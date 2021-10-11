Hyundai Creta-2022: первые отзывы владельцев (уже есть недовольные)

Улучшилась динамика, управляемость и проходимость. Но подвеска к новым ездовым качествам оказалась не готова.

Стала более «отзывчивой», отлично рулится

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У Креты — новая платформа. Почти все элементы шасси модернизировали. Изменения должны были улучшить ездовые качества, сделать машину более динамичной и управляемой. Получилось?

Автовладелец с ником zZooZ из Южно-Сахалинска купил полноприводную модель и испытал ее везде, где только смог.

«При движении по асфальту автомобиль чувствуется собранным, дорогу держит уверенно. На трассе при скорости 90–100 км/ч — около 2000 оборотов по тахометру. Получается — тихо и экономично. В любую горочку нормально едет машина. Также попробовал режим Lock на песке — проходимость вполне устраивает».

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«Очень отзывчивая на руль и на педаль газа. Юркая, не чувствуется тупости автомата или недостатка мощности... И в поворотах, и в гору, а уж в городе — вообще песня!» — доволен автолюбитель с ником 20723792 из Перми, купивший переднеприводную модель.

Но подвеска «считает» колдобины

«На грунтовке машина жесткая. На трассе приятнее с такой подвеской ездить», — пишет владелец с ником 23134418 из Казани.

«На бездорожье пробои подвески аж до зубов», — не пытается деликатничать Алексей, участник Hyundai Club из Крыма.

Техническая начинка на высоте

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Участник Hyundai Club Артем А. из Тюмени, ранее владевший Кретой 2020 года, подробно описал свои впечатления:

«Приложение Блюлинк нравится, юзаю по полной. Утром завожу, подогревы уже включены, сажусь в прогретое авто. На карте видно локацию авто, пробег в любой день, время и скорость поездок. Боюсь, как бы жена не спалила моё передвижение.

Бесключевой доступ шикарен… Когда холод на улице, не рыщешь по карманам, не студишь руки. Нравится, что основные функции кнопочные, не надо тыкать кучу меню и папок на экране, чтобы включить климат, рециркуляцию или обдув».

Автолюбитель zZooZ из Южно-Сахалинска при покупке машины опасался, что простая мультимедиа «будет не очень». «Органично вписалась в дизайн салона, много настроек, хороший звук. Понравилась штатная камера с динамической разметкой. Хотя всегда паркуюсь по зеркалам, но штука удобная».

В топовых комплектациях устанавливается мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем (на фото). В базе — система попроще с 8-дюймовым экраном. И у той, и у другой сохранились физические кнопки и крутилки громкости, которые для многих удобнее, чем сенсорные элементы управления.

Но зачем убрали нужное?

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Автолюбители, сменившие старую Крету на рестайлинговую, не понимают, почему производитель лишил их привычных удобств.

«Убрали очечник; убрали защелку в подлокотнике (открывается так); оставили одну лампочку освещения — раньше было две. Мелочи, но вернуть бы не мешало!» — взывает к производителю автолюбитель Алексей из Мариинска.

«Нет освещения перчаточного ящика-бардачка, защелок блокировки закрытия дверей (есть только ручка открытия)», — продолжает список претензий Артем А., участник Hyunday Club.

«Очень не хватает часов на щитке приборов… Подсвечивается только одна из всех кнопок на водительской двери, это кнопка стеклоподьемника водителя… В темноте надо искать на ощупь, такая же ситуация и с регулировкой зеркал», — пишет Роман из Саранска, еще один участник Hyunday Club.

Неокрашенный «в массе» пластик и «липучая» обивка салона

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Салон стал более модным. Ощущение «дороговизны» попытались усилить глянцевым пластиком.

«Внутренние ручки дверей из непрокрашенного в массе пластика: кто-то из пассажиров с кольцом на пальце уже оставил след. (Если дойдут руки до разбора дверей, закатаю в пленку.)», — недоволен Vlad из Москвы, участник Hyundai Club.

«Пластик легко царапается везде, особенно в багажнике», — предупреждает еще один участник Hyundai Club автолюбитель Максим из Москвы, купивший новую Крету в комплектации Prime. Не понравилась ему и ткань салона: «Волосы и мелкий мусор постоянно прилипают».

«В багажнике пол опирается на приклеенные полистирольные квадраты, как долго они прослужат, неизвестно, а сама ниша вокруг колеса 1 непонятно, как без дополнительной оклейки ее можно использовать, все будет греметь и царапать металл. Еще ручки дверей снаружи очень шумно щелкают, там нет резиновых прокладок и очень тонкий пластик», — добавляет ложку дегтя Роман из Саранска.

Передняя панель выглядит «богато». Можно выбрать вариант в двухцветном исполнении. Но бардачок — без подсветки, и климат-контроль — однозонный.

Удобно либо впереди, либо сзади

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Hyundai Creta в длину выросла на 30 мм. Основная «прибавка» досталась заднему сиденью. Увеличились и проемы дверей второго ряда. Стало ли комфортней пассажирам?

«На 2 см выросло расстояние по высоте на заднем сиденье… стало ноги удобнее заносить в салон, меньше пинаешь стойку», — доволен владелец с ником 23382975 из Тюмени, купивший Крету нового поколения на смену модели 2020 года.

Но водителю, чтобы устроиться удобно, приходится «отъезжать» назад, и раздолье второго ряда тут же «съедается».

Это прочувствовал автолюбитель с ником 23382975. Проехав на новой Крете 1500 км, он так устал искать удобное положение, что готов «взять лобзик и выпилить торец пластика».

«Сделали шире тоннель в передней панели. Но зачем-то у этого тоннеля сделали высокий борт… Из-за этого нога правая стоит более вертикально — так и охота отъехать назад. Но тогда руль дальше и сзади места меньше становится. И весь задний ряд, увеличенный на 2 см, уже совсем не ощущается».

«Водительское место рассчитано на короткие ноги и длинные руки (мой рост 185 см — либо ноги в упор, либо до руля не дотянуться», — согласен с ним участник Максим из Москвы.

На заднем сиденье просторнее, чем в прежней Крете. Тут с комфортом усядется даже высокий пассажир.

Покупайте — ложку дегтя везде можно найти

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Главные достоинства машины, по мнению владельцев, — это динамичность, хорошая управляемость, низкий расход топлива и адекватная цена.

«Расход порадовал, 48 литров 92-го хватило на 600 км трассы и 30 км города», — пишет автовладелец с ником 23382975 из Тюмени, сменивший Крету 2020 года на новую полноприводную модель в комплектации Family.

«За свои деньги очень неплохое авто. Весьма резвый на двух литрах. Расход топлива — приемлемый. Все необходимые опции присутствуют. Хороший клиренс — 190 мм. В общем, машина радует», — пишет владелец Виктор Иванович, выбравший переднеприводную модель.

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«Просторная машина, много нововведений, продуманные технологии (омыватель камеры заднего вида). Организация багажного отделения превосходная, ниша под полом просто находка, сам пол… частично открывается, что очень удобно. В целом машину можно охарактеризовать как великолепную, а „ложку дегтя везде можно найти“, — резюмирует Роман из Саранска.

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Фото: Алексей Гущин