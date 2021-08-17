Назвали самую аварийно-опасную магистраль

Госавтоинспекция Москвы проанализировала состояние аварийности на МКАД.

За 7 месяцев с начала года на территории Московской кольцевой автодороги зарегистрировано 379 дорожно-транспортных происшествий, это на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В данных авариях число погибших участников дорожного движения сократилось на 38,3%, а раненых — на 13,7%

Тем не менее, МКАД продолжает оставаться самой аварийно-опасной автомобильной магистралью в столице. Здесь происходит каждое двенадцатое ДТП с пострадавшими. Каждый пятый погибший в городе также является участником ДТП на МКАДе, а самыми аварийно-опасными являются южный и юго-западный участки МКАД, сообщает Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Наиболее распространенными видами ДТП на МКАДе стали столкновение транспортных средств, наезды на препятствие и на стоящее транспортное средство. Чаще всего водители останавливаются на Московской кольцевой из-за неисправности транспортного средства, участия автомобиля в ранее произошедшем ДТП и на парковку.

Как действовать, если в ДТП есть пострадавшие — подсказка тут.



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Фото: Максим Луговин/Unsplash