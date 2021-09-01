Как нам обезопасить пешеходов: 3 действенных способа

За последние несколько лет модель поведения участников дорожного движения сильно изменилась. Пешеходы залипают в телефоны и не смотрят по сторонам при переходе дороги. Водители все чаще отвлекаются в процессе движения.

ДТП резонансное и... типичное

Трагедия в московском районе Солнцево, где имеющая небольшой водительский стаж девушка насмерть сбила на нерегулируемом пешеходном переходе двоих детей, всколыхнула всю страну. Если в нескольких словах описать это ДТП, то выходит примерно следующее:

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Неопытный водитель не распознал опасную ситуацию, когда автомобиль справа почему-то начал притормаживать. По данным некоторых СМИ, водитель то ли смотрела в навигатор, то ли ей в глаза светило солнце, то есть был факт либо отвлечения внимания от дороги, либо недостаточной видимости. Родители переходили через пешеходный переход, не держа детей за руки, в результате чего дети на самокате и на беговеле, не спешиваясь, внезапно для неопытного водителя появились из-за пропускавшего их транспортного средства.

Какие выводы из этого можно сделать?

Первое: в автошколах учат чему угодно, но только не тому, как распознать на дороге реально опасную ситуацию. Всякий опытный водитель знает, что пешеход может выпрыгнуть из-за любого препятствия, поэтому ведет машину с осторожностью в условиях ограниченной видимости. Но мы все когда-то были неопытными и, положа руку на сердце, могу утверждать, что нам просто повезло. А кому-то — нет.

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Во-вторых, надо учитывать тот факт, что современные гаджеты иногда отвлекают внимание водителя — в том числе, навигационное программное обеспечение. Не говоря уже про смартфон, который просто интегрирован в сам автомобиль, включая магазин приложений и высокоскоростной мобильный интернет.

Наконец, надо признать, что многие пешеходы просто не осознают опасность беспечного перехода дороги. Пословица «пешеход всегда прав, но не всегда жив» уже не вызывает отклик у тех, кто считает, что автомобиль обязан мгновенно и без учета законов физики останавливаться просто на основании дорожного знака. Переходя дорогу даже по зебре и даже на зеленый сигнал, всегда надо смотреть по сторонам и обязательно убедиться, успевает ли автомобиль затормозить — а не бросаться под колеса только потому, что тебе горит зеленый и ты прав. Это, кстати, одно из требований Правил дорожного движения.

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Это прописные истины, но про них приходится говорить, поскольку за последние несколько лет модель поведения участников дорожного движения сильно изменилась . Пешеходы стали беспечными и перестали смотреть по сторонам, залипая в телефон при переходе дороги. Водители стали чаще отвлекаться в процессе движения. Обучение в автошколах окончательно стало формальным и почти полностью оторвалось от реальности.

Что делать?

Надо интенсивнее использовать так называемые технические средства организации дорожного движения. К ним относятся, в том числе, и светофоры с вызывной кнопкой, когда пешеход перед началом перехода дороги нажимает на кнопку и, после незначительного ожидания, переходит дорогу, когда ему загорится зеленый. Машинам в это время будет гореть красный, и они остановятся вне зависимости от той или иной дорожной ситуации.

Статистика подтверждает: самыми опасными являются именно нерегулируемые пешеходные переходы, на них и тяжесть последствий аварий гораздо выше, и самих ДТП больше.

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У такого способа перехода дороги есть еще один плюс: пешеходы переходят дорогу не сразу с хода, а на незначительное время останавливаются перед проезжей частью, что позволяет им осмотреться и сосредоточить внимание непосредственно на переходе дороги.

Есть еще один простой и дешевый способ обезопасить переход дороги — использовать «лежачего полицейского». Искусственная дорожная неровность стоит около 10 тысяч рублей, а служит несколько лет. Понятно, что светофор с вызывной кнопкой гораздо лучше, чем постоянно подпрыгивать, проезжая «лежачих полицейских», но если в бюджете нет денег, то можно обойтись и таким способом решения проблемы.

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Но это всё лишь временная отсрочка, которая должна быть использована на решение главных проблем: отсутствие нормального обучения начинающих водителей, неосмотрительность пешеходов и отвлечение внимания водителя за рулем по разным причинам .

Надо возвращать обучение ПДД в школы и, возможно, даже в качестве отдельного предмета с отдельным экзаменом.

Нужно пересмотреть программы обучения начинающих водителей и делать акцент на реальных дорожных ситуациях, а не на тенях из прошлого.

И, безусловно, нужно работать с производителями программного обеспечения и автомобилей для создания дружественных для управления автомобилем интерфейсов и мобильных приложений, интеграции электронных помощников водителя в стандартные комплектации автотранспорта.

При комплексной работе по всем этим направлениям результат обязательно будет. А выражается этот результат в сохраненных человеческих жизнях. Достойная цель!

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