8 шипованных шин: выбор «За рулем» 2021

Мы сравнили восемь шиповок для кроссоверов размерностью 205/55 R16. Заодно выяснили, на покупке каких зимних шин можно заметно сэкономить, не в ущерб их ездовым качествам.

Материалы по теме 8 шипованных шин: испытания на льду

Мы уже оценили поведение шин на льду (результаты здесь), затем на снегу (вот ссылка), а теперь настала пора выехать на асфальт. Тут мы оцениваем курсовую устойчивость и поведение на высокой скорости (130 км/ч), а также внутренний шум и плавность хода.

На асфальте безупречно управляется лишь Hankook — хорошие реакции, понятная информативность и предсказуемое поведение. Хуже всего машина слушается водителя на шинах Tigar и Yokohama. Замечания к ним одинаковые — нечеткий «ноль», задержки реакций и посредственная информативность из-за повышенного усилия на руле. Имеется и подруливание задней оси при плавных перестроениях.

Уши водителя и пассажиров меньше всего напрягают Hankook, Nokian и Goodyear. А самыми неприятными «голосами» обладают Tigar и Yokohama.

Материалы по теме 8 шипованных шин: тест на снегу

«Премиальной» плавностью хода смог похвастать лишь Michelin. Немного жестче остальных потряхивают машину шины Formula и Hankook. При этом откровенно дубовыми их не назовёшь — они просто более упругие.

Завершаем «черные» тесты торможением на мокром (60–5 км/ч) и сухом (80–5 км/ч) асфальте. Влажное покрытие позволяет наконец-то отличиться Тигару. А слабее всех машину осаживал Nordman — на 13% хуже лидера упражнения. Посуху же цепкость всех участников оказалась почти одинаковой — разрыв между фаворитом и аутсайдером — менее 5%.

В целом на асфальте «малозубые» берут свое. Явный тренд — чем меньше шипов, тем лучше торможение! В лидеры «черных» дисциплин вырывается Tigar, совсем немного ему проигрывает Goodyear, ещё чуть поодаль Formula. И только шинам Michelin и Nokian несметное число «гвоздиков» на асфальте почти не мешает — у одного зауженные тела «колючек», у второго под шипами хитрая мягкая подложка. И места в середине рейтинга.

После всех испытаний лишь у трех участников — Nokian, Nordman и Tigar — мы не досчитались по одному шипу из комплекта. Примечательно, что все вылетели из задних колес.

Какие шины самые экономичные?

После всех дорожных испытаний перемещаемся в лабораторию и оцениваем экономичность шин, определяя коэффициент сопротивления качению на скорости 80 км/ч на барабанном стенде по Правилу № 117 ООН. Правда, удаляя шипы перед тестом, дабы не повредить барабан.

По нашим данным, для автомобилей гольф-класса увеличение сопротивления качению на 10% (при 80 км/ч) примерно соответствует росту аппетита на 3%. Самый экономичный участник теста — Hankook, а хуже всех катится Formula. Разница в расходе топлива между ними около 6%, или примерно 0,4 л/100 км.

Итоговый рейтинг

В этом году мы немного увеличили весомость экспертных оценок за плавность хода и акустический комфорт. При выборе шин на эти качества мы с вами обращаем всё больше внимания, что подтверждает опрос, проведенный на сайте «За рулем».

Закрывает рейтинг Tigar Ice. «Ледовый тигр» смахивает на продукт для теплой европейской зимы, начиненный практически беспомощными шипами. Лучший на асфальте, но провально слаб на белых покрытиях. Цена близка к «справедливой».

Седьмой в нашем рейтинге — Goodyear UltraGrip 600, заработавший скромные 810 баллов. Лидирует в комфорте на пару с Nokian и хорошо цепляется за асфальт. Со снегом и льдом не дружит, экономичностью не балует. Покупка самая невыгодная — переплата, вычисленная по нашей методике, составит более 25%.

8 место 7 место Cумма баллов, набранных в тесте 807 810 Марка, модель Tigar Ice Goodyear UltraGrip 600 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб.* 4410 5660 Страна изготовления Сербия Польша Индекс нагрузки и скорости 94T 94T Глубина рисунка протектора, мм 8,5 10,0 Твердость резины по Шору, ед. 63 60 Количество шипов, шт. 118 130 Выступание шипов после тестов, мм 1,9 1,4 Масса шины, кг 8,8 10,0 ПЛЮСЫ Лучшее сцепление на асфальте; четкое следование курсу на снегу; неплохо смягчают толчки от дорожных ­неровностей Лучшее торможение на сухой дороге и уверенное на мокрой; высокий акустический ­комфорт и приличная плавность хода МИНУСЫ Худшее сцепление на скользких покрытиях; сложная управляемость на льду, а также при активной езде на снегу; неприятный шум Самые слабые тормозные свойства на льду; низкая экономичность; сложная управля­емость на скользких покрытиях

* Разность «Справедливой цены» и «Средней цены», выраженная в процентах относительно первой.

Yokohama IceGuard IG65 — 837 баллов и шестое место. Раньше эта шина в наших тестах набирала более 850 баллов и попадала в обойму «хороших». Но в этот раз похвастать может лишь традиционно хорошим разгоном на скользких поверхностях. Ценник соответствует уровню потребительских свойств.

На пятой строчке — Formula Ice (843 балла). Это уже категория посредственных шин. Видимо, возраст берет свое. На асфальте выглядит лучше, чем на «белых» дорогах. Недорогой аскетичный вариант для городских условий, позволяющий выгадать при покупке 16%.

6 место 5 место Cумма баллов, набранных в тесте 837 843 Марка, модель Yokohama IceGuard IG65 Formula Ice Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб.* 5180 4460 Страна изготовления Россия Россия Индекс нагрузки и скорости 94T 91T Глубина рисунка протектора, мм 9,4 9,9 Твердость резины по Шору, ед. 58 56 Количество шипов, шт. 172 128 Выступание шипов после тестов, мм 1,6 1,5 Масса шины, кг 9,9 8,5 ПЛЮСЫ Отлично разгоняются на льду и на снегу; точно следуют заданному курсу на снегу Быстрый разгон и надежная управляемость на снегу при спокойной, а также при активной езде МИНУСЫ Низкое поперечное сцепление на льду; претензии к управляемости на льду, на снегу и на асфальте; неприятный шум Худшая экономичность; замечания по поведению при экстремальном маневрировании на снегу; повышенный шум

* Разность «Справедливой цены» и «Средней цены», выраженная в процентах относительно первой.

Десять баллов проигрывает ему Nordman восьмого поколения. Набранные 890 баллов — замечательный результат для шин второй линии. Единственное слабое место — асфальт, где он уступает всем. Потому рекомендуем его для заснеженных и обледенелых территорий. А ещё «северный человек» порадует ценой, которая на 13% ниже «справедливой».

Третье место занимает Hankook Winter i*Pike RS2, который, набрав ровно 900 баллов, удержался в категории «отличных» шин. Прекрасно сбалансирован по всем характеристикам, лидирует в экономичности. И заслуживает звания «самая выгодная покупка» (экономия 18%)!

4 место 3 место Cумма баллов, набранных в тесте 890 900 Марка, модель Nordman 8 Hankook Winter i*Pike RS2 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб.* 5620 5480 Страна изготовления Россия Корея Индекс нагрузки и скорости 94T 94T Глубина рисунка протектора, мм 9,0 9,0 Твердость резины по Шору, ед. 56 58 Количество шипов, шт. 190 190 Выступание шипов после тестов, мм 1,9 1,7 Масса шины, кг 9,1 9,8 ПЛЮСЫ Уверенное продольное сцепление и надежная управляемость на льду и на снегу; высокая экономичность; плавный ход Лучшая экономичность; уверенно цепляются и понятно управляются на скользких покрытиях; хорошо держат курс на асфальте МИНУСЫ Самое слабое сцепление на асфальте Хуже всех тормозят на сухой дороге и слабовато на мокрой; легкие замечания к плавности хода и поведению при активной езде на снегу

* Разность «Справедливой цены» и «Средней цены», выраженная в процентах относительно первой.

Итак, побеждает дебютант Nokian Hakkapeliitta 10p. «Колючий» Michelin X-Ice North 4 хоть и второй, но разрыв — мизерный! По сути, Hakkapeliitta вырвалась вперед лишь благодаря меньшему сопротивлению качению. Все остальные характеристики двух шин очень близки: отлично ведут себя на скользких покрытиях, средне на асфальте, достаточно комфортны. Правда, Michelin чуть шумнее, но этот «грешок» компенсируется лучшей плавностью хода. И стоят они почти одинаково — дорого! Покупая Nokian или Michelin, придется переплатить 12% сверх справедливой цены, определенной по нашей собственной методике (ЗР № 3, 2019).

2 место 1 место Cумма баллов, набранных в тесте 925 929 Марка, модель Michelin X-Ice North 4 Nokian Hakkapeliitta 10p Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб.* 8130 8270 Страна изготовления Россия Россия Индекс нагрузки и скорости 94T 94T Глубина рисунка протектора, мм 8,3 9,0 Твердость резины по Шору, ед. 55 54 Количество шипов, шт. 250 220 Выступание шипов после тестов, мм 1,5 1,6 Масса шины, кг 9,9 9,2 ПЛЮСЫ Выдающиеся сцепные свойства и отменное поведение на льду и на снегу; лучшая плавность хода Превосходное

сцепление и отличная управляемость на скользких дорогах; высокий ­уровень комфорта МИНУСЫ Торможение на мокром асфальте хуже среднего; шумноваты На сухом покрытии тормозные свойства ниже средних

* Разность «Справедливой цены» и «Средней цены», выраженная в процентах относительно первой.

Полную версию сводной таблицы можно посмотреть здесь.

Особое мнение

Сергей Мишин

Казалось бы, ещё совсем недавно шины Michelin X-Ice North 4 с рекордным числом шипов примерили корону «лучшей шиповки». Но спустя лишь пару лет Nokian Hakkapeliitta 10p взяли реванш.

Результаты их очень близки. Похоже, обе компании уперлись в ограничения по износу асфальта и практически исчерпали возможность улучшения сцепления на льду за счет дальнейшего роста количества шипов.

В запасе осталось разве что увеличение числа кромок ламелей протектора, дополняющих «гвоздики». Видимо, будущее шиповок именно в развитии этих элементов, не разрушающих асфальт. Либо в перерождении обычных шипов в подвижные, работающие лишь на льду, а на чистом асфальте втягивающиеся в протектор. Прототип подобных шин Nokian Tyres демонстрировала несколько лет назад.

Полностью результаты испытаний приведены здесь: 8–1 места.

Как проявили себя эти же шины на льду, читайте здесь

Испытания на снегу — по этой ссылке

Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее одеть цепи на колеса. Если необходимость цепей не очевидна — убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы!

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