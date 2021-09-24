Сезонная смена шин: 5 шагов, которые не стоит пропускать!

Вот простой чек-лист. Пробегаем глазами, выполняем — и делаем смену шин быстрой, а межсезонье и последующую зиму — безопасными и комфортными.

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Если вы за рулем не первый год, большинство этих операций (или даже все) вы проделываете регулярно. Однако стройная система — это всегда хорошо. Специалисты СберАвто, сервиса для покупки авто онлайн, подготовили для вас чек-лист, который поможет ничего не забыть во время переобувки машины.

1. Оцениваем состояние шин

Осмотрите ваши шины — глубина протектора на зимней шине должна быть не менее 4 мм.

Оцените равномерность износа, убедитесь в отсутствии вздутий и порезов боковин — с такими дефектами ездить нельзя.

Поменяйте передние и задние шины местами (перед хранением их стоит подписывать).

Заменяйте изношенные шины попарно — на одной оси опасно иметь шины с разным износом.

При необходимости после установки отрегулируйте схождение на сервисе.

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2. «Шипы» или «липучка»?

Если решили купить новые шины, задумайтесь, в каких условиях они будут использоваться.

Пересеченная местность и суровые морозы? Ставьте «шипы».

Город с регулярно очищаемым асфальтом? Ваш вариант — фрикционные шины, они же «липучка».

При выборе учитывайте, что «липучка» однозначно лучше при «небольшом плюсе», на чистом асфальте, а также в рыхлом снегу.

3. Используем опыт

Изучайте отзывы в Сети, покупатели часто делятся опытом использования той или иной модели.

При покупке отдавайте приоритет известным брендам, дающим нормальную гарантию и имеющим представительство в России.

4. Выбираем рисунок протектора

Симметричный ненаправленный рисунок идеален для сельской местности: комфортная рулежка, хорошее сцепление и водоотвод, есть эффект самоочистки от грязи.

Симметричный направленный рисунок — хороший бюджетный вариант: уверенная езда в городе, эффективный отвод воды и снега (среди возможных минусов — повышенный шум).

Асимметричный ненаправленный рисунок — дорогостоящий высокотехнологичный вариант для премиальных машин: отличное сцепление, управляемость и поперечная устойчивость, способность выдержать высокие нагрузки.

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5. Определяемся с размером

Информацию об оптимальной ширине, высоте профиля и посадочном диаметре можно найти в руководстве по эксплуатации, на официальном сайте автопроизводителя или на шинах, которые уже стоят на авто.

Читаем маркировку: 255/30 R20 — это покрышка шириной 255 мм с высотой профиля в 30% от ширины и внутренним (посадочным) диаметром 20 дюймов.

Еще на шине есть индексы скорости и нагрузки — соблюдайте их и консультируйтесь техническим специалистом при покупке.

И напоследок

При выборе шин для машин премиум-сегмента не ориентируйтесь на «низ» рынка — такой способ сэкономить может привести к ухудшению скоростных качеств, износу подвески или увеличению расхода топлива. Для более простых автомобилей можно выбирать почти любые по стоимости шины — тут вероятность промахнуться меньше. Но на самые дешевые варианты смотрите с особой осторожностью: они могут хуже справляться с торможением и осложнять передвижение по снегу и льду.

А если хотите сэкономить и берете шины на вторичном рынке, убедитесь, что их возраст не превышает полутора лет. Дальше риск нарваться на неудовлетворительные характеристики слишком высок.

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