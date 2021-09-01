За ответ на задачу № 159 «Великий уравнитель» Александр Клюев из г. Красногорска получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования. А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 162

Экономный бутерброд

«Современные двигатели с изменяемой степенью сжатия, - как-то вспоминал на гаражных посиделках Семеныч, - это круто, но в мою молодость степень сжатия только понижали, чтобы ездить на дешевом бензине. Например, „бутерброд“ делали».

«Да ну, какой бутерброд?» — засомневались молодые автолюбители…

Кто вспомнит все способы приспособить автомобили советского периода к низкооктановому топливу?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

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Знатокам было предложено разгадать, каким образом Петрович ухитряется, не используя электрический насос и не перетруждаясь, накачать спущенное колесо, да еще и поддерживать давление в шинах одинаковым. Многие читатели сразу вспомнили об идее применить длинный шланг с двумя наконечниками, надевающимися на вентили колес. И написали об этом — в две строки.

Только победитель подробно рассказал о преимуществах и недостатках этого способа.

Петрович с помощью шланга соединяет шины и перебрасывает сжатый воздух в ту, которую надо накачать. Конечно, используя внешние источники воздуха, мы можем надуть покрышки, а с помощью манометра более-менее уравнять давление в них. Однако «тютелька в тютельку» совпадать оно будет только если соединить их внутренние объемы между собой.

Шланг с наконечниками.

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Если в шине, которую мы собираемся накачать, давление хоть немного выше атмосферного, то надо максимально сохранить его, не дав воздуху вырваться наружу. Поэтому перегибаем шланг, чтобы он не пропускал воздух. Если мы присоединяемся к пустой шине, этого можно не делать. Надеваем наконечник сначала на вентиль шины, которую надо накачать, а затем — на вентиль шины-«донора». Отпускаем перегнутый шланг. Ждем, пока давление в соединенных шинах уравняется. Теперь оно в них «тютелька в тютельку», но — примерно вдвое ниже нормы.

Чтобы еще несколько повысить давление, воспользуемся воздухом из остальных колес. Дважды повторяем операцию, достигая примерно ¾ нормы.

Шланг должен выдерживать давление в пару атмосфер. Длину его целесообразно делать не менее трех метров. Иначе для того, чтобы соединить между собой колеса, их придется снимать с машины. В то же время увеличение длины и внутреннего диаметра шланга увеличивает его внутренний объем и повышает потери давления при его отсоединении от вентилей. Чтобы не оставить без воздуха сразу пару колес, шланг во избежание соскакивания надо зафиксировать на наконечниках, например, хомутами.

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Однако скепсис слушателей Петровича вполне оправдан. Прежде всего, приспособление не обеспечит необходимого давления в шинах! Если накачиваемое колесо изначально было полностью спущенным, то в результате всей процедуры давление во всех колесах не превысит 75% от нормы — то есть составит около 1,5 бар. Продолжительная езда при таком давлении чревата повреждением шин и колес (разрушение каркаса и расслоение шин из-за их нагрева, «пробои» при наезде на препятствие и деформации боковины шины и обода колеса), ухудшением управляемости и ростом расхода топлива.

Этим способом не накачать докатку, ведь в ней должно быть примерно 4,2 бара. Но они тоже бывают разные, с разным объемом шины — те, что покрупнее, могут сами поделиться с колесами автомобиля своим запасом воздуха. Такая процедура оправдается, если спускает переднее колесо. Вперед докатку ставить нежелательно, и тогда предстоит переброска двух колес.

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А можно держать в багажнике полноразмерную запаску, накачанную до 4 бар. Исправная шина такое выдерживает, и «дозаправляться» от нее эффективно.

Но лучше иметь в машине исправную (и накачанную) запаску, а также возить с собой компрессор. Если очень хочется, в дополнение к ним положить приспособление, как у Петровича. Трехметровый шланг может оказаться полезным не только для перераспределения воздуха между шинами, но и в каких-то непредвиденных ситуациях.

Александра Клюева поздравляем с победой!





Фото: фирмы-производители и depositphotos