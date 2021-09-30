8 шипованных шин: испытания на льду

Мы сравнили восемь комплектов шиповок размера 205/55 R16: от новейших и довольно дорогих до доступных моделей.

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Для тех, кто следит не только за ценами, есть интрига. Против победителя нашего прошлого теста шин этого размера — то были шины Michelin X-Ice North 4 — выступает новейшая Nokian Hakkapeliitta 10p. Ещё одна премьера — «шиповки» Nordman 8. Вся троица — российского производства.

Впервые участвуют в нашем тесте Goodyear UltraGrip 600 — недорогая модель польского производства, а также Tigar Ice — продукт сербской компании, принадлежащей Мишлену. Компанию им составляют популярные на нашем рынке модели Hankook Winter i*Pike RS2 из Южной Кореи, Formula Ice (Россия, суббренд Pirelli) и Yokohama IceGuard IG65 ­(Россия).

Разброс цен — от 4400 рублей за Формулу и Tigar до 8300 руб­лей за одну шину Nokian.

Сколько шипов должно быть в зимней шине?

Колеса размерности 205/55 R16 ставятся уже не только на машины гольф-класса, но и на более демократичные модели типа Renault Sandero Stepway или Лада XRAY. Техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств» предписывает иметь в шинах этого размера не более 119 шипов. Тогда почему у всех, кроме шин Тигара (118 «гвоздиков»), их больше?

Остальные явно хотят зацепиться за лед получше, благо есть лазейка — доказать с помощью специального теста, что они изнашивают асфальт в рамках допустимого. Formula имеет 128 шипов, Goodyear — 130, Yokohama уже 172, а Hankook и Nordman — аж по 190.

Самым жадным до колючек оказался Michelin с классическими круглыми шипами — 250 на одно колесо! Новая Hakkapeliitta рекорд не побила: 220 «гвоздиков», зато двух типов — «продольные» и «универсальные».

Замеры глубины канавок протектора и выступа шипов — неотъемлемая часть испытаний шин. Причем величину выступания шипов мы измеряем трижды: на новых шинах, после обкатки и по завершению всех испытаний.

Как продлить срок службы шипов? Чтобы шипованные шины служили дольше, их нужно бережно обкатать и аккуратно эксплуатировать. Нынче шины «варят» сразу с отверстиями в шашках протектора. Шипы монтируют в уже готовую шину, вдавливая их в отверстия. Но даже отлаженный шиповальный автомат допускает отклонения в их размещении. Задача обкатки — помочь каждому «гвоздику» встать на законное место, пошевеливая его в резине при движении. Чрезмерные нагрузки здесь вредят, потому следует избегать проскальзывания при разгоне и торможении, а также боковых скольжений. Заснеженные дороги и скорость не выше 100 км/ч — идеальные обкаточные условия. Достаточно проехать 800–1000 км, чтобы «колючки» обосновались на своих местах. На льду и асфальте обкатка завершится быстрее, поскольку коготки взаимодействуют с твердой поверхностью: хватит 500–700 км, но желательно не разгоняться быстрее 80 км/ч. Материалы по теме Как продлить жизнь «шиповкам» еще на сезон — эксперимент «За рулем» Обкаточный километраж лучше разбить на несколько поездок длиной от 150 км, с перерывами не менее часа-двух для остывания резины, чтобы «гвоздики» зафиксировались в нужном положении. При более коротких поездках шины на морозе почти не прогреваются. Не забывайте и после обкатки, что главный враг «колючек» — значительные выламывающие усилия, особенно ударные. Потому избегайте интенсивного буксования при разгоне на льду, особенно когда есть риск «докопаться» до асфальтового покрытия. А ещё нежелательно поворачивать колеса, стоя на месте, ведь так вы практически собственными руками выдираете «гвоздики» из протектора. Маневрируя, вращайте руль только в движении, особенно на асфальте.

Как мы тестируем зимние шины

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Тестировали шиповки сначала на скользких покрытиях полигона White Hell (Лапландия) в феврале при температуре воздуха от —5 до —13 °C, а затем в апреле на асфальте испытательного центра Nokian Tyres (Пирканмаа, Финляндия) при +2…+7 °C.

Все колеса мы ставили на автомобиль Volkswagen Golf, оснащенный спутниковым мерительным комплексом Vbox Racelogic либо оптической системой Kistler Correvit L-Motion. В «белых» тестах мы постоянно отслеживали состояние покрытия, начиная все упражнения с «базовых» шин и возвращаясь к ним не позже, чем через каждые два-три зачетных комплекта — чтобы отслеживать изменение состояния покрытия.

Давление воздуха в шинах проверяем перед началом каждого заезда и после его завершения — дабы убедиться, что оно в норме.

Результаты испытаний на льду

Главное достоинство шипованных шин — хорошее сцепление на льду, самом скользком и опасном зимнем покрытии. На нём для начала сравнили продольный «держак», замерив время разгона (5–30 км/ч) и длину тормозного пути (30–5 км/ч). Показав лучшие результаты в обоих испытаниях, новинка от Nokian с незначительным отрывом превзошла шины Michelin. Хуже всех ускоряется Tigar, а замедляется Goodyear — проигрыш лидеру в обоих случаях более 30%!

На ледовой окружности лучший поперечный зацеп показал Michelin, совсем немного опередивший Nokian. Медленнее всех нарезал круги Tigar — его результат на 15% хуже лидирующего.

Озерный лед на круге и трассе управляемости «дышит» при изменениях температуры и трескается. Да и шиповки оставляют царапины. Потому ледовую гладь приходится время от времени реанимировать, заливая водой. Однако паутина трещин под тонким слоем свежего льда ­хорошо видна.

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Но что ощущает водитель? Наиболее высокую оценку за управляемость заслужил Michelin, обеспечивавший Гольфу понятное и безопасное поведение. Если немного перебрать со скоростью при входе в поворот, X-Ice North 4 мягким соскальзыванием передних колес намекнет, что предел сцепления достигнут, но позволит подправить траекторию доворотом руля. Ехать быстро приятнее «на грани», не доводя дело до скольжений.

Иной характер у Nokian. На этих шинах по льду хочется рысачить, запуская машину в боковые скольжения — настолько хорошо Hakkapeliitta 10p позволяет управлять и рулем, и акселератором. Но это хорошо при наличии достаточного опыта и навыков, а вот неискушенных водителей некоторая склонность к заносу может смутить, пусть даже опасности она не представляет.

Хуже всех по поведению — шины Goodyear и Tigar. Обе грешат тем, что наделяют Golf нестабильным балансом поворачиваемости. На входе в поворот возникает снос, заставляющий докручивать руль, чтобы вписаться. Однако передние колеса могут внезапно зацепиться за лед и спровоцировать занос. На обеих шинах Golf долго скользит, остается ощущение низкого сцепления. UltraGrip 600 хоть и кажется чуть более цепким, но срывается и восстанавливается резче.

Результаты тестов на снегу читайте здесь

Тест на асфальте и сводная таблица оценок по всем параметрам — здесь

Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее одеть цепи на колеса. Если необходимость цепей не очевидна — убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы!

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