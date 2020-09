В спорте фальстартом считается движение не только до стартового сигнала, но и после — должно пройти минимально возможное время реакции. Водителю же никто не запрещает действовать на опережение.

Скорость реакции водителя — это время с момента обнаружения опасности (увидел препятствие на дороге, услышал звуковой сигнал и т.д.) до момента, когда водитель предпримет управляющее действие: отпустит педаль акселератора, перенесет ногу на педаль тормоза, повернет руль.

На что влияет реакция водителя?

На безопасность — в первую очередь. По статистике, около 80% аварий происходит по вине водителей. И именно время реакции напрямую влияет на тяжесть последствий аварии. Об этом рассказал судебный эксперт Ян Унарски в статье «Driver’s reaction time — standards and reality» («Время реакции водителя — стандарты и реальность»). Он провел в реальных условиях эксперимент по изучению времени реакции водителя с использованием трех различных сигналов. Результаты — в таблице:

Тип сигнала Время реакции водителя, с Простой 0,7 — 0,85 Сложный, ожидаемый 1 — 1,15 Сложный, неожиданный 1,3 — 1,5

Тут нужно пояснить, что в качестве простого сигнала использовалась лампа в поле зрения водителя, которая в определенный момент зажигалась. В качестве сложного — звуковой сигнал. В случае с ожидаемым сигналом водителей заранее проинформировали, какой это будет сигнал и в какой момент он прозвучит. В последнем случае водители не знали, каким будет сигнал и когда его ждать. Важно понимать, что они при этом не находились в стрессовой ситуации, то есть их безопасности ничего не угрожало. В аварийной ситуации время реакции было бы больше.

Зачем исследовать скорость реакции водителя?

Время реакции учитывают при анализе ДТП и, в частности, при определении степени виновности водителя. Конечно, этот параметр индивидуальный и зависит от многих факторов: опыт, усталость, стресс и т.д. Поэтому при анализе используют среднее значение, принятое на основе опыта и исследований. Абсолютное большинство водителей укладывается в норматив 2 секунды.

0,101 секунды

Время реакции очень важно для спортсменов, в частности для спринтеров. Оказывается, фальстартом считается, если спортсмен начал движение менее чем через 0,1 секунды после стартового сигнала. Все потому, что именно 0,1 секунды — самая быстрая зафиксированная реакция человека на стартовый выстрел. Чемпион Олимпиады в Атланте (1996 г.) канадец Бруни Сурен удерживает рекорд по самому быстрому старту в 0,101 секунды. При этом старт через 0,16 секунды считается в спорте медленным.

Факторы, ухудшающие время реакции

Во время вождения водитель может отвлечься. Скорость реакции при этом растет. Вот типичные причины:

Материалы по теме 5 вредных привычек каждого водителя (и вас тоже!)

разговор с пассажирами;

контроль за поведением ребенка/животных в салоне;

использование мобильного телефона;

настройка бортовых систем (кондиционер, магнитола, навигация);

еда или питье во время вождения;

стресс;

недомогание или плохое самочувствие;

алкогольное опьянение.

А если говорить по громкой связи?

В ПДД многих стран, включая Россию, использование телефона запрещено. Правда, «использование», по версии наших правил, подразумевает, что водитель держит телефон в руке. Говорить по громкой связи или с использованием гарнитуры hands free не запрещено. Однако это не значит, что водитель при этом сконцентрирован на управлении автомобилем.

Самый частый фактор, отвлекающий водителя от управления, — разговор по телефону. В среднем он прибавляет 0,43 секунды к реакции на возникшую опасность.

В недавнем исследовании «Drivers reaction time research in the conditions in the real traffic» («Исследование времени реакции водителей в условиях реального движения») польских специалистов приведены любопытные цифры: они сравнили время реакции в различных опасных дорожных ситуациях при разговоре по телефону и без него.

Дорожная ситуация Среднее время реакции, сек Без телефона При разговоре по телефону Разница, сек Сменился сигнал светофора 0,80 1,13 +0,33 На дорогу упало препятствие 1,06 1,69 +0,63 На дорогу вышел пешеход 0,85 1,14 +0,29 Подрезал другой автомобиль 1,02 1,41 +0,39 Автомобиль впереди резко тормозит 0,90 1,40 +0,50

Исследователи пришли к выводу, что разговор по мобильному увеличивает время реакции в среднем на 0,43 секунды. И речь в данном случае именно о разговоре, когда водитель по-прежнему смотрит на дорогу, а не на экран телефона. В последнем случае, реакции на опасность вообще может не последовать.

А теперь переведем эти 0,43 секунды в метры, которые проедет автомобиль:

При скорости 60 км/ч — 7,2 м

При 90 км/ч — 10,8 м

При 110 км/ч — 13,2 м

Очевидно, что с ростом скорости растет и расстояние, которое проедет автомобиль до момента, когда водитель предпримет какие-либо действия для предотвращения аварии.

Угол зрения

Чем выше скорость, тем меньше у водителя времени для оценки дорожной ситуации. Из-за нехватки времени возникает преждевременное утомление. Аналогично воздействует на водителя и шум (или громкая музыка, к примеру). При этом иначе работает сердечно-сосудистая система: изменяется ритм сокращения сердца, ритм дыхания.

Материалы по теме Успеть остановиться: какая дистанция самая безопасная?

А еще имейте в виду, что ширина поля зрения человека составляет порядка 180° в состоянии покоя. При скорости 50 и 100 км/ч она сокращается до 105 и 50° соответственно.

Глаза приспосабливаются к недостаточному освещению не менее чем через пять минут, а к абсолютной темноте — за пятнадцать. Нужно помнить об этом, если собираетесь выйти из хорошо освещенного помещения и сесть за руль ночью.

Ночью легче увидеть контрастные, то есть хорошо освещенные объекты. Поэтому на ночных дорогах при отсутствии встречного транспорта водители переключаются на более эффективный дальний свет. Но чтобы эффект был, фары должны быть чистыми. Если же стекло фары помутнело от времени — не поленитесь отполировать фары.

Как возраст влияет на реакцию?

Еще одно исследование, «Brake Reaction Times and Driver Behavior Analysis» («Время срабатывания тормозов и анализ поведения водителя»), которое опубликовал Хейкки Суммала, психолог Хельсинкского университета, дает однозначный ответ на этот вопрос. В ходе экспериментов установлено, что пожилые водителей (56+) на 0,3 секунды дольше реагировали на опасность, чем молодые водители (18–30 лет). Разница невелика — если, конечно, к этим 0,3 секунды не добавить других замедляющих реакцию факторов: тот же разговор по телефону, к примеру.

Как сделать вождение безопаснее?

Прежде всего, исключить замедляющие реакцию факторы. Во-вторых, соблюдать дистанцию, достаточную для того, чтобы полностью остановить автомобиль в случае опасности, а также боковую, чтобы иметь возможность сманеврировать. Но главное, помните, что на безопасность движения влияет не столько скорость реакции, сколько способность водителя предвидеть развитие ситуации на дороге. А этот навык приходит именно с опытом (читай, с возрастом).





11 секретов опытных водителей, каким не учат в автошколе, — тут.

Фото: depositphotos.com