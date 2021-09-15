Москвич мог стать минивэном! Секретный проект «Арбат»

В конце 1980-х годов в конструкторском бюро АЗЛК видели новейшую модель 2141 как родоначальницу целого семейства. А расширить его должен был семиместный минивэн. О прототипе такого минивэна Youtube-канал «Автомобильная Россия» подготовил видеосюжет. Машину засняли на выставке «Мечта Москвича», проходящей в Музее Транспорта Москвы, который расположен в 26-м павильоне ВДНХ.
В минивэн Арбат конструкторам удалось заложить множество интересных и прогрессивных решений, и многие из них позже были воплощены в серийных автомобилях — увы, не производства АЗЛК. В частности, тут были впервые применены передние поворотные сиденья (Honda Odissey) и остекленные задние стойки кузова (Skoda Roomster).
Для семейства, которое должно было, помимо базового хэтчбека, включить седан, универсал и минивэн, разрабатывалась целая гамма бензиновых и дизельных моторов — их предполагалось делать на собственном перспективном заводе двигателей.
Первой ласточкой был макет минивэна под названием АЗЛК-2131 Круиз, попавший на обложку журнала «За рулем» в январе 1987 года. Второй вариант появился почти год спустя, в декабре 1987 года. АЗЛК-2139 Арбат с каркасно-панельным пластиковым кузовом был более изящным с точки зрения дизайна, имел поддержку со стороны руководства завода, а значит и хорошие шансы на появление на конвейере.
Доводить облик модели до серийного варианта решили совместно с итальянскими дизайнерами, а сборку планировали организовать в городе Сухиничи Калужской области, на заводе автоматических линий. К 1991 году завод двигателей для нового семейства был почти построен, но тут грянул развал СССР...
Просторный салон, разворачивающиеся кресла, регулирующаяся вместе с колонкой комбинация приборов, мультируль!.. Увы, этот минивэн стал одним из последних проектов конструкторского бюро московского завода АЗЛК. До серийного производства эта разработка так и не добралась.
- Каким был бы советский автопром, если бы идеи конструкторов АЗЛК воплощались чаще? Такие, как минивэн Арбат или фастбек Меридиан?
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Видео: Youtube / «Автомобильная Россия»