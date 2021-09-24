Сезонная смена шин: 5 шагов, которые не стоит пропускать!

Если вы за рулем не первый год, большинство этих операций (или даже все) вы проделываете регулярно. Однако стройная система — это всегда хорошо. Специалисты СберАвто, сервиса для покупки авто онлайн, подготовили для вас чек-лист, который поможет ничего не забыть во время переобувки машины.
1. Оцениваем состояние шин
- Осмотрите ваши шины — глубина протектора на зимней шине должна быть не менее 4 мм.
- Оцените равномерность износа, убедитесь в отсутствии вздутий и порезов боковин — с такими дефектами ездить нельзя.
- Поменяйте передние и задние шины местами (перед хранением их стоит подписывать).
- Заменяйте изношенные шины попарно — на одной оси опасно иметь шины с разным износом.
- При необходимости после установки отрегулируйте схождение на сервисе.
2. «Шипы» или «липучка»?
- Если решили купить новые шины, задумайтесь, в каких условиях они будут использоваться.
- Пересеченная местность и суровые морозы? Ставьте «шипы».
- Город с регулярно очищаемым асфальтом? Ваш вариант — фрикционные шины, они же «липучка».
- При выборе учитывайте, что «липучка» однозначно лучше при «небольшом плюсе», на чистом асфальте, а также в рыхлом снегу.
3. Используем опыт
- Изучайте отзывы в Сети, покупатели часто делятся опытом использования той или иной модели.
- При покупке отдавайте приоритет известным брендам, дающим нормальную гарантию и имеющим представительство в России.
4. Выбираем рисунок протектора
- Симметричный ненаправленный рисунок идеален для сельской местности: комфортная рулежка, хорошее сцепление и водоотвод, есть эффект самоочистки от грязи.
- Симметричный направленный рисунок — хороший бюджетный вариант: уверенная езда в городе, эффективный отвод воды и снега (среди возможных минусов — повышенный шум).
- Асимметричный ненаправленный рисунок — дорогостоящий высокотехнологичный вариант для премиальных машин: отличное сцепление, управляемость и поперечная устойчивость, способность выдержать высокие нагрузки.
5. Определяемся с размером
- Информацию об оптимальной ширине, высоте профиля и посадочном диаметре можно найти в руководстве по эксплуатации, на официальном сайте автопроизводителя или на шинах, которые уже стоят на авто.
- Читаем маркировку: 255/30 R20 — это покрышка шириной 255 мм с высотой профиля в 30% от ширины и внутренним (посадочным) диаметром 20 дюймов.
- Еще на шине есть индексы скорости и нагрузки — соблюдайте их и консультируйтесь техническим специалистом при покупке.
И напоследок
При выборе шин для машин премиум-сегмента не ориентируйтесь на «низ» рынка — такой способ сэкономить может привести к ухудшению скоростных качеств, износу подвески или увеличению расхода топлива. Для более простых автомобилей можно выбирать почти любые по стоимости шины — тут вероятность промахнуться меньше. Но на самые дешевые варианты смотрите с особой осторожностью: они могут хуже справляться с торможением и осложнять передвижение по снегу и льду.
А если хотите сэкономить и берете шины на вторичном рынке, убедитесь, что их возраст не превышает полутора лет. Дальше риск нарваться на неудовлетворительные характеристики слишком высок.
- Когда переобуваться, какие покрышки выбрать, как правильно определить износ? Отвечаем на все вопросы по сезонной смене шин.
- Собираетесь в автопутешествие? Обращайтесь в наш магазин за багажником и автобоксом — решим проблему раз и навсегда. Не хотите покупать? Возьмите оборудование в прокат!
- В интернет-магазине «За рулем» снижены цены на техническую литературу, руководства по ремонту и прочие книги и журналы нашего издательства.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.