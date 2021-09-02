Новый Seltos или трехлетний Santa Fe за 1,8 млн - что лучше для семьи?

Сегодня сумма в 1,8 млн рублей уже не кажется столь солидной, как три года назад. Однако выбор за эти деньги все еще есть: можно взять Kia Seltos с базовым мотором, но на автомате и с полным приводом. А можно — трехлетний Hyundai Santa Fe. Пробег экземпляра, попавшего к нам на сравнение, всего 50 тысяч километров.
В новом номере «За рулем» Александр Виноградов подробно разбирает особенности эксплуатации каждого из этих автомобилей. Нюансов, выясняется, довольно много.
Вместительность багажника
У Santa Fe багажник несравнимо больше — по нашим замерам получается 412 литров. У Селтоса — всего 300 л. Логично, ведь Санта классом выше. Жаль, отделан багажник пластиком, который очень быстро царапается, и это выдает возраст автомобиля. Плюсом к вместительному багажнику Santa Fe идут приятные мелочи, вроде удобного подполья и дублирующих клавиш откидывания сидений.
Пластик в багажнике Селтоса такой же «царапучий», как у Santa Fe. И это при отсутствии подпола и дополнительных клавиш.
Простор салона на втором ряду
Пассажирам заднего ряда в Santa Fe вольготно — места полно и здесь. Не уступает по части комфорта для пассажиров второго ряда и Seltos: для компактного паркетника посадка очень удобная, да и места вполне хватает. И, напомним, за обозначенный бюджет у вас будет новый автомобиль.
А что предпочли бы вы: более вместительный багажник или нулевой пробег?
Как обстоят дела с комфортом на первом ряду, с управляемостью и устойчивостью, с экономичностью и надежностью? Ответы ищите в сентябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!
Заметка подготовлена по материалам статьи Александра Виноградова «Классовое превосходство» из журнала «За рулем» №9/2021.