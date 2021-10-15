Читательница «За рулем» не включила — и не сдала практический экзамен на права.

Завалили на экзамене по причине того, что не включила поворотники при парковке задним ходом. Когда мы отрабатывали упражнение на площадке, этого и не требовалось. Мне нетрудно их включать, но зачем это делать, если едешь задом?

Анастасия Малеева, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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По всей видимости, вами были допущены и другие ошибки, сумма штрафных баллов за которые превысила установленный лимит, в результате чего была выставлена оценка «не сдал» за практический экзамен.

Система оценки действий экзаменуемого содержится в Административном регламенте МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, утвержденном приказом МВД России от 20 февраля 2021 г. № 80.

Что касается включения указателей поворота перед выполнением маневра, то данное требование вытекает из пунктов 8.1 и 8.2 Правил дорожного движения Российской Федерации. При этом не имеет значения, в какую сторону движется транспортное средство. Главное, чтобы сигнал не вводил в заблуждение других участников движения.

Сдать на права можно и на своей машине. Правда, она должна удовлетворять нескольким условиям.

Осенью стоит задуматься о проходимости своего автомобиля. Не лишними в багажнике автомобиля будут антибуксы и ремни противоскольжения.

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Фото: depositphotos и «За рулем»