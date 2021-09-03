Какой самый опасный маневр, знаете?

А в какое время суток происходит больше всего аварий? В каких ситуациях от водителя требуется максимальная осторожность, а каких лучше вообще избегать? Ответы дает статистика ДТП.

1. Самый опасный месяц

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Основные показатели аварийности по месяцам однозначно указывают, что самый напряженный период на дорогах — с июля по октябрь. За эти четыре месяца происходит около 40% всех ДТП, и доля пострадавших в них такая же.

Самый опасный месяц по абсолютным значениям в последние два года — октябрь, хотя август отстает от него несильно, а до 2018‑го долго лидировал. Самый спокойный — февраль. Скорее всего, потому что погодные условия сильно снижают активность автомобилистов, а сугробы иногда смягчают последствия. И еще потому, что февраль — короткий.

2. Самый опасный день

Бессменный многолетний лидер среди дней недели по числу ДТП — пятница. Объяснения этому просты: конец рабочей недели, велико желание быстрее начать отдыхать, в городах по пятницам наиболее интенсивное движение. Однако если рассматривать число пострадавших и тяжесть последствий, то пятница стабильно уступает субботе и воскресенью. Самым спокойным днем в 2020 году по всем показателям был вторник. Но имейте в виду — он спокойнее ненамного.

3. Самое опасное время

Статистика ГИБДД выделяет два периода. Первый — с 17 до 20 часов, характеризуется огромным количеством аварий: 21,7% всех ДТП происходит за эти три часа, когда многие торопятся с работы домой. Эти же часы наиболее опасны для пешеходов .

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Второй — ночью, с 0 до 7 часов. В этот отрезок аварий немного, но предельно высока тяжесть последствий ДТП — в среднем 14 погибших из 100 пострадавших. В идеале вообще лучше избегать ночных поездок, особенно дальних. Если это невозможно, то необходимо озаботиться поддержанием высокой концентрации в движении — как минимум выспаться перед дорогой.

Примерно полгода (а кое-где и дольше) оба периода объединены общей вывеской «темное время суток». В темное время в 2020 году произошло около 35% всех дорожных происшествий, и на их долю пришлась почти половина всех погибших — 48,8%.

Самое благополучное для водителей время во всех смыслах — с 12 до 14 часов дня.

4. Самые опасные дороги

На территории населенных пунктов в прошлом году совершено три четверти всех ДТП (75,9%). Доля погибших в них — 47,4%.

На автомобильных дорогах вне населенных пунктов происходят почти все остальные ДТП — и 49,7% смертельных случаев. Тяжесть последствий на дорогах вне городов почти в три раза выше, чем в городах (14,6 против 5,4).

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Из всех загородных самые опасные — те, где довольно плотный трафик, но при этом оборудование дорог оставляет желать лучшего. Чаще всего недостатки выражаются в отсутствии разметки и освещения там, где они должны быть по нормативам, и наличии дефектов асфальта .

Статистика делит дороги на несколько категорий, самая опасная из них — ­региональные и межмуниципальные, собирающие самый высокий урожай жертв в численном выражении. Но тяжесть последствий при этом значительно выше на федеральных дорогах всех типов (рекордные 16,2). Поэтому, если бы у нас всегда был выбор, как надежнее проехать, то всё равно сделать его крайне затруднительно. В том числе и потому, что в 7,9% ДТП на федеральных магистралях выявлены недостатки эксплуатационного состояния как сопутствующий фактор.

Так что выделить самые безопасные из загородных дорог не выйдет: статистика неприятная везде.

5. Самый опасный возраст

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Тут проще сказать, какой самый безопасный — до 20 лет. Дальше вплоть до 79 лет картина достаточно ровная.

По количеству участий в ДТП лидируют водители 30–39 лет. Может быть, потому, что их численно больше и возраст самый активный. Но тяжесть последствий в этом диапазоне примерно такая же, как и у остальных, — 7,4–7,7. Резкий скачок виден только для водителей преклонного возраста свыше 80 лет (9,7).

6. Самый опасный стаж

Логично ожидать, что менее опытные водители чаще попадают в ДТП и больше в них страдают. Но это не так. Недостаточный опыт вождения, по всей видимости, позитивный фактор — удерживает от нарушений и иных экспериментов на дороге. На долю водителей со стажем свыше 15 лет приходится почти половина всех ДТП, и показатель тяжести последствий у них самый высокий — 8,4. Самоуверенность?

7. Самый опасный пол

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Мужчины совершают 81% всех ДТП. Однако исследования страховщиков гласят, что женщины-водители попадают в ДТП примерно на 28% чаще. Отмечают основные причины ДТП по вине женщин — несоблюдение правил перестроения и маневрирования. У мужчин набор главных причин иной: на первом месте — превышение скорости. Потому и тяжесть последствий у мужчин значительно выше: 8,8 против 5,6.

8. Самый опасный маневр

Девять из десяти ДТП (88,6%) происходят из-за нарушений ПДД. Это главная подсказка всем, кто полагает, что правила придуманы исключительно для угнетения трудящихся.

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Чаще всего ДТП случаются из-за нарушения правил проезда перекрестков (17,9% от их общего количества) и неправильного выбора дистанции (10,2%). Но число пострадавших в таких ДТП в 4–6 раз меньше, чем у абсолютного «лидера». Он — выезд на полосу встречного движения. В 11 695 таких ДТП в прошлом году погибло 3744 человека, тяжесть последствий — 15,5. Опаснее всего выезжать на встречку на дорогах с трехполосным движением, где центральной полосой пользуются обе стороны. Тяжесть последствий на этой «чудесной» полосе еще выше — 19,9. В августе-сентябре и декабре-январе — наивысшая вероятность того, что выезд на встречку завершится трагически.

На втором месте — нарушение правил обгона , причем обгон опять-таки часто связан с посещением встречки. На третьем — несоответствие скорости конкретным условиям (не путать с превышением!).

Самое статистически безопасное нарушение ПДД, хотя вряд ли тут уместно говорить о безопасности, - игнорирование сигналов светофора. Настоятельно не рекомендуем, дабы не ухудшать статистику.

Примечание. Везде, кроме особо оговоренных случаев, приведены официальные данные НИЦ БДД МВД РФ.

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Приведенные данные говорят, что нет ничего рискованнее, чем ехать по федеральной трассе ночью в одну из пятниц октября, будучи мужчиной среднего возраста. И лучше перенести все поездки на февральские вторники.

На самом деле ситуацию на дорогах определяют не столько трафик, погодные условия и качество покрытия, сколько трезвая голова и общее здравомыслие. Не делай то, что заведомо опасно, и уж точно ни к чему стремиться сэкономить две-три минуты на дистанции 100 км. Подобная экономия в итоге сведется к лишней остановке на АЗС, где потеряешь всё накопленное. Берегите себя, и пусть ДТП минует вас.

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