Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:
— В материале про Volkswagen Taos указано, что ближний свет «яркий, но светит под нос». Как вы считаете, это следствие неотрегулированных фар или какая-то конструкторская недоработка?
— В условиях выездного теста, увы, проверить правильность соответствия регулировки фар заводским нормам не удалось. Причинами могут быть обе вышеуказанные. Порой даже автомобили из салона с нулевым пробегом светят абы куда. Хотя мой личный опыт говорит о том, что чаще дело в конструктиве. Регулярно странностями со светораспределением грешат азиатские производители. Попытка «подкрутить пучки выше» у таких фар приводит к тому, что ваша машина начинает слепить встречных.
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