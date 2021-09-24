Прочитал об испытаниях ромбических домкратов, которые обычно приобретают на замену слабеньким штатным, часто не выдерживающим и одной «переобувки». Тест экспертов «За рулем» показал, что из 17 испытанных образцов годных только шесть..
Чтобы домкрат КД‑01 не складывался, я подогнал по длине стальную трубу диаметром 42 мм и прихватил сваркой в четырех точках, как показано на фото. Теперь удлинитель домкрата не сомнется.
А. Иванов, Республика Чувашия
Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.
Если вы хотите продлить срок службы своего домкрата, помните: единственное место, подверженное быстрому износу, - это пара винт-гайка. Ее и надо регулярно смазывать. Смазку лучше использовать с максимальным количеством противозадирных присадок — хотя бы памятную с советских времен ШРУС‑4.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Какие бывают домкраты и какой подойдет именно вам, узнайте тут.
- В багажнике автомобиля всегда должны находиться аптечка и огнетушитель, а лучше всего — полный набор автомобилиста «За рулем».
- При необходимости защитить радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.
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Фото: А. Иванов