Новый Seltos или трехлетний Santa Fe за 1,8 млн - что лучше для семьи?

Багажник и задний ряд у семейной машины будут использоваться по полной. По замерам грузового отсека Seltos «в пролете» - у него всего 300 литров. Есть чем крыть?

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Сегодня сумма в 1,8 млн рублей уже не кажется столь солидной, как три года назад. Однако выбор за эти деньги все еще есть: можно взять Kia Seltos с базовым мотором, но на автомате и с полным приводом. А можно — трехлетний Hyundai Santa Fe. Пробег экземпляра, попавшего к нам на сравнение, всего 50 тысяч километров.

В новом номере «За рулем» Александр Виноградов подробно разбирает особенности эксплуатации каждого из этих автомобилей. Нюансов, выясняется, довольно много.

Вместительность багажника

Hyundai Santa Fe

У Santa Fe багажник несравнимо больше — по нашим замерам получается 412 литров. У Селтоса — всего 300 л. Логично, ведь Санта классом выше. Жаль, отделан багажник пластиком, который очень быстро царапается, и это выдает возраст автомобиля. Плюсом к вместительному багажнику Santa Fe идут приятные мелочи, вроде удобного подполья и дублирующих клавиш откидывания сидений.

Kia Seltos

Пластик в багажнике Селтоса такой же «царапучий», как у Santa Fe. И это при отсутствии подпола и дополнительных клавиш.

Простор салона на втором ряду

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Пассажирам заднего ряда в Santa Fe вольготно — места полно и здесь. Не уступает по части комфорта для пассажиров второго ряда и Seltos: для компактного паркетника посадка очень удобная, да и места вполне хватает. И, напомним, за обозначенный бюджет у вас будет новый автомобиль.

А что предпочли бы вы: более вместительный багажник или нулевой пробег?

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Заметка подготовлена по материалам статьи Александра Виноградова «Классовое превосходство» из журнала «За рулем» №9/2021.