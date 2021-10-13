Nissan Tiida (2004-2013): все «за», «против» и придирки

Недооцененный в свое время неброский автомобиль оказался надежным и живучим.

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Ранние Тииды попадали к нам с японской вторички — праворульные. Официальные продажи начались в 2007 году — машины, заменившие тогдашнюю Альмеру, везли аж с мексиканского завода. Седан и пятидверный хэтчбек продавались поровну.

Tiida осталась неказистой и после рестайлинга (2010) — внешность освежили слегка, перенастроили подвеску, добавили опций.

Nissan Tiida I

Достоинства

Выносливые агрегаты с большим ресурсом.

Неплохая коррозионная стойкость.

Просторный салон, у хэтч­бека заднее сиденье двигается на 24 см.

В салоне всё простенько, но на своих местах. Светлое оформление встречается редко, хотя оно более симпатичное.

Недостатки

Невелик ресурс многих элементов подвески.

На мягком ЛКП легко образуются царапины.

Материалы салона быстро истираются и скрипят.

У хэтчбека мал багажник.

Моторы

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Свыше 90% продаж пришлось на версии с мотором 1.6 (HR16DE, он же Renault H4M, 110 л.с.) . Благополучный агрегат доживает до 350 тысяч км, любит АИ‑95 (хотя 92‑й допустим) и иридиевые свечи. Основные проблемы: не всегда уверенный пуск в морозы и нарастающий после 120 тысяч угар масла — требуется раскоксовка и замена колец. Гидрокомпенсаторов нет, цепь ГРМ ходит 200 тысяч км.

. Благополучный агрегат доживает до 350 тысяч км, любит АИ‑95 (хотя 92‑й допустим) и иридиевые свечи. Основные проблемы: не всегда уверенный пуск в морозы и нарастающий после 120 тысяч угар масла — требуется раскоксовка и замена колец. Гидрокомпенсаторов нет, цепь ГРМ ходит 200 тысяч км. Двигатель 1.5 (109 л.с.) попадал к нам по частным каналам, отличается от 1.6 только ходом поршня. У него чуть меньше ресурс цепи и недостает тяги на низах. В остальном тоже всё хорошо.

попадал к нам по частным каналам, отличается от 1.6 только ходом поршня. У него чуть меньше ресурс цепи и недостает тяги на низах. В остальном тоже всё хорошо. Старший мотор 1.8 (MR18DE, 126 л.с.) значительной прибавки в динамике не дает, а расход у него заметно выше. Поршневая группа служит дольше, масложор возникает позже. Смысла искать именно его немного — поставляли до 2008 года, стыкуется только с МКП. И есть дополнительные риски — нередко прогорает прокладка ГБЦ, а в блоке возможно появление трещин.

Коробки передач

Машин с механической пятиступкой и 4-ступенчатым автоматом продано примерно поровну. Проблемы у всех трансмиссий возникают к 200 тысячам км и вызваны естественным износом.

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Гидроавтомат применен двух типов, оба Jatco. На ранних машинах работает RE4F03A, способный пережить мотор. С 2010 года появился JF404E с ручным режимом переключений. Дарит лучшую динамику и экономичность, но взамен требует более тщательного обслуживания. Легкомысленное отношение к замене масла (на старых машинах она нужна каждые 50–60 тысяч км, а лучше чаще) очень ускоряет износ.

Машины с японского рынка часто оснащены вариатором Jatco JF011E — одним из наиболее стойких. Ресурс его уходит за 200 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

Подвеска выдерживает 70–100 тысяч км без потрясений — раньше сдаются только стойки и втулки стабилизатора. Рулевая рейка крепкая, но могут рано износиться шлицы вала, что выразится в люфте и посторонних звуках.

Рулевой шлейф проводки часто быстро перетирается — откажут кнопки на руле.

Из-за особенностей конструкции под капотом охотно копится влага, грязь и мусор, из-за этого закисают контакты, что отражается на работе электрооборудования. Электрика вообще не очень надежна: иногда отказывают иммобилайзер, моторчик печки, блок управления светом.

Разнообразно хандрит кондиционер.

Быстро затираются лобовое стекло и пластик фар.

Хлипкое крепление бамперов.

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Самое массовое предложение на вторичке: Tiida 1.6 АКП

Оптимальный выбор: Tiida 1.6 МКП

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