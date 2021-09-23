Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster — журнал За рулем

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Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster

Планируется, что у Нивы будет другая длина кузова, иная геометрическая проходимость и трансмиссия с более широкими возможностями на бездорожье.

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В своем недавнем интервью французскому изданию Challenges президент АВТОВАЗа Николя Мор рассказал о перспективном семействе внедорожников Lada нового поколения. В частности, он заметил, что будет два варианта колесной базы, которые можно обозначить как Niva и Grand Niva. Кроме того, он напомнил, что машины будут построены на единой платформе Renault CMF-B — как и перспективный кроссовер Dacia Bigster.

Несмотря на очевидное родство моделей двух брендов (Dacia и Lada теперь входят в единую бизнес-структуру внутри Renault Group), у автомобилей будут довольно существенные различия, о которых упомянул Николя Мор. Из речи президента можно выделить три основополагающих момента, свойственные третьему поколению внедорожников Lada Niva и отличающие его от кроссовера румынского бренда.

Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster

Внедорожники марки Lada будут короче, чем Bigster

По предварительным данным, Niva будет трехдверной, а Grand Niva (это название пока можно считать лишь условным) — пятидверной, так что с Бигстером имеет смысл сравнивать именно «старшую» версию. Заявленная длина Dacia Bigster — около 4,6 метра; салон 5-местный, но не исключается и появление 7-местных версий. Вероятно, Grand Niva будет в большей степени сориентирована на бездорожье и получит более короткие свесы.

Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster

Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster

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Niva будет иметь дорожный просвет в 24 см

Нынешние Niva Legend и Niva Travel имеют клиренс около 205 мм, и это выдающийся результат для внедорожника любого размера. Судя по опубликованным изображениям Dacia Bigster (рендеры концепта и патентные изображения), у него просвет тоже окажется близким к 200 мм, однако едва ли показатель дотянется до 240 мм — такая цифра больше соответствует внедорожникам вроде Land Rover Defender, причем в специальной подготовке.

Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster

Будет «короткий» ряд передач в КП

Именно этот внедорожник приводит в пример Николя Мор, когда описывает внедорожные качества нового семейства Lada Niva: «Это будет настоящий 4х4 с короткой передачей, дорожным просветом 24 сантиметра и проходимостью, как у Land Rover Defender», — заявил он в интервью французскому изданию. Итак, третье отличие — это особая трансмиссия, которой у Бигстера не будет.

Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster

Ранее на АВТОВАЗе заявили, что планируют для новой Нивы полноценный полный привод с понижающим рядом передач.

Фото: Renault Group

Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster

Планируется, что у Нивы будет другая длина кузова, иная геометрическая проходимость и трансмиссия с более широкими возможностями на бездорожье.

Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster — фото 1279943Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster — фото 1279941Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster — фото 1279940Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster — фото 1279945Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster — фото 1279944Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster
Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster

Планируется, что у Нивы будет другая длина кузова, иная геометрическая проходимость и трансмиссия с более широкими возможностями на бездорожье.

Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster — фото 1279943Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster — фото 1279945Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster — фото 1279944Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster — фото 1279940Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster — фото 1279941Lada Niva и Grand Niva: 3 главных отличия от Dacia Bigster
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Отзывы о LADA Niva (13)

LADA 2015 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

1. Достойная подвеска "для Российских дорог" 2. Правильные кресла. 3. Доступна для гаражного ремонта.

Недостатки:

1. ТСУ должно быть в базе всех комплектаций. 2. Движку как минимум не хватает 20% 3. Подогрев сидений без регулировки. 4. Некачественная сборка системы воздуховодов печки/кондиционера

Комментарий:

Пока этой машине нет адекватной альтернативы. Ближайший конкурент — Дастер.

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