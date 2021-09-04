133 000 км с Chevrolet Cobalt: реанимировали кондиционер. Недорого!

Chevrolet Cobalt
Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
Пробег на момент отчета — 133 000 км
С наступлением жарких дней я заметил, что кондиционер Кобальта работает не так эффективно, как прежде. Диагностика системы не выявила неисправностей.
Скорее всего, виновата грязь, скопившаяся на ребрах охлаждения конденсора. Решил помыть его водой без снятия с автомобиля.
Воспользовался недорогой насадкой-распылителем, которую приобрел через интернет. У нее оптимальная мощность струи, которая не повреждает нежные соты радиатора. Предварительно снял вентилятор и развел радиаторы, чтобы между ними пролезла насадка. Для лучшей очистки добавил в воду моющий состав.
Как только пошла чистая вода, прекратил мойку, поставил детали на место и продул соты сжатым воздухом. Теперь кондиционер отлично холодит.
- Полный список претензий к Кобальту — в этой публикации.
- Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
- Выбираете универсальный автомобиль на каждый день? В помощь вам автомобильный багажник на крышу от отечественного производителя LUX.
- Использовать возможности автомобиля на все 100% можно при помощи специальных аксессуаров: автобагажников, креплений для перевозки велосипедов, корзин и автобоксов. Все это и на лучших условиях предлагает наш интернет-магазин.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram