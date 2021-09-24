Усиливаем домкрат — простое решение — журнал За рулем

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Усиливаем домкрат — простое решение

Накануне сезона массовой «переобувки» лайфхак читателя «За рулем» особенно актуален.

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Прочитал об испытаниях ромбических домкратов, которые обычно приобретают на замену слабеньким штатным, часто не выдерживающим и одной «переобувки». Тест экспертов «За рулем» показал, что из 17 испытанных образцов годных только шесть..

Чтобы домкрат КД‑01 не складывался, я подогнал по длине стальную трубу диаметром 42 мм и прихватил сваркой в четырех точках, как показано на фото. Теперь удлинитель домкрата не сомнется.

А. Иванов, Республика Чувашия

Усиливаем домкрат — простое решение

Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.

Если вы хотите продлить срок службы своего домкрата, помните: единственное место, подверженное быстрому износу, - это пара винт-гайка. Ее и надо регулярно смазывать. Смазку лучше использовать с максимальным количеством противозадирных присадок — хотя бы памятную с советских времен ШРУС‑4.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.


Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.


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Фото: А. Иванов

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