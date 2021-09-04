133 000 км с Chevrolet Cobalt: реанимировали кондиционер. Недорого!

После промывки он стал работать как новенький.

Chevrolet Cobalt

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Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года

Пробег на момент отчета — 133 000 км

С наступлением жарких дней я заметил, что кондиционер Кобальта работает не так эффективно, как прежде. Диагностика системы не выявила неисправностей.

Скорее всего, виновата грязь, скопившаяся на ребрах охлаждения конденсора. Решил помыть его водой без снятия с автомобиля.