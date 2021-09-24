Кто присваивает автомобилям статус «премиум»?

Главные критерии — характеристики машин и признание потребителей. Все прочее — условности, считает эксперт «За рулем».

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

Материалы по теме Вы спросили про корейский премиум-кроссовер. Вот ответ эксперта

— Вопрос по сравнительному тесту дорогих кроссоверов. Какие автомобили относятся к «премиальным»? Есть ли какие-то критерии, и кто присваивает подобные статусы?

— Есть два условных типа премиальных брендов. Первые — марки, изначально находившиеся на острие прогресса и, в большинстве случаев, превосходившие по характеристикам модели массовых брендов. Это, в частности, «большая немецкая тройка»: Audi, BMW, Mercedes-Benz, а также Porsche. Из европейских отметим Volvo и концерн Jaguar Land Rover. В США — Cadillac и Lincoln. Это, так сказать, «заслуженный» премиум, подтвердивший свой статус с точки зрения потребителей.

Второй тип — суббренды из Азии, ставшие люксовыми подразделениями существующих марок. Это Acura, Infiniti и Lexus. К этой же категории относится и корейский Genesis. В этих случаях производители сами «назначают» свои бренды премиальными.

Если закрыть глаза на некоторые несущественные огрехи, можно с уверенностью сказать: никогда еще корейские модели не приближались так плотно к «немцам» по качеству и комфорту.