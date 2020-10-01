7 ошибок при смене шин. Не повторяйте глупостей!

Прыгать на баллонном ключе, забыть подкачать колеса, установить шины не той стороной, смазывать шины литолом... — вроде каждый знает, что так не надо. Но знают ли это на noname шиномонтаже, куда вы заскочили после работы?

Изношенные и дефектные шины

После длительного хранения проверьте каждую шину на целостность. Если вы хранили комплект на дисках, подсказку вам может дать манометр: внимательно осмотрите то колесо, в котором давление оказалось ниже, чем в других. Возможно, что вы найдете в протекторе ржавый уже гвоздь или саморез, который когда-то не заметили. Не лишним будет и осмотр посадочных бортов шин на случай повреждений от небрежного демонтажа.

Материалы по теме 8 главных ошибок при смене колес

Заодно проверьте износ покрышек, который должен быть равномерным. Изношенные боковые части шины говорят о езде на недокачанных шинах, износ центральной — наоборот, о перекачке.

И еще. В Перечне неисправности автомобилей, при которых запрещается их эксплуатация, сказано:

п. 5.1. Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «M+S», «M&S», «M S» (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм.

Другими словами, если зимняя покрышка износилась до глубины протектора в 4 мм, ездить на ней запрещено.

Коррозия и повреждения колесных дисков

Перед тем как смонтировать шины на комплект неновых дисков, стоит оценить и состояние самих дисков. Установка резины на корродированные в зоне посадки шин диски приведет к нарушению герметичности и к необходимости все время подкачивать это колесо. У приятеля из-за коррозии легкосплавного диска каждое утро начиналось с накачки колеса, пока производительность штатного автомобильного компрессора позволяла. Но однажды утечка воздуха взяла верх, и ему пришлось отправиться в шинный центр. Не повторяйте чужих ошибок.

Материалы по теме Значки и буквы на шинах: расшифровка всех обозначений!

При монтаже такие диски зачищают до ровного металла, а затем грунтуют и окрашивают. Можно провести работы самостоятельно или обратиться в мастерскую. Одно напоминание — грунты и краски для стальных дисков не подходят для алюминиевых.

А еще имеет смысл хорошенько отмыть такой диск, чтобы налипшая в прошлом сезоне грязь не повлияла на балансировку. Для это используют специальное оборудование, которые есть в шиномонтажной мастерской. Диск моют водой с пластиковыми гранулами.

Для примера, стоимость работ по восстановлению диска (с посадочным диаметром 17 дюймов) в Москве:

Мойка колеса/диска — 70 рублей

Абразивная чистка диска — 100 рублей

Герметизация борта — 100 рублей

Правка литого диска — 1800 рублей.

Монтаж «насухую»

При монтаже шины на диск необходимо использовать соответствующую пасту, чтобы посадочный бортик шины мог скользить по диску. Ни в коем случае нельзя применять консистентные смазки типа «литол» или моторные масла — и те и другие разъедают резину. В крайнем случае используют мыльный раствор. Монтаж колеса требует определённых навыков и оборудования, а при их отсутствии лучше довериться профессионалам шинных центров. Им эти тонкости объяснять не надо. Ну а если жизнь заставит собирать колесо самому, да еще в дорожных условиях, то в наборе инструментов нужно иметь минимум две монтировки.

Особенности рисунка протектора

Материалы по теме Лучший способ обрести спокойствие за рулем — подписаться на любимый журнал

Чтобы сцепление с дорогой было оптимальным, конструкторы придумали направленный рисунок протектора. С ним шина наиболее эффективно работает при движении вперед. Не допустить ошибки при монтаже помогают стрелки на боковине в направлении вращения. При асимметричном рисунке протектора производители шин указывают сторону, которой колесо должно быть обращено наружу (outside) или вовнутрь (inside).

Неправильно установленные колеса существенно ухудшают управляемость автомобиля, его устойчивость на дороге, усиливают склонность к пробуксовке. Так что убедитесь, что шина ориентирована на диске правильно, а колесо установлено на автомобиль с нужной стороны.

Давление в шинах

Давление для шины не менее важно, чем давление для организма человека. Как высокое, так и пониженное давление сказываются на ее «самочувствии» и возможности в полной мере выполнять свои функции. Обычно при хранении давление в шинах снижают. Не забудьте накачать колеса перед тем, как отправиться в путь. Если вы не помните требуемых значений давления в шинах вашего автомобиля — подсказку найдете на передней или средней стойке автомобиля в проеме водительской двери.

Балансировка

Качественную балансировку колеса можно сделать только в шинном центре, на специальном стенде. Там подберут и установят грузы необходимой массы и количества. Отбалансированные колеса — это не только плавное движение автомобиля и равномерный износ шин, балансировка — это еще и безопасность на дороге.

Материалы по теме Накачка шин азотом и еще 7 разводок на шиномонтаже

Ошибка считать, что при аккуратной езде без грубых наездов на препятствия на балансировке можно сэкономить. Немногие знают, что по мере износа шины меняется вес каждой из ее частей. Происходит это из-за того, что резиновая смесь не бывает однородной. Не случайно на шинах наносят метку на боковине в наиболее легкой ее части, которую при монтаже совмещают с ниппелем. В процессе езды истираются слои и меняется внутренняя развесовка шины. Чем выше скорость движения, тем сильнее проявляется дисбаланс. У шин известных высокотехнологичных шинных производителей склонность к разбалансировке ниже. А еще к разбалансировке может привести и банальная потеря грузика. Так что проверяйте и балансируйте колеса при любой возможности. Процедура эта не затратная, а польза очевидна.

Затяжка болтов или гаек крепления колеса

При затяжке колесных болтов и гаек применяйте динамометрический ключ. В мастерских используют для установления момента затяжки профессиональные щелчковые ключи с пневмоприводом. Момент затяжки, как правило, составляет 115 Н∙м, если не сказано иного в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Материалы по теме Спецтест: когда менять изношенные шины?

Прыгать на баллонном ключе или наращивать его рычаг с помощью трубы категорически не рекомендуется. Можно сорвать резьбу, что фактически равноценно незавернутой гайке, А можно и так ее затянуть, что, когда будет нужно, соединение не отвернешь подручными средствами. Ни то, ни другое не сулит ничего хорошего.

И уж, конечно, не смазывайте колесные болты! Смазка колесных болтов или шпилек, чтобы облегчить последующее снятие колеса со ступицы, опасна! Она может привести к самопроизвольному откручиванию и потере колеса во время движения. О возможных последствиях такого явления лучше даже не думать.