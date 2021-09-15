Москвич мог стать минивэном! Секретный проект «Арбат»

Очень просторный семиместный салон, разворачивающиеся кресла, регулирующаяся вместе с рулевой колонкой комбинация приборов и даже мультируль...

Материалы по теме Каким мог бы быть «Москвич»: показан уникальный прототип

В конце 1980-х годов в конструкторском бюро АЗЛК видели новейшую модель 2141 как родоначальницу целого семейства. А расширить его должен был семиместный минивэн. О прототипе такого минивэна Youtube-канал «Автомобильная Россия» подготовил видеосюжет. Машину засняли на выставке «Мечта Москвича», проходящей в Музее Транспорта Москвы, который расположен в 26-м павильоне ВДНХ.

В минивэн Арбат конструкторам удалось заложить множество интересных и прогрессивных решений, и многие из них позже были воплощены в серийных автомобилях — увы, не производства АЗЛК. В частности, тут были впервые применены передние поворотные сиденья (Honda Odissey) и остекленные задние стойки кузова (Skoda Roomster).

Материалы по теме 5 секретных универсалов из СССР: их почти никто не видел

Для семейства, которое должно было, помимо базового хэтчбека, включить седан, универсал и минивэн, разрабатывалась целая гамма бензиновых и дизельных моторов — их предполагалось делать на собственном перспективном заводе двигателей.

Первой ласточкой был макет минивэна под названием АЗЛК-2131 Круиз, попавший на обложку журнала «За рулем» в январе 1987 года. Второй вариант появился почти год спустя, в декабре 1987 года. АЗЛК-2139 Арбат с каркасно-панельным пластиковым кузовом был более изящным с точки зрения дизайна, имел поддержку со стороны руководства завода, а значит и хорошие шансы на появление на конвейере.

Материалы по теме Промахи советского автопрома: как из наших машин пытались сделать иномарки

Доводить облик модели до серийного варианта решили совместно с итальянскими дизайнерами, а сборку планировали организовать в городе Сухиничи Калужской области, на заводе автоматических линий. К 1991 году завод двигателей для нового семейства был почти построен, но тут грянул развал СССР...

Просторный салон, разворачивающиеся кресла, регулирующаяся вместе с колонкой комбинация приборов, мультируль!.. Увы, этот минивэн стал одним из последних проектов конструкторского бюро московского завода АЗЛК. До серийного производства эта разработка так и не добралась.

Макет минивэна АЗЛК-2131 Круиз

Каким был бы советский автопром, если бы идеи конструкторов АЗЛК воплощались чаще? Такие, как минивэн Арбат или фастбек Меридиан?

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Видео: Youtube / «Автомобильная Россия»