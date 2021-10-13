Наддувные моторы уверенно вытесняют с рынка атмосферники, но заблуждений на их счет меньше не становится. Эксперты «За рулем» рассмотрели самые популярные.

1. Интеркулер не повышает давление? Неправда

И повышает, и влияет на мощность. Температура воздуха после сжатия в компрессоре сильно повышается, а его плотность падает. А ведь задача наддува — «затолкать» в цилиндры как можно больше воздуха. Решение очевидно: охладить воздух, повысив его плотность. Для этого и ставят охладители наддувочного воздуха, они же — интеркулеры.

Бывают воздухо-воздушные и воздухо-водяные (антифризные) интеркулеры. Во втором случае охладитель немного компактнее, но ему нужен радиатор двигателя увеличенной производительности. Применение той или иной конструкции во многом зависит от компоновки моторного отсека.

2. Двигатель портится при движении накатом? Полуправда

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Если после длительной езды на высокой скорости перейти на «нейтраль», то действительно возможны неприятности. Двигатель будет работать на минимальных оборотах холостого хода, производительность масляного насоса снизится, вязкость горячего масла упадет — в итоге раскаленные подшипники турбокомпрессора будут ощущать масляное голодание. Их ресурс при этом сокращается. Поэтому движения накатом в таких случаях лучше избегать.

А вот торможение двигателем вреда не принесет. При отсутствии сгорания в поршневой части двигатель и турбина будут продуваться холодным воздухом.

3. Любая поломка — турбина под замену? Неправда

Турбокомпрессор — разборный агрегат, состоящий из чугунной улитки турбины, алюминиевой улитки компрессора и картриджа. В свою очередь, картридж состоит из корпуса, в котором установлены подшипниковый узел и элементы уплотнения как со стороны компрессорного колеса, так и со стороны турбинного, а также колесо турбины с валом, на котором с другой стороны закреплено колесо компрессора.

С улитками проблемы бывают редко, а картридж можно заменить в сборе. Равно как и устройства регулирования давления.

4. Турбояма неизбежна? Правда — но не для современных моторов

В ранних конструкциях при наборе двигателем оборотов ротор турбокомпрессора действительно не успевал раскручиваться, не обеспечивая мотор нужным количеством воздуха — получившийся провал в ускорении назвали турбоямой (англ. «turbo lag»).

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Для борьбы с ней стали уменьшать инерционность рабочих колес компрессора и турбины, уменьшая их диаметр. Затем перешли к конструкции турбокомпрессоров с запасом производительности и перепускным клапаном. Такой агрегат уже на небольших режимах «выдувал» достаточное давление, а затем наддув ограничивался перепуском части выхлопных газов мимо турбины.

Еще вариант — применение двух турбин разной размерности (англ. «twin-turbo»). Малый турбокомпрессор отвечает за эффективность воздухоснабжения на «небольших» режимах, а затем, по мере роста нагрузки, вступает второй агрегат наддува.

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Бывают и другие схемы наддува с двумя турбокомпрессорами (англ. «biturbo»). Например, два одинаковых турбокомпрессора совсем малого размера — особенно популярна такая схема на V‑образных двигателях. Встречается и схема турбины с двумя «улитками» (англ. twin-scroll) разных размеров: в каждую подается выхлоп от своей группы цилиндров.

Самый сложный, но и очень эффективный способ регулирования давления наддува — турбины с изменяемой геометрией (англ. «VTG, Variable Turbo Geometry»).

Наконец, турбонаддув можно совместить с приводным или электрическим компрессорами, начинающими работать чуть ли не с холостых оборотов — как раз там, где некогда была турбояма, от которой сегодня на большинстве машин остались одни воспоминания.

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