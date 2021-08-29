Сказка, не ставшая былью: фастбек Москвич Меридиан

Очень свежий облик, просторный салон, задний привод, полностью независимая подвеска — таким мог бы быть первый российский спорткар.

Материалы по теме Если повезло с другом: европейская реклама Москвича из 1980-х

Увидеть этот автомобиль можно в 26-м павильоне ВДНХ, который занимает Музей транспорта Москвы. Там сейчас проходит выставка «Мечта Москвича», где Youtube-канал «Автомобильная Россия» снял свой сюжет. Теперь один их трех уцелевших Меридианов — лишь музейный экспонат. А ведь в начале 1970-х на этот стильный фастбек возлагали огромные надежды, усматривая в нем замену 412-му, который, будучи поначалу весьма популярным в Европе, начал стремительно устаревать...

Эмблемы АЗЛК на кузове этой машины вы не найдете. «Меридиан 1700 TS» — такие шильдики появились на автомобиле с целью камуфляжа: прототип уже проходил дорожные испытания, а «светить» новую модель под оригинальным брендом уже тогда (и даже в Советском Союзе) считалось неправильным. Этот первый прототип построили в 1975 году, и большинство технических решений на нем уже были реализованы в финальном виде.

Материалы по теме Промахи советского автопрома: как из наших машин пытались сделать иномарки

В том числе — установленный продольно «москвичовский» мотор с модернизированной головкой блока и отдачей в 85 л.с., задний привод и главное — независимая подвеска задних колес. Добавим к этому стильный и весьма просторный (особенно в задней части) салон, перспективы появления более мощного мотора, новаторскую внешность... Это модель вполне могла быть очень популярной.

После постройки этого прототипа были изготовлены еще две машины белого цвета, в конструкции которых учли все недочеты ранней версии. Дело шло к постановке на конвейер, но увы — поддержки «наверху» этот проект не нашел.

В 1970-х на АЗЛК активно работали над следующий поколением машин, и другим проектом в этом направлении был Москвич «3–5».

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.

Видео: Youtube / «Автомобильная Россия».