Цена подержанных машин зависит от нескольких факторов, но главный из них — реальная стоимость такого же нового автомобиля.

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Фактор 1. Навязанные допы

Согласно усредненной формуле, за первые три года новый автомобиль теряет в цене около трети своей стоимости. То есть если сегодня, например, новую Ладу Весту в кузове универсал можно купить за 1,5 млн рублей, то такой же подержанный автомобиль не может стоить дешевле миллиона. Следовательно, стоимость машин с пробегом зависит от реальных цен новых машин, а не от тех, которые указываются в рекламных объявлениях.

Купить сегодня автомобиль без дополнительного оборудования, стоимость которого может достигать нескольких сотен тысяч рублей, практически невозможно. То есть переплаты за новый автомобиль приводят к переплатам за машину с пробегом, минус привычные и устоявшиеся 30%.

Фактор 2. Без очередей

Также следует учесть ожидание поставок новых автомобилей — очередь может достигать полугода, в зависимости от популярности выбранной модели. На вторичном же рынке автомобиль всегда в наличии. Если его состояние устраивает покупателя, то ждать ничего не нужно. Это в нынешней ситуации тотального дефицита и очередей очень важный плюс, за который также происходит переплата. Ее размер зависит от степени популярности модели.

Как выгоднее купить автомобиль с пробегом?

Например, трехлетний Kia Rio стоит на вторичке примерно от 900 тысяч до 1,3 млн рублей. Новый же Рио в рекламе (без разорительных допов) предлагается по цене от 950 тысяч до 1,3 млн рублей. Как видите, популярность модели привела к тому, что разницы в цене, вроде бы, нет. Но стоит вам пойти к дилеру за новым Kia, как окажется, что купить его дешевле, чем за 1,5 млн рублей, невозможно. Следовательно, накрутка за Рио с пробегом «в наличии» составляет от 10%.

Мнение эксперта

, коммерческий директор СберАвтоподписка:

— Стоимость новых авто сильно выросла во многом из-за дефицита полупроводников. Люди идут за вторичкой, потому что новое авто дорогое и ждать его долго. Предложение б/у фиксировано (эти авто купили когда-то в прошлом), спрос же резко вырос — по законам рынка это привело к росту цен. Цены упадут после окончания дефицита, но вряд ли вернутся к предыдущему уровню из-за курса рубля и роста цен на новые авто. И в целом, цены достаточно ригидная штука — любят повышаться и не любят снижаться.

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Фактор 3. Ограниченное предложение

Если армия новых автомобилей, пусть и с задержками, пополняется ежедневно, то машин с пробегом того или иного года больше не становится. В 2019 году было продано почти 59 тысяч машин Hyundai Solaris, и через три года больше их не станет. Таким образом, на вторичном рынке тоже присутствует дефицит. И это также увеличивает стоимость автомобилей.

Покупка автомобиля с пробегом остается экономически оправданным шагом. При этом экономятся не только деньги, но и время. Вопрос только в том, у кого лучше покупать автомобиль: у частника или у дилера. В первом случае есть надежда на торг, а о плюсах второго варианта «За рулем» рассказали в компании Autospot.ru.

Мнение эксперта

генеральный директор Autospot.ru:

— Автомобиль попадает к дилеру двумя способами: через трейд-ин или через отдел выкупа.

Трейд-ин: клиент покупает новый автомобиль у дилера, а старый сдает дилеру в зачет стоимости нового. Очень часто при такой сделке дилер делает неплохие скидки на новый автомобиль, одновременно с этим снижая цену на б/у-автомобиль клиента. Получается, что клиент стоит перед выбором: отдать дешево свой автомобиль дилеру, но купить новый автомобиль со скидкой, или продать его самому подороже и купить новый автомобиль у дилера без скидки. То есть через трейд-ин б/у-автомобиль попадает к дилеру по очень сниженной цене.

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Выкуп: дилер ищет клиентов, продающих свои б/у-автомобили, на досках объявлений. Далее он звонит клиенту и приглашает его на выкуп. В процессе осмотра автомобиля дилер пытается максимально снизить цену, находя те или иные недостатки у автомобиля. Далее дилер предлагает сниженную цену и деньги здесь и сейчас. Таким образом, дилер вновь выкупает автомобиль по цене ниже рынка.

Если говорить только о «железной» марже именно от продажи авто с пробегом, то она у дилера составляет от 5 до 10%. Остальные наценки диктует рынок (все они описаны в начале статьи. — Прим. ред.).

Таким образом, покупка автомобиля с пробегом у дилера едва ли обойдется дороже, чем у частника. Скорее, даже дешевле, так как для дилера важна оборачиваемость склада — он вынужден снижать цену.

Рост стоимости автомобилей также обусловлен повышением цен на сталь и на компоненты, что также отражается на ценах вторичного рынка.

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