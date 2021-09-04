133 000 км с Chevrolet Cobalt: реанимировали кондиционер. Недорого! — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

133 000 км с Chevrolet Cobalt: реанимировали кондиционер. Недорого!

После промывки он стал работать как новенький.

Chevrolet Cobalt

Материалы по теме
Давно чистили кондиционер? — вот новый способ избавиться от запаха

Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
Пробег на момент отчета — 133 000 км

С наступлением жарких дней я заметил, что кондиционер Кобальта работает не так эффективно, как прежде. Диагностика системы не выявила неисправностей.

Скорее всего, виновата грязь, скопившаяся на ребрах охлаждения конденсора. Решил помыть его водой без снятия с автомобиля.



Материалы по теме
Как сделать, чтобы кондиционер холодил, как новый. Полная инструкция

Воспользовался недорогой насадкой-распылителем, которую приобрел через интернет. У нее оптимальная мощность струи, которая не повреждает нежные соты радиатора. Предварительно снял вентилятор и развел радиаторы, чтобы между ними пролезла насадка. Для лучшей очистки добавил в воду моющий состав.


Как только пошла чистая вода, прекратил мойку, поставил детали на место и продул соты сжатым воздухом. Теперь кондиционер отлично холодит.


133 000 км с Chevrolet Cobalt: реанимировали кондиционер. Недорого!


Наше новое видео
Кроссоверы за 1,6 млн — большой тест «За рулем»
133 000 км с Chevrolet Cobalt: реанимировали кондиционер. Недорого!
Лада Веста — все проблемы после 120 000 км

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Фото:
Количество просмотров2430Количество комментариев1
Оцените материал
6:—1

Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

Chevrolet 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.

Недостатки:

Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.

Комментарий:

Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.

Написать отзыв

Читать комментарии (1)
Загрузка...