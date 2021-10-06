Первым делом немедленно прекращаем движение, выруливая с дороги, куда только позволяет ситуация. А дальше все зависит от марки вашего автомобиля.

Индикатор на панели сообщает о недостаточном уровне масла. Или недостаточном давлении — в зависимости от конструкции датчика. Глушим мотор, лезем под капот и достаем масляный щуп — перед этим хорошо бы выдержать паузу хотя бы минут в пять, чтобы масло стекло в поддон. Проверяем его уровень, втайне надеясь на то, что индикатор загорелся именно потому, что масла стало мало. С более серьезными проблемами типа неисправности масляного насоса или разжижения масла антифризом дорога только в сервис. Причем на эвакуаторе.

Прежде чем проверять уровень масла по щупу, подождите, пока масло стечет в поддон в неработающем двигателе хотя бы минут пять. При доливке имейте в виду, что между отметками MIN и MAX на щупе умещается от 0,6 до 2 л масла в зависимости от конструкции двигателя.

Итак, уровень масла — низкий. В багажнике нет литрушек с маслом для долива. Что делать?

Какое масло использовать для доливки?

Для любого мотора лучше хоть какое-то масло, чем вообще никакого! Заводские допуски и рекомендации — это всё хорошо и правильно. Но если в пути выяснится, что масла почему-то стало катастрофически мало, а до цивилизации еще далеко, нужно заливать то, что удастся раздобыть. У попутчиков, на АЗС, в придорожном магазинчике — неважно. Только не трансмиссионку, конечно же: масло все-таки должно быть моторным, а его группа качества — как можно ближе к желаемой. После этого можно потихоньку двигаться дальше, всячески избегая излишних нагрузок для мотора. А при первой же возможности масло нужно заменить полностью.

Примерно такой же ответ я ожидал получить в представительствах автомобильных компаний, куда обратился за консультацией. Однако ответы оказались менее демократичными. Цитирую официалов.

Mitsubishi

Срабатывание индикатора давления масла — очень нетипичная и крайне редкая ситуация для автомобилей Mitsubishi. Современные ДВС Mitsubishi не страдают повышенным масляным аппетитом и, как правило, не требуют доливки масла между ТО. Поэтому загорание индикатора давления масла свидетельствует о серьезных проблемах. Если речь идет об очень сильном падении уровня, надо выяснять, куда ушло столько масла, поэтому мы рекомендуем заглушить ДВС и доставить машину дилеру. Если же индикатор срабатывает при нормальном уровне масла, это говорит о серьезной неисправности в самом ДВС. В этом случае требование заглушить мотор и доставить машину дилеру будет еще актуальнее. Движение с горящим индикатором низкого давления (даже непродолжительное) приведет к серьезному повреждению двигателя.

Volkswagen

Масло для долива должно быть как минимум того же допуска VW, что и в двигателе. Допуск указан на соответствующей наклейке в моторном отсеке. Выбирая масло для долива, следует руководствоваться информацией на его упаковке: например, “VW 502 00” или “VW 507 00” и т.п. Если для продолжения движения в экстренном случае пришлось долить моторное масло с другим допуском, то его необходимо будет заменить при первой возможности.

Skoda

Идеальный вариант — возить с собой запас точно такого же масла, какое вам залили в двигатель на очередном ТО. Если запаса нет, надо позвонить дилеру. Нет возможности — ищем дилерскую бирку под капотом. На ней должно быть указано, какое масло залито в ваш мотор — название производителя и вязкость. Нашли подходящий вариант, пускай и не того производителя? Годится!

Если вязкость не совпадает, допускается долить не более 0,5 л масла, а при первой возможности провести полную замену всего объема.

И последний совет, не совсем официальный, но жизненный. Количество масла важнее его качества . Если уровень критически низкий, а надо проехать 200 км до ближайшего сервиса, то мотор скорее погубит масляное голодание, чем то, что вы смешаете два разных типа синтетической смазки. Но минеральное масло, какое было в ходу полвека назад, лить все же не стоит.

Audi

При нормальном уровне масла работа двигателя с индикатором низкого давления масла не допускается. При отсутствии масла необходимой марки можно однократно долить не более 0,5 л масла, соответствующего спецификации VW для данной модели двигателя (информацию можно получить в руководстве по эксплуатации или дилерском центре Ауди). Если уровень моторного масла в порядке, а индикатор не гаснет, надо остановить двигатель и не продолжать движение.

BMW

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Если появляется оповещение именно про давление масла на наших современных автомобилях, то, вероятнее всего, просто доливкой не обойтись. Машина жалуется на давление, когда имеется серьезная неисправность в системе смазки ДВС или потерян очень большой объем масла (1/3 и больше) из-за негерметичности и т.п. При таком оповещении стоит задуматься об эвакуаторе.

А если машина жалуется на недостаточный уровень моторного масла — то это более-менее штатная ситуация, с которой клиент может справиться без посторонней помощи. В принципе, наши современные ДВС не имеют склонности к заметному расходу масла и не требуют долива в течение всего межсервисного интервала. Но при неблагоприятной совокупности условий (обкатка, нагрузки, пробки и работа на холостом ходу в течение долгого времени, температуры сильно выше или сильно ниже среднестатистических для нашего климата и пр.), уровень масла в двигателе все равно может понижаться, и тогда его надо долить как можно скорее.

До места безопасной остановки, АЗС или магазина с маслами можно доехать, избегая работы ДВС на высоких оборотах, избегая сильных продольных и поперечных ускорений (плавный разгон, торможение, не быстро в поворотах). Машина выдает первое предупреждение про уровень масла с достаточным запасом по времени, чтобы можно было доехать и не останавливаться, и не паниковать прямо сразу.

После доливки масла BMW Longlife (любого) можно без лишнего беспокойства ездить до следующей регламентной замены.

Если долито «альтернативное» масло ACEA C2/C3 — стоит поменять весь объем масла в течение 1000 км, не дожидаясь срока регламентной замены.

Масла с указанными спецификациями должны нормально работать в наших двигателях, не провоцируя преждевременный износ внутри ДВС. Но «альтернативные» масла без допуска BMW Longlife быстрее расходуются, вследствие этого наши сажевые фильтры и каталитические нейтрализаторы в системах выпуска ОГ могут быть повреждены. Не сразу выйдут из строя, но срок их службы сократится.

Что именно доливать, написано в инструкции. Масло с указанными допусками/вязкостью сейчас найдется в любом городе РФ и на большинстве уважающих себя АЗС. Про масло с допуском BMW Longlife: в объеме до 1 л доливать можно любой вариант, с любыми цифрами и буквами после них (от LL01 до LL21). Если речь идет про полный объем при замене масла, то стоит придерживаться особых правил: конкретный вариант LL для конкретного двигателя, подробнее — у специалистов на СТОА BMW.

Жестких требований по производителю масла у нас нет, масла с допуском LL сейчас есть почти у всех производителей, которые умеют делать синтетику и полусинтетику, даже у весьма бюджетных. Но рекомендуем Shell.

Продолжение, включая официальный ответ АВТОВАЗа, — на следующей странице