Многие смелые уникальные разработки советского автопрома останавливались на этапе прототипов. А те, что доходили до серии, вызывали восхищение даже у искушенных иностранцев.

ВАЗ-2121: первый в мире кроссовер

Нива — главный успех нашего автопрома за всю его историю.

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Самобытный вездеход с трехдверным несущим кузовом (а не рамой, как у внедорожников того времени) и вполне комфортабельным «жигулевским» салоном не случайно стал сенсацией рынка. Ничего подобного других странах на тот момент не было. Внешторг заявлял, что может продавать такие машины за рубеж в любых количествах — возьмут! И ведь брали. И брали очень бойко: Нива была самой успешной экспортной моделью СССР.

Победа: с иномарок ничего не скопировали

Эту новаторскую машину начали создавать в разгар Великой Отечественной войны.

Один из самых технически и эстетически продвинутых автомобилей 40-х годов. Именно у Победы появился несущий кузов понтонного типа — без модных до войны «трамвайных» подножек и крыльев с торчащими фарами (как, например, на «эмках»). Из прочих инновационных решений — гидропривод тормозов и V-образное ветровое стекло (из двух частей, с дополнительной стойкой посередине). Кроме того, использовали иной подход при компоновке, из-за чего салон получился вместительным.

Микроавтобус ЗИЛ-118 Юность: понравился Форду

Основу автобуса ЗИЛ-118 составили узлы и агрегаты правительственного лимузина ЗИЛ-111.

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«Юность» сделали в 1961 году, причем создавали машину чуть ли не подпольно. Что не помешало ей стать самым вместительным и удобным автобусом 60-х.

Впечатляло круговое остекление, окна с тонированием на скатах крыши, индивидуальное освещение, пепельницы, крючки для верхней одежды, огромный сдвижной люк в крыше… А еще — гидромеханическая коробка от правительственного лимузина, отменная плавность хода, удобная посадка и высадка, регулируемое в двух направлениях сиденье водителя, гидроусилитель руля.

На международной автобусной неделе в Ницце ЗИЛ-118 получил дюжину призов и вызвал серьезный интерес зарубежных компаний. Даже сам Генри Форд изъявлял желание купить лицензию на производство советского микроавтобуса. К сожалению, совместного проекта так и не получилось.

ГАЗ-21 Волга: символ престижа

Самая красивая Волга, благодаря сочетанию стиля и надежности, стала законодательницей автомобильной моды в СССР.

ГАЗ-21 — до сих пор чемпион по узнаваемости. Задние фонари, решетка радиатора, руль, приборная панель — ну и знаменитый олень, конечно же.

Ее любили за отменную обзорность (по сравнению с той же Победой), гнутые стекла спереди и сзади, огромные сиденья-диваны, легко превращающие салон в удобную спальню, и многое другое.

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Багажник — побольше «зимовского». Даже вертикально расположенная запаска совсем не мешала. А коробка поначалу была автоматической.

Впечатляла шикарная плавность хода, удобный рычаг коробки передач на руле, солидный радиоприемник. А еще были модные двухцветные кузова с хромированными окантовками стекол и молдингами-крылышками…

Ни одну другую отечественную машину не снимали в кино столь охотно, как 21-ю Волгу. Она, как кинозвезда, одним своим присутствием мгновенно поднимала рейтинг фильма. И даже знаменитый выезд Деточкина (фильм «Берегись автомобиля») задним ходом с крутого откоса совсем не казался нереальным. Все верили, что Волга так может!

ЗИЛ-49061 «Синяя птица»: незаменима до сих пор

Трехосный полноприводный плавающий автомобиль создали на базе вездехода ЗИЛ-4906 в 1975 году.

Независимая подвеска, пара гребных винтов, передние и задние управляемые колеса. В салоне свободно размещаются до семи человек. Автомобиль вошел в состав поисково-спасательного комплекса «Синяя птица».

«Синие птицы» и сегодня служат в Военно-космических силах.

МАЗ-541: самый крупный седан в истории

Необычный аэродромный тягач МАЗ-541 таскал за собой самолеты массой до 85 тонн, одновременно работая «визитной карточкой» страны для прибывающих иностранцев.

Полная масса седана-тягача составляла около 30 тонн, объем двигателя — почти 39 литров, мощность — 500 л.с.

Любопытно, что у легкового гиганта было… два руля: для движения вперед и назад соответственно. Водителя избавили от необходимости крутить головой при смене направления движения: он просто пересаживался на другое место.

ЗИС-127: признанный король трассы

Междугородный автобус ЗИС-127 с 1956 года бегал из столицы в Симферополь, Ленинград, Ригу и Минск, а также по маршруту Ленинград — Таллин.

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Салон непривычно комфортабельный — все 32 пассажирских кресла с откидными спинками и выдвижными подушками были обшиты плюшем или гобеленом. У каждого пассажира свой вентилятор и лампочка! Средние подлокотники были съемными. Наверху — сетки для ручной клади. Внизу — подножки.

Междугородний автобус оснащали мощным по тем временам электрооборудованием — только в интерьере было 66 плафонов и полторы сотни лампочек.

Рулевое управление оснащали гидроусилителем. Сиденье водителя — с регулировками наклона спинки и продольным положением подушки. Панорамные ветровые стекла обеспечивали водителю хороший обзор.

Любопытно, что автобус сняли с производства потому, что по международным меркам он оказался… слишком широким!

Микроавтобус Старт: кузов из стеклопластика и дерева

Футуристичный микроавтобус блеснул в заключительных грустных кадрах гайдаевской «Кавказской пленницы», где Нина уехала, а осел пропал.

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«Старт» сделали на агрегатах 21-й Волги в Северодонецке (1963 г.) силами местной авторемонтной базы и производственного объединения «Стеклопластик».

Помимо двигателя и коробки, от Волги взяли многочисленные узнаваемые элементы — задние фонари, руль, приборы.

Кузов был оригинальной конструкции: на раме устанавливали обшивку из стеклопластиковых панелей с деревянными усилителями проемов, боковин и крыши.

СВАРЗ-ТБЭС-ВСХВ: самый необычный троллейбус

Салон машины изнутри можно увидеть в фильме Э.Рязанова «Девушка без адреса» (1957 год).

Необычным в троллейбусе было практически всё. Вместо привычных боковых стекол применили прозрачные шторки, которые могли подниматься, перетекая под остекление верхней части кузова. В салоне между 32 подпружиненными сиденьями с велюровой обшивкой была проложена ковровая дорожка. А для лучшего обзора устанавливали дополнительное салонное зеркало на задней стенке!

Буферы изготавливали из хромированной стали.

Похожая на заклинание аббревиатура ТБЭС-ВСХВ расшифровывается так: троллейбус экскурсионный сокольнический Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Тогда Сокольнический вагоноремонтный завод СВАРЗ получил задание создать «самый-самый троллейбус» — для перевозки гостей главной выставки страны — ВСХВ (позже — ВДНХ, потом — ВВЦ).

Цена уникальности

Почти каждая разработка советского автопрома была вынужденно уникальной — ведь инженерам приходилось работать с тем, что есть, а не с тем, что нужно. Тем более ценными и удивительными кажутся сегодня их достижения.

История советского автодизайна — тут.

При необходимости защитить радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.

Защита боковых стекол от грязи — водосток лобового стекла.

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Фото: За рулем, ИТАР-ТАСС, Wikipedia, открытые источники