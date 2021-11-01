Как продлить жизнь мотора своего авто: выбор профессионалов

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Современный рынок автомасел предлагает огромное разнообразие ассортимента. Кто-то выбирает, глядя на цену, кто-то — на бренд. Как не прогадать и выбрать удачное соотношение цена/качество — давайте разбираться.

О том, что длительность жизни двигателя автомобиля напрямую зависит от качества используемого масла, знает, наверняка, каждый водитель. Давайте разбираться, на какие конкретно аспекты работы мотора влияет масло. Первое и основное — это защита двигателя от износа за счет уменьшения трения деталей. Второе, но не менее важное свойство — защита сердца автомобиля от перегрева. Моторное масло также гарантирует компрессию в цилиндрах движка и повышает его КПД.

При эксплуатации автомобиля на деталях двигателя возникают отложения — процесс этот, к сожалению, практически неизбежен. Но правильно подобранное масло может негативные влияния минимизировать или сильно притормозить. Как следствие, возможно сократить и расход топлива, поскольку отложения и то, сколько ваш автомобиль «кушает», связаны тесно.

При выборе масла необходимо, в первую очередь, обратить внимание на его производителя. Максимум доверия вызывают масла, разработанные мировыми лидерами, — в этом случае можно быть уверенными в качестве продукта и в использовании самых передовых технологий при его производстве.

Крупнейшая нефтяная компания мира — «Роснефть» предлагает достаточно широкий ассортимент собственных моторных масел. Линейка Rosneft Magnum — это новое поколение смазочных материалов, появившееся в результате экспертных научных разработок для высокоточного оборудования, работающего при сверхвысоких нагрузках. Что это значит, так сказать, на пальцах?

А то, что у «Роснефти» огромный опыт использования масел: только представьте себе, какие нагрузки испытывают механизмы в тех же нефтяных вышках или буровых установках. Уж «Роснефть»-то точно знает толк в моторных маслах. К тому же у компании есть собственная современная научно-исследовательская база, в которую входит более десяти НИИ. «Роснефть» производит смазочные материалы для работы при реально экстремальных температурах: их диапазон колеблется от —60 до +1000 оС! Эти материалы используются и в приборостроении, и в авиации, и в космической технике. Впечатляет? А теперь представьте, что все эти наработки перенесены для создания масла для легковых автомобилей. Круто? Безусловно!

Rosneft Magnum — это гарантия профессионального подхода к надежной защите вашего двигателя. На сегодняшний день флагманом линейки от «Роснефти» выступает Rosneft Mаgnum Ultratec. Оно подходит для моторов новейших автомобилей. Боитесь за свой двигатель? Смело заливайте это масло и будьте уверены в максимальной защите мотора.

Если же вы живете на северных территориях и по утрам для запуска автомобиля в лютый мороз ждете шамана с бубном, то ваш выбор — Rosneft Mаgnum Coldtec. Уникальный набор присадок позволяет завести двигатель реально в любую погоду.

Любите экономить или ездите на огромные расстояния, побаиваясь пропустить очередную замену масла? И для вас у «Роснефти» есть подходящий вариант — это Rosneft Mаgnum Runtec. Это масло рассчитано на пробег более 16 тысяч километров!

Для автомобилей новых, но с большим пробегом есть Rosneft Mаgnum Maxtec, а для совсем старых машин — Rosneft Mаgnum Cleantec. И то, и другое защитит двигатель от отложений и позаботится о моторе.

Таким образом, получается, что каждый автовладелец может выбрать масло, подходящее именно для двигателя его автомобиля. И быть уверенным в том, что мотор находится под надежной и профессиональной защитой с Rosneft Mаgnum.