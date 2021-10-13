Nissan Tiida (2004–2013): все «за», «против» и придирки — журнал За рулем

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Nissan Tiida (2004-2013): все «за», «против» и придирки

Недооцененный в свое время неброский автомобиль оказался надежным и живучим.

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Ранние Тииды попадали к нам с японской вторички — праворульные. Официальные продажи начались в 2007 году — машины, заменившие тогдашнюю Альмеру, везли аж с мексиканского завода. Седан и пятидверный хэтчбек продавались поровну.

Tiida осталась неказистой и после рестайлинга (2010) — внешность освежили слегка, перенастроили подвеску, добавили опций.

Nissan Tiida (2004-2013): все «за», «против» и придиркиNissan Tiida I
Nissan Tiida I

Достоинства

  • Выносливые агрегаты с большим ресурсом.
  • Неплохая коррозионная стойкость.
  • Просторный салон, у хэтч­бека заднее сиденье двигается на 24 см.

Nissan Tiida (2004-2013): все «за», «против» и придиркиВ салоне всё простенько, но на своих местах. Светлое оформление встречается редко, хотя оно более симпатичное.
В салоне всё простенько, но на своих местах. Светлое оформление встречается редко, хотя оно более симпатичное.

Недостатки

  • Невелик ресурс многих элементов подвески.
  • На мягком ЛКП легко образуются царапины.
  • Материалы салона быстро истираются и скрипят.
  • У хэтчбека мал багажник.

Моторы

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  • Свыше 90% продаж пришлось на версии с мотором 1.6 (HR16DE, он же Renault H4M, 110 л.с.). Благополучный агрегат доживает до 350 тысяч км, любит АИ‑95 (хотя 92‑й допустим) и иридиевые свечи. Основные проблемы: не всегда уверенный пуск в морозы и нарастающий после 120 тысяч угар масла — требуется раскоксовка и замена колец. Гидрокомпенсаторов нет, цепь ГРМ ходит 200 тысяч км.
  • Двигатель 1.5 (109 л.с.) попадал к нам по частным каналам, отличается от 1.6 только ходом поршня. У него чуть меньше ресурс цепи и недостает тяги на низах. В остальном тоже всё хорошо.
  • Старший мотор 1.8 (MR18DE, 126 л.с.) значительной прибавки в динамике не дает, а расход у него заметно выше. Поршневая группа служит дольше, масложор возникает позже. Смысла искать именно его немного — поставляли до 2008 года, стыкуется только с МКП. И есть дополнительные риски — нередко прогорает прокладка ГБЦ, а в блоке возможно появление трещин.

Коробки передач

Машин с механической пятиступкой и 4-ступенчатым автоматом продано примерно поровну. Проблемы у всех трансмиссий возникают к 200 тысячам км и вызваны естественным износом.

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Гидроавтомат применен двух типов, оба Jatco. На ранних машинах работает RE4F03A, способный пережить мотор. С 2010 года появился JF404E с ручным режимом переключений. Дарит лучшую динамику и экономичность, но взамен требует более тщательного обслуживания. Легкомысленное отношение к замене масла (на старых машинах она нужна каждые 50–60 тысяч км, а лучше чаще) очень ускоряет износ.

Машины с японского рынка часто оснащены вариатором Jatco JF011E — одним из наиболее стойких. Ресурс его уходит за 200 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

  • Подвеска выдерживает 70–100 тысяч км без потрясений — раньше сдаются только стойки и втулки стабилизатора. Рулевая рейка крепкая, но могут рано износиться шлицы вала, что выразится в люфте и посторонних звуках.
  • Рулевой шлейф проводки часто быстро перетирается — откажут кнопки на руле.
  • Из-за особенностей конструкции под капотом охотно копится влага, грязь и мусор, из-за этого закисают контакты, что отражается на работе электрооборудования. Электрика вообще не очень надежна: иногда отказывают иммобилайзер, моторчик печки, блок управления светом.
  • Разнообразно хандрит кондиционер.
  • Быстро затираются лобовое стекло и пластик фар.
  • Хлипкое крепление бамперов.


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