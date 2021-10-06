Проверено «За рулем»: органайзер в багажник — журнал За рулем

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Проверено «За рулем»: органайзер в багажник

Огнетушитель, аптечка, автохимия и инструменты — в прочном футляре продуманной конструкции уместится все необходимое.

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Хотите, чтобы в багажнике ничего не болталось и не мозолило глаза? Тогда приобретайте в интернет-магазине «За рулем» органайзер, разработанный с учетом опыта эксплуатации нашими автолюбителями подобных устройств.

Так, в нижней части органайзера присутствует бортик — небольшие предметы не выпадут.

Органайзер можно сложить до размеров 760×300×80 мм, а в развернутом виде он вмещает большое количество различных аксессуаров. Внутри предусмотрены ремни для фиксации груза.

Проверено «За рулем»: органайзер в багажник

Проверено «За рулем»: органайзер в багажник

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Изделие выполнено из экокожи, а липучки надежно удерживают его в багажнике.

Органайзеры ценой 3499 рублей имеют четыре цветовых исполнения.


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