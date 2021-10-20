Не надо грязи! Тест лучшего (пожалуй) городского кроссовера

Skoda Karoq — самый доступный кроссовер концерна Volkswagen. В его основе доведенная до совершенства платформа MQB, которая обеспечивает ему отменные ездовые характеристики. Автомобиль качественно собран и окрашен, обладает выверенной эргономикой, богатым оснащением, стойким к коррозии кузовом.
Но идеальных машин не бывает — мы отыскали недостатки.
Динамика: не даст заскучать
По данным производителя, у этого автомобиля лучшие показатели разгона до сотни во всей гамме модификаций. И действительно, темперамент кроссовера порадует даже активного водителя. На фоне одноклассников 8,9 секунды до сотни — передовой показатель. И субъективные ощущения хороши: наддувный двигатель мощностью 150 л.с. выдает приятный подхват, а коробка передач DSG работает расторопно.
Подвеска: паркетный вариант
Шасси автомобиля заточено под езду по хорошему асфальту. Karoq прекрасно стоит на дороге и способен потягаться в управляемости с легковыми автомобилями. Подвеска работает тихо и комфортно.
С пологими волнами и мелкими неровностями на шоссе кроссовер тоже справляется достойно. Но щербатый асфальт местных дорог превращает его в погремушку: подвеска бухает и передает на кузов ощутимые толчки, поскрипывают обивки. Дискомфорт заставляет сбрасывать скорость.
Замедляться приходится и на грунтовых дорогах. C ровным грейдером Karoq справляется приемлемо, но стоит появиться ямам и складкам — энергоемкости подвески явно не хватает, появляются пробои.
Проходимость: грязь не его стихия
Невзирая на полный привод и электронные системы, автомобиль еле движется, постоянно сползая вбок. Совсем бессилен? Нет. Просто к проходимости Карока надо подходить с меркой легкового автомобиля. Там, где проедет, например, Renault Logan (у него схожая геометрическая проходимость), этот кроссовер будет двигаться увереннее за счет всех ведущих. С остальными внедорожными экспериментами надо быть предельно осторожными.
Шумоизоляция: тихоня
Замеры шума в салоне: на холостом ходу в городе 35,7 дБ (а вдалеке от шума мегаполиса и вовсе 32,0 дБ), на скорости 50 км/ч — 51,3 дБ, при «сотне» на загородной трассе — 58,7 дБ.
Можно смело сказать — рекордные цифры. Karoq уверенно опережает Renault Kaptur (41,8; 55,4; 62,8 дБ соответственно) и дизельный Volkswagen Tiguan (38,6; 54,6; 61,4) прошлого поколения.
ЛКП: красят оптимально
1. Капот — 108 мкм
2. Крыло — 142 мкм
3. Порог/дверь (дверь в нижней части) — 134 мкм
4. Дверь багажника — 114 мкм
Толщина заводских лакокрасочных покрытий большинства автомобилей от 80 до 160 мкм. У Карока — средние показатели.
Расход топлива: точно по инструкции
Редчайший случай — реальный эксплуатационный расход топлива практически совпадает с данными производителя, измеренными по спецметодике. В смешанном цикле город-трасса с пусками и короткими прогревами по утрам Karoq потреблял порядка 8,3–8,4 л/100 км, на магистрали при скорости около сотни — 6,9 л/100 км. Сравните с цифрами из инструкции по эксплуатации: 8,1 и 6,9 л/100 км соответственно. И будьте уверены: при спокойном стиле вождения этот кроссовер на бензине вас не разорит.
Для семьи подойдет?
Karoq oднозначно и безоговорочно семейный кроссовер. Есть система креплений Isofix для трех детских сидений: два можно установить сзади и одно на переднем пассажирском сиденье.
Объем багажника относительно одноклассников солидный — 404 литра по нашим замерам (производитель обещает для полноприводной версии 426). В багажнике есть крючки для сумок, ниши для мелочевки, ремешки для крепления поклажи. И, главное, в чешском кроссовере все сиденья с обивкой из алькантары удобные и по меркам класса просторно спереди и сзади.
Гаджеты: положить и зарядить
Для телефона есть закрывающаяся крышкой ниша перед селектором коробки передач. В ней же розетка на 12 В и два слота USB. Для задних пассажиров предусмотрены слот USB и розетки на 12 и 220 В (опция).
Еще одна ниша находится в подлокотнике. В ней есть съемный органайзер, в которой войдет не просто смартфон, а смартфонище вместе с вязанкой зарядных шнуров и переходников. А они пригодятся! Все USB нового образца (так называемый Type—C). Значит, львиную долю телефонов нужно подключать через переходник или заряжать через адаптер от 12-вольтовых розеток.
По этой же причине возникают сложности с прослушиваем музыки и аудиокниг — без переходника не подключить ни флешку, ни смартфон. Нет ни разъема AUX, ни слота для SD—карты (он есть только в более простых комплектациях с мультимедийной системой Swing — у нас Bolero). Правда, можно сконнектить телефон с головным устройством по воздуху через Bluetooth.
Что-то сломалось?
За неделю тестовой эксплуатации серьезных проблем проблем не было. Все идеально? Конечно, нет. Любой съезд с асфальта на грязную дорогу сопровождается попаданием грязи в нижнюю часть проемов задних двери. Брызговики и пластиковые накладки кузова не спасают. Это хорошо видно на фото. Поэтому на мойке не забывайте очищать внутренние поверхности задних дверей.
Вывод: хорош не только в мегаполисе
Karoq — один из лучших так называемых городских кроссоверов. Идеален для повседневного использования: поездок на работу, доставки детей до школы, семейных выездов в магазины и на дачу.
Но сфера применения не ограничена только городскими и пригородными поездками — Karoq прекрасно подойдет и для продолжительных путешествий. С одной лишь оговоркой — маршрут не должен проходить через трудное бездорожье.
Важно знать
Цены и комплектации*
|Комплектация
|Двигатель и трансмиссия
|Стоимость, руб.
|Active
|1.6, 110 л.с., 4х2, М5
|1 611 000
|Active
|1.6, 110 л.с., 4х2, A6
|1 686 000
|Active
|1.4, 150 л.с., 4х2, A8
|1 739 000
|Active
|1.4, 150 л.с., 4х4, P7
|1 839 000
|Ambition
|1.6, 110 л.с., 4х2, М5
|1 765 000
|Ambition
|1.6, 110 л.с., 4х2, A6
|1 810 000
|Ambition
|1.4, 150 л.с., 4х2, A8
|1 863 000
|Ambition
|1.4, 150 л.с., 4х4, P7
|1 963 000
|Style
|1.4, 150 л.с., 4х2, A8
|2 025 000
|Style
|1.4, 150 л.с., 4х4, P7
|2 125 000
* — по прайс-листу без учета дилерских наценок
Гарантийные условия
Производитель обещает отсутствие сквозной коррозии кузова в течение 12 лет без ограничения пробега. На узлы и агрегаты действует стандартная гарантия — 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Причем первые два года гарантия действует независимо от пробега.
Габаритные размеры
|Автомобиль
|Длина/ширина/высота/колесная база, мм
|Skoda Karoq
|4382/1841/1603/2638(2630)*
|Volkswagen Taos
|4417/1841/1602/2638(2630)*
|Renault Kaptur
|4333/1813/1613/2673
|Hyundai Creta
|4300/1790/1620/2610
* — для полноприводной версии
Страховка и налоги
|Автомобиль
| ОСАГО (для Москвы на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1), руб.
|Транспортный налог (для Москвы), руб.
|Skoda Karoq (150 л.с.)
|12751–28052
|5250
За те же деньги
Среди новых автомобилей стоит приглядеться к кроссоверам В-класса. Прямой аналог на той же платформе MQB — Volkswagen Taos.
Неплохая альтернатива — лидер по продажам среди небольших кроссоверов Hyundai Creta. Если во главе угла крепкая подвеска и лучшие внедорожные качества, обратите внимание на Renault Kaptur.
Из автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега) можно подобрать кроссовер побольше: Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Kia Sportage.
Плюсы и минусы
Нравится — комфорт, оснащение, ходовые качества на асфальте, удобство передних сидений, оборудование багажника, умеренный расход топлива на трассе.
Не нравится — низкая проходимость, малый дорожный просвет, шумность подвески вне ровных дорог.
- Мы точно знаем, что нужно автолюбителю, и предлагаем это на лучших условиях! Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов!
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