Накануне сезона массовой «переобувки» лайфхак читателя «За рулем» особенно актуален.

Прочитал об испытаниях ромбических домкратов, которые обычно приобретают на замену слабеньким штатным, часто не выдерживающим и одной «переобувки». Тест экспертов «За рулем» показал, что из 17 испытанных образцов годных только шесть..

Чтобы домкрат КД‑01 не складывался, я подогнал по длине стальную трубу диаметром 42 мм и прихватил сваркой в четырех точках, как показано на фото. Теперь удлинитель домкрата не сомнется.

А. Иванов, Республика Чувашия

Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.

Если вы хотите продлить срок службы своего домкрата, помните: единственное место, подверженное быстрому износу, - это пара винт-гайка. Ее и надо регулярно смазывать. Смазку лучше использовать с максимальным количеством противозадирных присадок — хотя бы памятную с советских времен ШРУС‑4.

Материалы по теме Съемник масляного фильтра из подручных средств — совет бывалого водителя



