Слизь достанет крошки из щелей, лак замаскирует трещины на сиденьях, нанокерамика вернет цвет выгоревшему пластику. Что только не придумают люди, чтобы отсрочить покупку новых деталей!

1. «Лизун» для очистки узких мест

Официальное название — гелевый очиститель салона автомобиля. «Вдавливаем» полоску липкого геля в щель (например, на панели приборов) и через пару минут снимаем вместе с крошками и грязью.

Тем же способом полезная «слизь» может очистить разъем смартфона или клавиатуру ноутбука.

Цена: 300 рублей за упаковку — 200 граммов (бывают и стограммовые)

Гель бывает разных цветов, но стоит взять зеленый или голубой — на них хорошо видны черные и белые частицы сухой грязи. Приятно будет осознать, от какого количества грязи вы избавили свою машину.

2. Гель-лак для ремонта кожи

Хорошо маскирует трещины обивки сидений из натуральной или экокожи. Главное — попасть в цвет. Наносим препарат, разравниваем его пластинкой, похожей на маленький шпатель, и не садимся, пока не высохнет. Высохший гель, в отличие от средств для обуви, одежду не пачкает.

Остатками средства можно обновить кресло или диван дома.

Цена: тюбик 20 мл дешевле 70 рублей

Если цвет подобрать трудно, берите бесцветный лак.

3. Средства для чистки сидений и обивки крыши

Хорошо справляется с пятнами кофе и чая. Не истребит полностью, но, по крайней мере, сделает малозаметными чернильные пятна.

Обивку крыши спасет от табачного налета и пыли.

Цена: 400 рублей за флакон 100 мл

Флакон оснащен распылителем с блокировкой от протечек в закрытом состоянии.

4. Бесцветный крем для ухода за кожей

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Скроет мелкие трещины и царапины на сиденьях из кожи или кожзама любого цвета. Крем применяют также на мягких вставках дверных карт и передних панелей.

Первый раз можно протестировать на домашнем кожаном диване — с той стороны, которая «смотрит» в стену..

Цена: 350 рублей

Баночки емкостью 80 г хватит надолго, а хранить ее можно пять лет.

5. Бесцветный жидкий клей для кожи

Способен склеить небольшой разрыв на сиденье. Сохнет быстро. Опытные пользователи советуют переливать клей в шприц — для точного попадания в нужное место. Ну и подложить снизу армирующую ткань — для прочности.

Остатками можно подлатать кожаную куртку или пуфик.

Клей продается во флаконах 30 и 50 мл и стоит 140 и 210 рублей соответственно.

6. Щеточка для воздуховодов

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Обычной тряпкой решетку воздуховода протереть трудно, а засовывать туда палец не хочется. Китайская щеточка способна проникнуть на глубину до 5 см и очистить закоулки сопел выхода воздуха на панели приборов.

На одном конце приспособления мягкая кисточка, на другом — что-то вроде трезубца, на который надета тряпка из микрофибры.

Цена: 115 рублей

Этой штукой можно протереть и жалюзи в квартире.

7. Нанокерамическое покрытие для пластиковых деталей

Вернет цвет и блеск пластиковым деталям салона. В какой-то степени убережет от дальнейшего износа — нанокерамика создает своеобразный защитный «панцирь» на поверхности.

Цена: 90 рублей за флакон 30 мл

Поверхность панели приборов после применения препарата кажется более темной и блестящей.

Тест препаратов для чистки сидений — тут.

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Фото: фирмы-произврдители и depositphotos