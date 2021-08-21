Редкие кадры: вот куда пропадали списанные в СССР лимузины (и грузовики)

Лимузины ЗИС и ЗИЛ всегда были символами государственной власти, недоступными простым гражданам. Но даже из них делали удивительные и курьезные автомобили.

Скорая 101

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Первый лимузинЗИС-101 с рядным 8-цилиндровым мотором мощностью 90 л.с. выпустили в 1936 году. Предназначен он был для чиновников высокого ранга (правда, высшее руководство, во главе со Сталиным, возили тогда на иномарках), но эта модель была относительно демократичной. В том смысле, что в Москве ЗИСы работали в качестве маршруток. Кроме того, на базе лимузина создали автомобиль скорой помощи. В задней стенке появился специальный люк, куда и вставляли носилки. Сделали таких машин, правда, немного.

Карета скорой помощи на базе ЗИС-101.

В середине 1940-х ЗИС-101 стали списывать из госучреждений. Но в утиль машины, конечно, не отправляли. Около полусотни московский завод Аремкуз переделал в санитарные универсалы. По сути, это был первый советский универсал. Правда, мелкосерийный. Работали такие машины в Москве.

Санитарный ЗИС-101А завода «Аремкуз».

Последние ЗИСы для народа

ЗИС-110 1945 года с 8-цилиндровым 6-литровым мотором в 140 л.с. стал последним легковым автомобилем завода, который собирали на конвейере и в который пускали обычных граждан. Правда, только в такси или, опять же, в скорую помощь — ЗИС-110А. Люк для носилок сделали вместо крышки багажника. Таких машин построили всего 48.

Скорая помощь — ЗИС-110А.

Но на старых мутных кинокадрах сохранилось изображение и еще одного автомобиля, созданного не на ЗИСе или на каком-то ремзаводе. Выглядел он почти как универсал и имел сзади распашные двери.

Незаводской медицинский универсал на основе ЗИС-110.

Тайны черных универсалов

Начиная с ЗИЛ-111, легковые машины на заводе собирали штучно. И что скрывается за окнами и под капотом, обычные граждане не видели. Странно смотрелись огромные черные универсалы на базе ЗИЛ-114, а потом и ЗИЛ-4104. Мечта дачника! Хотя видели только избранные — ЗИЛ-114А сделали всего в двух экземплярах, а ЗИЛ-41042 — в четырех.

ЗИЛ-114А — замаскированная «санитарка».

Это тоже были «санитарки», но без опознавательных знаков. Первые две машины с 200-сильным мотором V8 построили еще в 1974 году для кортежа генсека Брежнева, который все чаще чувствовал себя неважно.

ЗИЛ-41042 сделали в четырех экземплярах.

Время шло, а генсек, да и его окружение моложе не становились. Поэтому позднее появились еще четыре автомобиля уже с другой отделкой и 315-сильным мотором рабочим объемом 7,7 л. Самый большой и мощный универсал в истории страны!

Грузовик? Лимузин!

Разве кому-то придет идея сделать утилитарный фургон из начальственного лимузина? Пришла — сделали! Сразу после войны, тоже на заводе «Аремкуз», и тоже из стареньких ЗИС-101. Такие машины прозаично обслуживали московские прачечные.

Фургон завода «Аремкуз» из ЗИС-101.

На дорогах встречались странные, забавные внешне низенькие бортовые грузовики. Они были явно не на своем шасси, отчего их кабины казались большими и неуклюжими.

Это были так называемые мулы ЗИЛа. На шасси правительственных лимузинов ставили… грузовые кузов и кабину. Первый подобный автомобиль построили еще в 1959-м на шасси бронированного ЗИС-115 с кабиной ЗИЛ-157.

ЗИЛ-113Г на шасси правительственного лимузина.

Позже появились ЗИЛ-113Г — грузовики с модернизированной под шасси ЗИЛ-114 кабиной ЗИЛ-131. Машины использовали для испытаний как носители агрегатов, а заодно и как «хозяйку» для перевозки в необходимой для испытаний утвари. Ведь грузоподъемность составляла целую тонну, а с двигателем в 315 л.с. от ЗИЛ-4104 машина развивала 170 км/ч!

Любопытно, что в начале 1990-х такой вариант по имени ЗИЛ-4305 на коротком шасси ЗИЛ-41041 рассматривали в качестве возможного серийного малотоннажника. Правда, уже с массовым 150-сильным V8 от ЗИЛ-130 и его же механической пятиступенчатой коробкой передач. Максималка составляла 120 км/ч. Но вместо этого гибрида в серию запустили среднетоннажник ЗИЛ-5301 Бычок.

Внимание, мотор!

Киношный ЗИС-101А.

Появление московских лимузинов заметно расширило возможности советских кинематографистов. Ведь машины с плавным, не в пример грузовикам, ходом позволяли профессионально снимать погони или, скажем, кавалерийские атаки. Первый такой автомобиль сделали еще до войны из ЗИС-101, смело отрубив корму и часть крыши. Получился гибрид пикапа и ландо. Да еще и с площадкой для оператора спереди.

Вариант ЗИС-110 для кинематографистов.

Существовал и необычный вариант на основе ЗИС-110. Универсал с тентом вместо большей части крыши и, конечно, площадкой для камеры перед передком.

Автомобиль на базе ЗИЛ-114 из гаража «Мосфильма».

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Автомобили ЗИЛ-111 кинематографистам, видимо, не доставались. А на базе изношенных ЗИЛ-114 и даже ЗИЛ-4104 киношники делали всякие хитрые конструкции сообразно своим потребностям. Были даже варианты, способные на жесткой сцепке буксировать игровые машины не только за кинематографическим ЗИЛом, но и с обеих сторон сбоку. Несколько таких необычных автомобилей сохранились.





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Фото: из архива «За рулем»