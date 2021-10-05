Какие машины мы на самом деле ищем в интернете?

Возможно, самый честный рейтинг нашей эпохи: в нем учитывается количество поисковых запросов, подписчиков и лайков.

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Свежие результаты исследования мировой популярности автомобильных брендов опубликовал авторитетный британский портал Comparethemarket.com. Исследование примечательно тем, что основывается не на бестселлерах какого-то определенного авторынка, а на поисковых запросах в Google, развитости фирменных соцсетей, количестве лайков, репостов и упоминаний. Специалисты отследили поведение пользователей и активность брендов с января по июнь 2021 года.

Самые популярные

На первом месте глобального рейтинга марка BMW, набравшая максимум баллов почти по всем статьям. У бренда 59,7 миллиона упоминаний в Instagram и 31,1 миллиона подписчиков в этой соцсети. Количество поисковых запросов за последние полгода увеличилось на 7,4% и составляет 48,2 миллиона.

Бренд Toyota наиболее популярен в 46 странах мира, а далее следуют Tesla (41 страна), Mercedes-Benz (16 стран), BMW и Hyundai (обе — по 13 стран).

Второе место у марки Tesla, причем по результатам поиска в Google компания лидирует (67,1 млн запросов), а в соцсетях поддерживает высокий уровень вовлеченности (количество комментариев и лайков), что весьма непросто при огромном количестве подписчиков.

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Третье место по сумме показателей у Mercedes-Benz, но кое в чем марка оказалась лучше извечного конкурента: количество подписчиков в Instagram оставляет 33,1 миллиона человек. Однако если сравнивать просто количество поисковых запросов по всему миру, то тройка лидеров будет несколько иной: Tesla, Toyota и BMW.

Взлеты и падения

За последние полгода вырос интерес к автомобилям Subaru (16,5 млн запросов в Google, +14,6%), Tesla (67,1 млн, +14,3%) и Dacia (8,8 млн, +11.9%); также в топ-5 по росту популярности вошли Toyota и Mini. А потеряли пользовательский интерес Suzuki (4,5 млн, —17,4%), Maserati (10,7 млн, 12,8%), Jaguar (17,1 млн, —9,%) и Chevrolet с Alfa Romeo.

Рейтинг по моделям автомобилей

Наиболее часто вбиваемые в поисковики модели автомобилей во всем мире таковы:

Range Rover — 21,6 млн запросов Honda Civic — 17,7 млн запросов Mini Cooper — 15,4 млн запросов Ford Maverick — 5,23 млн запросов. Эта модель примечательна самым бешеным ростом популярности (+579,82%!) Cupra Formentor (7,9 млн, +52,6%) Dacia Sandero (6,2 млн, +41,8%) Замыкают рейтинг Kia Sorento и Tesla Model S с ростом более чем на 30%.

Максимальное снижение интереса наблюдается к BMW i8, набравшей всего 10,7 млн запросов, что на 15,6% меньше, чем ранее. Также теряют популярность Kia Stinger (5,6 млн, —9,9%), Ford EcoSport (4,6 млн, —9,3%) и Renault Captur (не путайте с российским Kaptur) с Ford Fiesta.

Рейтинг автоблогеров

Самым значимым инфлюенсером в автомобильной сфере на данный момент является Supercar Blondie, имеющая суммарно 15 миллионов подписчиков в Instagram и YouTube. Потенциальный доход каждого ее поста в Instagram составляет 21 743 фунтов стерлингов, а каждого видео в YouTube — 3835 фунтов стерлингов.

Также в топ-3 популярных автоблогеров входят ChrisFix и Manny Khoshbin.

И да, люди часто ищут в интернете совсем не то, что в итоге покупают. Вот и в России топ-3 желанных марки авто — это не бестселлеры.

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Фото: Comparethemarket.com