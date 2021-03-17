Депутат: тотальная слежка за водителями незаконна

Контролировать нужно только профессиональных перевозчиков, а не всех водителей частных автомобилей, объяснил депутат и автоэксперт Вячеслав Лысаков.

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Недавно стало известно, что рабочая группа НТИ «Автонет» готовит систему по передаче данных об автомобиле и состоянии водителя на платформу «Автодата». Планируют собирать данные об усталости водителя, скорости машины, направлении движения, дорожных работах, снижении видимости и т.д.

В сообщении будет указан VIN-номер машины, а значит, кто-то получит много информации о человеке и его передвижениях. Ведь VIN можно быстро связать с собственником транспортного средства, при этом он не относится к персональным данным, а значит препятствий для его передачи в базу нет.

«Следить за обычными водителями я считаю абсолютно незаконным. Это можно делать только с их согласия. Иначе для этого нужны правовые основания, потому что это посягательство на права и свободы граждан», — отметил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН.

Что касается профессиональных перевозчиков, то, по его мнению, их следует контролировать абсолютно всех. И тех, кто перевозит грузы, и тех, кто перевозит пассажиров, а не только таксистов. Слишком много случаев, когда дальнобойщики и водители автобусов из-за усталости засыпали за рулем.

По поводу передачи информации о скорости и маршруте автомобиля, то эта технология уже работает. Перевозчики, в том числе такси, отслеживают это онлайн и имеют связь с водителем. И если он нарушает скоростной режим, его могут отстранить от работы.

Устанавливать оборудование для сбора информации обяжут самих автопроизводителей, и в конечном итоге это отразится на стоимости автомобиля.

Некоторые автовладельцы готовы делиться информацией о своем автомобиле, но только на условиях анонимности и за бонусы.



Фото: ТАСС