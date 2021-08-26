ВАЗ-2121: первый в мире кроссовер
Самобытный вездеход с трехдверным несущим кузовом (а не рамой, как у внедорожников того времени) и вполне комфортабельным «жигулевским» салоном не случайно стал сенсацией рынка. Ничего подобного других странах на тот момент не было. Внешторг заявлял, что может продавать такие машины за рубеж в любых количествах — возьмут! И ведь брали. И брали очень бойко: Нива была самой успешной экспортной моделью СССР.
Победа: с иномарок ничего не скопировали
Один из самых технически и эстетически продвинутых автомобилей 40-х годов. Именно у Победы появился несущий кузов понтонного типа — без модных до войны «трамвайных» подножек и крыльев с торчащими фарами (как, например, на «эмках»). Из прочих инновационных решений — гидропривод тормозов и V-образное ветровое стекло (из двух частей, с дополнительной стойкой посередине). Кроме того, использовали иной подход при компоновке, из-за чего салон получился вместительным.
Микроавтобус ЗИЛ-118 Юность: понравился Форду
«Юность» сделали в 1961 году, причем создавали машину чуть ли не подпольно. Что не помешало ей стать самым вместительным и удобным автобусом 60-х.
Впечатляло круговое остекление, окна с тонированием на скатах крыши, индивидуальное освещение, пепельницы, крючки для верхней одежды, огромный сдвижной люк в крыше… А еще — гидромеханическая коробка от правительственного лимузина, отменная плавность хода, удобная посадка и высадка, регулируемое в двух направлениях сиденье водителя, гидроусилитель руля.
На международной автобусной неделе в Ницце ЗИЛ-118 получил дюжину призов и вызвал серьезный интерес зарубежных компаний. Даже сам Генри Форд изъявлял желание купить лицензию на производство советского микроавтобуса. К сожалению, совместного проекта так и не получилось.
ГАЗ-21 Волга: символ престижа
ГАЗ-21 — до сих пор чемпион по узнаваемости. Задние фонари, решетка радиатора, руль, приборная панель — ну и знаменитый олень, конечно же.
Ее любили за отменную обзорность (по сравнению с той же Победой), гнутые стекла спереди и сзади, огромные сиденья-диваны, легко превращающие салон в удобную спальню, и многое другое.
Багажник — побольше «зимовского». Даже вертикально расположенная запаска совсем не мешала. А коробка поначалу была автоматической.
Впечатляла шикарная плавность хода, удобный рычаг коробки передач на руле, солидный радиоприемник. А еще были модные двухцветные кузова с хромированными окантовками стекол и молдингами-крылышками…
Ни одну другую отечественную машину не снимали в кино столь охотно, как 21-ю Волгу. Она, как кинозвезда, одним своим присутствием мгновенно поднимала рейтинг фильма. И даже знаменитый выезд Деточкина (фильм «Берегись автомобиля») задним ходом с крутого откоса совсем не казался нереальным. Все верили, что Волга так может!
ЗИЛ-49061 «Синяя птица»: незаменима до сих пор
Независимая подвеска, пара гребных винтов, передние и задние управляемые колеса. В салоне свободно размещаются до семи человек. Автомобиль вошел в состав поисково-спасательного комплекса «Синяя птица».
«Синие птицы» и сегодня служат в Военно-космических силах.
МАЗ-541: самый крупный седан в истории
Полная масса седана-тягача составляла около 30 тонн, объем двигателя — почти 39 литров, мощность — 500 л.с.
Любопытно, что у легкового гиганта было… два руля: для движения вперед и назад соответственно. Водителя избавили от необходимости крутить головой при смене направления движения: он просто пересаживался на другое место.
ЗИС-127: признанный король трассы
Салон непривычно комфортабельный — все 32 пассажирских кресла с откидными спинками и выдвижными подушками были обшиты плюшем или гобеленом. У каждого пассажира свой вентилятор и лампочка! Средние подлокотники были съемными. Наверху — сетки для ручной клади. Внизу — подножки.
Междугородний автобус оснащали мощным по тем временам электрооборудованием — только в интерьере было 66 плафонов и полторы сотни лампочек.
Рулевое управление оснащали гидроусилителем. Сиденье водителя — с регулировками наклона спинки и продольным положением подушки. Панорамные ветровые стекла обеспечивали водителю хороший обзор.
Любопытно, что автобус сняли с производства потому, что по международным меркам он оказался… слишком широким!
Микроавтобус Старт: кузов из стеклопластика и дерева
«Старт» сделали на агрегатах 21-й Волги в Северодонецке (1963 г.) силами местной авторемонтной базы и производственного объединения «Стеклопластик».
Помимо двигателя и коробки, от Волги взяли многочисленные узнаваемые элементы — задние фонари, руль, приборы.
Кузов был оригинальной конструкции: на раме устанавливали обшивку из стеклопластиковых панелей с деревянными усилителями проемов, боковин и крыши.
СВАРЗ-ТБЭС-ВСХВ: самый необычный троллейбус
Необычным в троллейбусе было практически всё. Вместо привычных боковых стекол применили прозрачные шторки, которые могли подниматься, перетекая под остекление верхней части кузова. В салоне между 32 подпружиненными сиденьями с велюровой обшивкой была проложена ковровая дорожка. А для лучшего обзора устанавливали дополнительное салонное зеркало на задней стенке!
Буферы изготавливали из хромированной стали.
Похожая на заклинание аббревиатура ТБЭС-ВСХВ расшифровывается так: троллейбус экскурсионный сокольнический Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Тогда Сокольнический вагоноремонтный завод СВАРЗ получил задание создать «самый-самый троллейбус» — для перевозки гостей главной выставки страны — ВСХВ (позже — ВДНХ, потом — ВВЦ).
Цена уникальности
Почти каждая разработка советского автопрома была вынужденно уникальной — ведь инженерам приходилось работать с тем, что есть, а не с тем, что нужно. Тем более ценными и удивительными кажутся сегодня их достижения.
- История советского автодизайна — тут.
- При необходимости защитить радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.
- Защита боковых стекол от грязи — водосток лобового стекла.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.