6 достоверных фактов, которые помогут иначе взглянуть на УАЗ Эмблема УАЗа на других машинах, недостаток, ставший рекордом Гиннесса, радиодетали вместо автомобилей - эти и другие занятные факты из истории марки УАЗ мы собрали для вас. Техосмотр отменят? Не факт! «Добровольность» техосмотра вовсе не означает его полную отмену. Главред «За рулем» - о том, как будут развиваться события. Проверено «За рулем»: велокрепление на крышу Осень - время скидок на сезонные товары. Таких цен больше не будет!