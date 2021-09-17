Какие импортные АКБ водители чаще покупают для авто

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С приближением очередного осенне-зимнего автомобильного сезона в нашей стране традиционно увеличивается спрос на аккумуляторы, значительную долю которых составляют батареи (АКБ) зарубежного производства.

Как отмечают эксперты потребительского рынка, общее число автомобильных аккумуляторных брендов, поставляемых в настоящее время из-за рубежа, давно перевалило за сотню. А количество предлагаемых на продажу модификаций батарей и того больше — тысячи и тысячи. Понятно, что в таком их изобилии легко ошибиться с выбором АКБ. Если конечно, автовладелец не особо заморачивается данной проблемой и не анализирует информацию, коей в интернете немерено. Тем не менее некоторые критерии при выборе аккумулятора все же можно обозначить. Например, оценить объемы продаж батарей того или иного бренда. Очевидно — чем больше их продается, тем больше популярность того или иного иностранного производителя.

Выбрав подобный критерий в качестве информационной основы, можно воспользоваться результатами комплексных исследований, регулярно проводимыми различными аналитическими агентствами. Такие организация постоянно готовят отчеты по различным направлениям автоиндустрии, включая и такое востребованное, как производство и продажа автомобильных стартерных аккумуляторов. В частности, для нас, как конечных потребителей, при выборе конкретного аккумулятора хорошим подспорьем могут стать официальные усредненные данные по поставкам импортных АКБ в Россию.

Аккумуляторы из Словении

Итак, какова же структура рынка автомобильных батарей зарубежного производства? Как показывают итоги аналитических исследований, общий объем рынка всех видов стартерных батарей на начало года составлял примерно 11 млн штук. Так вот, примерно треть этого количества бортовых источников питания поставляется к нам из-за рубежа. Такая доля импорта, по оценкам независимых экспертов, с большой степенью вероятности будет сохраняться и в дальнейшем. Более того, по отдельным позициям эта цифра может даже несколько увеличиться.

Батареи марки Topla входят в список самых популярных зарубежных АКБ

Наглядный пример — аккумуляторы известной словенской компании TAB, которая уже пятый год является одним из лидеров продаж среди «иностранцев». Как отмечают эксперты, стабильный рост поставок словенских АКБ обусловлен высоким спросом на качественные высокотехнологичные батареи, среди которых особое место занимают аккумуляторы популярного бренда Topla. За прошедший сезон их было продано несколько сот тысяч штук. Эти АКБ хорошо известны в нашей стране, а повышенный спрос на них в значительной мере обусловлен их эксплуатационной надежностью, привлекательной ценой и высокими пусковыми токами.

Такие АКБ сильных морозов не боятся!

Сегодня аккумуляторы Topla продаются во многих регионах России, в том числе в северных районах и за Полярным кругом. По данным исследователей, за последние три года поставки батарей Topla в регионы Урала, Западной и Восточной Сибири выросли более чем в пять раз! Практика показала, что эти АКБ беспроблемно переносят суровые сибирские холода. Кстати, во многом благодаря своей морозостойкости стартерные батареи Topla входят в перечень наиболее популярных аккумуляторных брендов.

Высокое качество батарей ТАВ подтверждено их поставками на конвейеры Volkswagen.

Не меньшей популярностью у нас пользуется еще один бренд компании — одноименный ТАВ (фото вверху). Среди автомобильных батарей этой марки представлены аккумуляторы практически для всех категорий транспорта, начиная от малолитражек и заканчивая крупнотоннажными грузовиками. При этом предприятие активно развивает производство AGM—батарей, а также EFB-аккумуляторовТАВ для «старт-стопных» машин. Как известно, доля таких авто на российском рынке растет из года в год. В сфере производства таких батарей завод является одним из лучших в мире.

Одобрено Volkswagen

Неудивительно, что в настоящее время ТАВ является одним из официальных поставщиков «старт-стопных» АКБ для первичной комплектации автомобилей Volkswagen, собираемых на европейских заводах этого автоконцерна. Кстати, сегодня приобрести «старт-стопные» аккумуляторы ТАВ можно и на нашем рынке. Список официальных импортеров этих батарей можно найти на официальном сайте ТАВ.

Большинство производственных процессов на заводах TAB полностью автоматизировано

Отдельно стоит затронуть тему долговечности автомобильных батарей. Не секрет, что многих автовладельцев, покупающих АКБ для своей машины, прежде всего интересует их эксплуатационная надежность. Так вот, аккумуляторы ТАВ и Topla уже несколько десятилетий доказывают свою эффективность, которая подтверждается их длительным ресурсом, надежным функционированием в различных климатических условиях и стабильностью рабочих параметров. Сказанное не раз подтверждалось и высокими результатами, которые эти батареи демонстрировали в различных сравнительных тестах.

В заключение стоит сказать о ценовых показателях словенских батарей. Любопытно, но факт: их цена иногда оказывается ниже стоимости некоторых отечественных аккумуляторов, обладающих аналогичными параметрами. И тому есть вполне объективные причины. Во-первых, словенская компания кардинально решила проблему поставок свинца, главной составляющей любого стартерного аккумулятора.

Именно свинец, а также его качество и количество определяют конечную стоимость АКБ. Поэтому для добычи качественного свинца словенцы запустили собственный завод по рециклингу батарей, где получают две трети необходимого количества этого металла.

Во-вторых, за последние годы словенские аккумуляторщики провел масштабную модернизацию всех своих предприятий. На них максимально роботизировали сборочные линии, внедрили передовые технологические процессы, улучшили логистику. И в итоге существенно сократили издержки, повысив тем самым ценовую привлекательность своей продукции. А о том, насколько она эффективна, можно судить по многочисленным отзывам пользователей в интернете, в которых автомобильные аккумуляторы брендов Topla и TAB стабильно получают высокие оценки.