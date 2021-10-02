Легко закрепить коврик без липучек и крючков поможет достаточно сильный неодимовый магнит.
Чтобы он не бросался в глаза и был легкосъемным (для мытья, например), завязываем или зашиваем магнит в чехол из темной ткани. Коврик удерживается очень надежно.
Автор В. Михайлов, г. Ставрополь
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Фото: В. Михайлов