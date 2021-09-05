Три колеса, мотор от аэроплана... Это ездит? Да!

Поначалу автор катался на самодельном «Михлеоне» сам, а потом машину... «призвали» в армию. Было это в 30-х годах прошлого века в городе Куйбышеве.

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В 1937 году журнал «За рулем» сообщал об интересной трехколесной самоделке куйбышевского инженера Л. Н. Михайловича. Автор назвал свою машину «Михлеон».

Задние колеса — ведущие, переднее — управляемое. Мотор — Blackburn, от легкого аэроплана тех времен. Кузов по большей части, деревянный. Масса машинки — 475 кг.

«Автомобиль прошел уже 2000 км и показал положительные качества. Он устойчив, легко управляется и может развивать скорость до 80 км в час», — писал Л. Михайлович.

Любопытно, что первое время изобретатель ездил на своей машине сам, но в последние годы она обслуживала… военкомат!

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что и самый первый кроссовер, и седан с самолетной тягой, и много чего еще придумали в СССР?

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Фото: из архива автора