вашем новом автомобиле, будет регистрировать и в онлайн-режиме отправлять производителю авто. Впоследствии сведения будут поступать на единую федеральную платформу.

Какие же данные станет собирать «Автодата»?

Вместе с покупкой нового авто вам будет вручаться наклейка «Подключенный автомобиль»
Вместе с покупкой нового авто вам будет вручаться наклейка «Подключенный автомобиль»

Каждую минуту

  • координаты
  • направление и скорость движения
  • ускорение
  • нагрузка на оси
  • срабатывание систем помощи
  • срабатывание сигнализации
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  • состояние бортового света
  • признаки усталости водителя
  • срабатывание индикаторов ошибок

Фактически автомобиль сможет самостоятельно фиксировать некоторые нарушения правил и передавать их «куда надо». Зачем все это нужно и кому выгодно? Как к этому относятся автопроизводители? Что изменится для простых автомобилистов?

Подробнее о системе «Автодата» читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Неродной брат» (журнал «За рулем» №9/2021).

Фото: Depositphotos

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