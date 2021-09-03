1. «Лизун» для очистки узких мест
Официальное название — гелевый очиститель салона автомобиля. «Вдавливаем» полоску липкого геля в щель (например, на панели приборов) и через пару минут снимаем вместе с крошками и грязью.
Тем же способом полезная «слизь» может очистить разъем смартфона или клавиатуру ноутбука.
Цена: 300 рублей за упаковку — 200 граммов (бывают и стограммовые)
2. Гель-лак для ремонта кожи
Остатками средства можно обновить кресло или диван дома.
Цена: тюбик 20 мл дешевле 70 рублей
3. Средства для чистки сидений и обивки крыши
Хорошо справляется с пятнами кофе и чая. Не истребит полностью, но, по крайней мере, сделает малозаметными чернильные пятна.
Обивку крыши спасет от табачного налета и пыли.
Цена: 400 рублей за флакон 100 мл
4. Бесцветный крем для ухода за кожей
Первый раз можно протестировать на домашнем кожаном диване — с той стороны, которая «смотрит» в стену..
Цена: 350 рублей
5. Бесцветный жидкий клей для кожи
Способен склеить небольшой разрыв на сиденье. Сохнет быстро. Опытные пользователи советуют переливать клей в шприц — для точного попадания в нужное место. Ну и подложить снизу армирующую ткань — для прочности.
Остатками можно подлатать кожаную куртку или пуфик.
6. Щеточка для воздуховодов
Обычной тряпкой решетку воздуховода протереть трудно, а засовывать туда палец не хочется. Китайская щеточка способна проникнуть на глубину до 5 см и очистить закоулки сопел выхода воздуха на панели приборов.
На одном конце приспособления мягкая кисточка, на другом — что-то вроде трезубца, на который надета тряпка из микрофибры.
Цена: 115 рублей
7. Нанокерамическое покрытие для пластиковых деталей
Цена: 90 рублей за флакон 30 мл
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Фото: фирмы-произврдители и depositphotos