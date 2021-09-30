8 шипованных шин: тест на снегу

В нашем сравнительном тесте сошлись восемь комплектов зимних шипованных шин размерностью 205/55 R16.

Мы уже оценили поведение шин на льду (результаты здесь), теперь проверим их возможности на снегу.

Разгон и торможение

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Первым делом оценили эффективность разгона (5–40 км/ч) и торможения (40–5 км/ч). Темпы набора скорости у большинства участников одинаковы — отстали лишь Goodyear (на 4%) и Tigar (на 10%).

При торможении в фавориты вырвался Michelin, однако в пределах погрешности измерений (не более 2%) за ним следуют Hankook, Nokian и Nordman. Слабее всех тормозит Golf на шинах Tigar — результат на 10% хуже лидера. Но в целом различия в сцепных свойствах на снегу не так велики, как на льду.

Поведение

При движении по прямой и плавном маневрировании на скорости 100 км/ч все участники показали себя пристойно. Незначительные претензии вызвали шины Formula — из-за небольшой задержки в откликах на руль, а также Goodyear и Yokohama — на первых руль слишком легкий и пустоватый, а на вторых, наоборот, тяжеловатый и вязкий.

На трассе снежной управляемости отличились… Вы угадали: Michelin и Nokian.

Первый больше понравился при сдержанной езде, с аккуратным прохождением поворотов в начальной фазе скольжений. Его реакции точны, а поведение понятно и предсказуемо. Как и на льду, Michelin не провоцирует «адреналиновую» езду.

А вот Hakkapeliitta 10p так и рвется в бой — машина послушно уходит в боковые скольжения, но позволяет точно удерживать автомобиль на дуге. Порой возникает ощущение, будто задние колеса тоже управляются рулем — стоит его немного перекрутить, как задок начинает мягко доворачивать машину в вираж.

Худшее поведение продемонстрировал Goodyear. Будто не хватает поперечного сцепления — Golf порой неожиданно соскальзывает с траектории даже на низкой скорости. Получить удовольствие от скольжений мешает его нестабильный, изменчивый нрав, провоцирующий то снос, то занос.

При выполнении маневра «переставка», имитирующего резкую смену полосы движения, наиболее надежным поведением порадовали Michelin и Nokian. А сложнее всего было справиться с Гольфом, обутым в шины Yokohama: на второй полосе он срывался в занос, требующий молниеносного парирования.

На снегу Michelin опередила Nokian в торможении и управляемости в штатных режимах, та ответила лучшим поведением при активной езде.

Результаты теста на снегу

Промежуточные итоги зимних дисциплин таковы: чем больше в шине «колючек», тем выше её рейтинг. Игроки с 118–130 шипами почти не способны составить ­конкуренцию тем, у кого «гвоздей» в два раза больше.

Nokian и Michelin не смогли выяснить, кто круче: практически одинаковые результаты! Hankook и Nordman (по 190 шипов каждый) заняли третью и четвертую позиции с минимальным разрывом. На льду южнокорейские шины слегка выигрывают у «северного человека» в поперечном зацепе, а заодно и в управляемости, но чуть уступают в продольном. На снегу похожи, как братья-близнецы.

Третья пара немного нарушает закономерность. То ли Formula (128 шипов) выскочила вперед, то ли Yokohama (172 шипа) сдала позицию. На льду Formula оказалась лучше в торможении, поперечном зацепе и управляемости, а Yokohama отличилась очень хорошим разгоном. На снегу уровень сцепления одинаков, но в поведении Formula оказалась чуть лучше.

Замыкают рейтинг «редкозубые» Goodyear и Tigar, заметно отставая от остальных. Оба откровенно слабы на льду.

Новое поколение лидера Шина Hakkapeliitta 10 пришла на смену «девятке». Однако это не одна шина, а целое семейство. Его основоположники — базовые модели Hakkapeliitta 10 и Hakkapeliitta 10 SUV для рынков Скандинавии и Северной Америки. А для России, Казахстана и Беларуси фирма Nokian Tyres впервые создала специальные версии — Hakkapeliitta 10p и Hakkapeliitta 10p SUV. Их основное отличие — чуть более высокие шипы, которые немного лучше цепляются за лед. На такой ход финны решились, обратив внимание на то, что в странах Таможенного Союза ограничения по износу дорожного полотна чуть мягче, чем в Сканди­навии. В новой «семье» есть ещё одна модификация — Hakkapeliitta 10 EV, ориентированная на электромобили и гибриды. У неё те же шипы, что в обычных «десятках», но протектор изготовлен из смеси, уменьшающей сопротивление качению, а внутренняя вставка из хитрой пены приглушает уровень шума покрышки. Боковины усилены арамидом так же, как в исполнениях SUV. Эта модификация доступна на всех рынках, в том числе и в России. Посчитаем, сколько разных шин получилось? Материалы по теме Какие зимние шины мне нужны? Отвечает эксперт «За рулем» Легковая Hakkapeliitta 10p выпускается в 40 размерах (от 175/65 R14 до 275/35 R20), кроссоверная Hakkapeliitta 10p SUV — в 69 (от 215/65 R16 до 285/45 R22) и «электрическая» Hakkapeliitta 10 EV — ещё в 23 типоразмерах (от 235/45R18 до 295/30R21). Итого 122 размера, не считая просто «десяток»! Все имеют скоростной индекс Т (190 км/ч). Для самых любознательных напомним, что шину Hakkapeliitta 10 финская компания уже выпускала. Правда, было это ещё в прошлом веке, когда у компании было другое имя — не Nokian Tyres, а Nokia. Первая «десятка» производилась с 1989 по 1997 гг. Особенности «старушки»: направленный «виляющий» рисунок протектора (для улучшения зацепа на снегу), Г‑образные ламели на всех шашках и шипы лишь в плечевых блоках (ради снижения шума). Размерный ряд был невелик — всего лишь 21 размер (от 145/80 R12 до 175/70 R15). При этом версии с высоким профилем (серии 80 и 75) обладали весьма скромным индексом скорости Q (160 км/ч), а низкопрофильные, по тем временам, (70 и 65) позволяли разгоняться уже до 190 (индекс Т). Маленькие (12‑ и 13‑ дюймовые) шины имели по 90 шипов, «большие» (14 и 15 дюймов) — по 110. Сравните: новейшая Hakkapeliitta 10p размера 195/65 R15 располагает 218 «колючек»! В те времена у компании не было своих фирменных гвоздиков. Использовались любые шипы высотой 11 мм, по диаметру подходящие к отверстию. Примечательно, что отверстия под них впервые были отлиты с помощью пресс-формы. До того их сверлили в уже сваренных шинах.

Результаты тестов на льду читайте здесь

Тест на асфальте и сводная таблица оценок по всем параметрам — здесь