Скорость реакции водителя — это время с момента обнаружения опасности (увидел препятствие на дороге, услышал звуковой сигнал и т.д.) до момента, когда водитель предпримет управляющее действие: отпустит педаль акселератора, перенесет ногу на педаль тормоза, повернет руль.
На что влияет реакция водителя?
На безопасность — в первую очередь. По статистике, около 80% аварий происходит по вине водителей. И именно время реакции напрямую влияет на тяжесть последствий аварии. Об этом рассказал судебный эксперт Ян Унарски в статье «Driver’s reaction time — standards and reality» («Время реакции водителя — стандарты и реальность»). Он провел в реальных условиях эксперимент по изучению времени реакции водителя с использованием трех различных сигналов. Результаты — в таблице:
|
Тип сигнала
|
Время реакции водителя, с
|
Простой
|
0,7 — 0,85
|
Сложный, ожидаемый
|
1 — 1,15
|
Сложный, неожиданный
|
1,3 — 1,5
Тут нужно пояснить, что в качестве простого сигнала использовалась лампа в поле зрения водителя, которая в определенный момент зажигалась. В качестве сложного — звуковой сигнал. В случае с ожидаемым сигналом водителей заранее проинформировали, какой это будет сигнал и в какой момент он прозвучит. В последнем случае водители не знали, каким будет сигнал и когда его ждать. Важно понимать, что они при этом не находились в стрессовой ситуации, то есть их безопасности ничего не угрожало. В аварийной ситуации время реакции было бы больше.
Зачем исследовать скорость реакции водителя?
Время реакции учитывают при анализе ДТП и, в частности, при определении степени виновности водителя. Конечно, этот параметр индивидуальный и зависит от многих факторов: опыт, усталость, стресс и т.д. Поэтому при анализе используют среднее значение, принятое на основе опыта и исследований. Абсолютное большинство водителей укладывается в норматив 2 секунды.
0,101 секунды
Время реакции очень важно для спортсменов, в частности для спринтеров. Оказывается, фальстартом считается, если спортсмен начал движение менее чем через 0,1 секунды после стартового сигнала. Все потому, что именно 0,1 секунды — самая быстрая зафиксированная реакция человека на стартовый выстрел. Чемпион Олимпиады в Атланте (1996 г.) канадец Бруни Сурен удерживает рекорд по самому быстрому старту в 0,101 секунды. При этом старт через 0,16 секунды считается в спорте медленным.
Факторы, ухудшающие время реакции
Во время вождения водитель может отвлечься. Скорость реакции при этом растет. Вот типичные причины:
- разговор с пассажирами;
- контроль за поведением ребенка/животных в салоне;
- использование мобильного телефона;
- настройка бортовых систем (кондиционер, магнитола, навигация);
- еда или питье во время вождения;
- стресс;
- недомогание или плохое самочувствие;
- алкогольное опьянение.
А если говорить по громкой связи?
В ПДД многих стран, включая Россию, использование телефона запрещено. Правда, «использование», по версии наших правил, подразумевает, что водитель держит телефон в руке. Говорить по громкой связи или с использованием гарнитуры hands free не запрещено. Однако это не значит, что водитель при этом сконцентрирован на управлении автомобилем.
В недавнем исследовании «Drivers reaction time research in the conditions in the real traffic» («Исследование времени реакции водителей в условиях реального движения») польских специалистов приведены любопытные цифры: они сравнили время реакции в различных опасных дорожных ситуациях при разговоре по телефону и без него.
|
Дорожная ситуация
|
Среднее время реакции, сек
|
Без телефона
|
При разговоре по телефону
|
Разница, сек
|
Сменился сигнал светофора
|
0,80
|
1,13
|
+0,33
|
На дорогу упало препятствие
|
1,06
|
1,69
|
+0,63
|
На дорогу вышел пешеход
|
0,85
|
1,14
|
+0,29
|
Подрезал другой автомобиль
|
1,02
|
1,41
|
+0,39
|
Автомобиль впереди резко тормозит
|
0,90
|
1,40
|
+0,50
Исследователи пришли к выводу, что разговор по мобильному увеличивает время реакции в среднем на 0,43 секунды. И речь в данном случае именно о разговоре, когда водитель по-прежнему смотрит на дорогу, а не на экран телефона. В последнем случае, реакции на опасность вообще может не последовать.
А теперь переведем эти 0,43 секунды в метры, которые проедет автомобиль:
- При скорости 60 км/ч — 7,2 м
- При 90 км/ч — 10,8 м
- При 110 км/ч — 13,2 м
Очевидно, что с ростом скорости растет и расстояние, которое проедет автомобиль до момента, когда водитель предпримет какие-либо действия для предотвращения аварии.
Угол зрения
Чем выше скорость, тем меньше у водителя времени для оценки дорожной ситуации. Из-за нехватки времени возникает преждевременное утомление. Аналогично воздействует на водителя и шум (или громкая музыка, к примеру). При этом иначе работает сердечно-сосудистая система: изменяется ритм сокращения сердца, ритм дыхания.
А еще имейте в виду, что ширина поля зрения человека составляет порядка 180° в состоянии покоя. При скорости 50 и 100 км/ч она сокращается до 105 и 50° соответственно.
Глаза приспосабливаются к недостаточному освещению не менее чем через пять минут, а к абсолютной темноте — за пятнадцать. Нужно помнить об этом, если собираетесь выйти из хорошо освещенного помещения и сесть за руль ночью.
Как возраст влияет на реакцию?
Еще одно исследование, «Brake Reaction Times and Driver Behavior Analysis» («Время срабатывания тормозов и анализ поведения водителя»), которое опубликовал Хейкки Суммала, психолог Хельсинкского университета, дает однозначный ответ на этот вопрос. В ходе экспериментов установлено, что пожилые водителей (56+) на 0,3 секунды дольше реагировали на опасность, чем молодые водители (18–30 лет). Разница невелика — если, конечно, к этим 0,3 секунды не добавить других замедляющих реакцию факторов: тот же разговор по телефону, к примеру.
Как сделать вождение безопаснее?
Прежде всего, исключить замедляющие реакцию факторы. Во-вторых, соблюдать дистанцию, достаточную для того, чтобы полностью остановить автомобиль в случае опасности, а также боковую, чтобы иметь возможность сманеврировать. Но главное, помните, что на безопасность движения влияет не столько скорость реакции, сколько способность водителя предвидеть развитие ситуации на дороге. А этот навык приходит именно с опытом (читай, с возрастом).
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