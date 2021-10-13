Nissan Tiida (2004-2013): все «за», «против» и придирки

Ранние Тииды попадали к нам с японской вторички — праворульные. Официальные продажи начались в 2007 году — машины, заменившие тогдашнюю Альмеру, везли аж с мексиканского завода. Седан и пятидверный хэтчбек продавались поровну.
Tiida осталась неказистой и после рестайлинга (2010) — внешность освежили слегка, перенастроили подвеску, добавили опций.
Достоинства
- Выносливые агрегаты с большим ресурсом.
- Неплохая коррозионная стойкость.
- Просторный салон, у хэтчбека заднее сиденье двигается на 24 см.
Недостатки
- Невелик ресурс многих элементов подвески.
- На мягком ЛКП легко образуются царапины.
- Материалы салона быстро истираются и скрипят.
- У хэтчбека мал багажник.
Моторы
- Свыше 90% продаж пришлось на версии с мотором 1.6 (HR16DE, он же Renault H4M, 110 л.с.). Благополучный агрегат доживает до 350 тысяч км, любит АИ‑95 (хотя 92‑й допустим) и иридиевые свечи. Основные проблемы: не всегда уверенный пуск в морозы и нарастающий после 120 тысяч угар масла — требуется раскоксовка и замена колец. Гидрокомпенсаторов нет, цепь ГРМ ходит 200 тысяч км.
- Двигатель 1.5 (109 л.с.) попадал к нам по частным каналам, отличается от 1.6 только ходом поршня. У него чуть меньше ресурс цепи и недостает тяги на низах. В остальном тоже всё хорошо.
- Старший мотор 1.8 (MR18DE, 126 л.с.) значительной прибавки в динамике не дает, а расход у него заметно выше. Поршневая группа служит дольше, масложор возникает позже. Смысла искать именно его немного — поставляли до 2008 года, стыкуется только с МКП. И есть дополнительные риски — нередко прогорает прокладка ГБЦ, а в блоке возможно появление трещин.
Коробки передач
Машин с механической пятиступкой и 4-ступенчатым автоматом продано примерно поровну. Проблемы у всех трансмиссий возникают к 200 тысячам км и вызваны естественным износом.
Гидроавтомат применен двух типов, оба Jatco. На ранних машинах работает RE4F03A, способный пережить мотор. С 2010 года появился JF404E с ручным режимом переключений. Дарит лучшую динамику и экономичность, но взамен требует более тщательного обслуживания. Легкомысленное отношение к замене масла (на старых машинах она нужна каждые 50–60 тысяч км, а лучше чаще) очень ускоряет износ.
Машины с японского рынка часто оснащены вариатором Jatco JF011E — одним из наиболее стойких. Ресурс его уходит за 200 тысяч км.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска выдерживает 70–100 тысяч км без потрясений — раньше сдаются только стойки и втулки стабилизатора. Рулевая рейка крепкая, но могут рано износиться шлицы вала, что выразится в люфте и посторонних звуках.
- Рулевой шлейф проводки часто быстро перетирается — откажут кнопки на руле.
- Из-за особенностей конструкции под капотом охотно копится влага, грязь и мусор, из-за этого закисают контакты, что отражается на работе электрооборудования. Электрика вообще не очень надежна: иногда отказывают иммобилайзер, моторчик печки, блок управления светом.
- Разнообразно хандрит кондиционер.
- Быстро затираются лобовое стекло и пластик фар.
- Хлипкое крепление бамперов.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: Tiida 1.6 АКП
Оптимальный выбор: Tiida 1.6 МКП
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