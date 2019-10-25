У нас в городе поворотниками не пользуются. Можно всех оштрафовать?

Многие водители уверены, что за некоторые «несерьезные» нарушения ПДД попросту не предусмотрен никакой штраф. Например, за не включенный перед маневром поворотник. На самом деле штраф есть. Другое дело, что этим никто не хочет заниматься.

Указатели поворота придумали не просто так: ими важно пользоваться, чтобы очередной ваш маневр не стал неожиданностью для окружающих водителей. То есть для безопасности. Только важно помнить, что включенный поворотник не наделяет вас преимуществом в движении сам по себе.

Когда нужно включать, а когда выключать поворотник?

8.2. Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения (подача сигнала рукой может быть закончена непосредственно перед выполнением маневра). При этом сигнал не должен вводить в заблуждение других участников движения.

Подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер предосторожности.

Согласно п. 8.1 ПДД поворотник нужно включать в следующих ситуациях:

при смене полосы движения

перед поворотом направо, налево или разворотом

перед остановкой у края проезжей части

перед началом движения от края проезжей части.

Какой штраф за невключенный поворотник в 2019 году?

В статье 12.14 (часть 1) КоАП РФ сказано:

Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

На этот штраф, к слову, распространяется скидка в 50%. Но по опыту (собственному и опыту многочисленных знакомых) в случае, если за то или иное нарушение предусмотрено предупреждение или денежный штраф, почти в 100% случаев сотрудник ГИБДД выберет денежное наказание. Ограничиться предупреждением он может только если ему по какой-то причине стало лень заполнять бумажки или вы оказались занятным и одновременно приветливым собеседником.

А если поворотник не работает?

В Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, есть такой пункт:

3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.

Однако за неработающий поворотник машину не поместят на штрафстоянку. Ведь в том же п. 8.1 ПДД сказано:

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой.

Другими словами, пока не почините поворотник, извольте жестикулировать окружающим. Впрочем, на деле никто из водителей так не поступает по нескольким причинам. Во-первых, мало кто сейчас помнит, что означает тот или иной жест, и с непривычки может попросту не обратить на него внимания. Мало ли что вы машете из окна. А во-вторых, инспекторы ГИБДД на подобные пустяки, как невключенный поворотник, попросту не обращают внимания. Так что наказание хоть и предусмотрено, но его в большинстве случаев не применяют, а потому нам с вами остается надеяться только на сознательность окружающих нас водителей.

Как понять, что поворотник неисправен?

У большинства современных автомобилей в случае неисправности поворотника на приборном щитке загорится соответствующая пиктограмма. У некоторых машин поворотник станет работать вдвое быстрее (водитель сразу заметит это по «учащенному пульсу» звуковой и световой индикации). Как правило, проблема в перегоревшей лампочки, которую среднестатистический автовладелец способен заменить на новую самостоятельно.

Что означают пиктограммы на приборной панели, узнайте тут.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС