Проверено «За рулем»: органайзер в багажник

Хотите, чтобы в багажнике ничего не болталось и не мозолило глаза? Тогда приобретайте в интернет-магазине «За рулем» органайзер, разработанный с учетом опыта эксплуатации нашими автолюбителями подобных устройств.
Так, в нижней части органайзера присутствует бортик — небольшие предметы не выпадут.
Органайзер можно сложить до размеров 760×300×80 мм, а в развернутом виде он вмещает большое количество различных аксессуаров. Внутри предусмотрены ремни для фиксации груза.
Изделие выполнено из экокожи, а липучки надежно удерживают его в багажнике.
Органайзеры ценой 3499 рублей имеют четыре цветовых исполнения.
- Во многих ситуациях выручит мягкий автобокс.
- Вот полный ассортимент накидок от грязи, представленных в нашем интернет-магазине.
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.