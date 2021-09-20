Проверено «За рулем»: велокрепление на крышу

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Идет финальная распродажа велокреплений, созданных российскими инженерами. Изделия совмещают невысокую цену с качеством европейских аналогов.
LUX PROFI крепится к любым дугам шириной до 80 мм, надежно фиксирует велосипед и запирает его на ключ. Универсальное крепление с широким диапазоном регулировки весит всего 5,6 кг и имеет в сложенном состоянии скромные габариты 1500×330×95 мм.
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Велосипедные крепления на крышу прихватывают байк за раму и оба колеса. И все равно осторожнее в крутых поворотах: могут не удержать. Совсем дешевые модели рекомендуют брать, если велики возите недалеко и небыстро — по городу. С дорогими нестрашно выезжать и на трассу. Только будьте готовы, что велосипед наверху увеличит расход топлива раза в полтора. И шуметь будет вовсю.
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Фото: фирмы-производители