Не надо грязи! Тест лучшего (пожалуй) городского кроссовера

Мы взяли на тест кроссовер Skoda Karoq c полным приводом в максимальной комплектации Style и неделю гоняли по асфальту, грейдерам, бездорожью. И получили четкие ответы на главные вопросы: для чего и для кого этот автомобиль?

Skoda Karoq — самый доступный кроссовер концерна Volkswagen. В его основе доведенная до совершенства платформа MQB, которая обеспечивает ему отменные ездовые характеристики. Автомобиль качественно собран и окрашен, обладает выверенной эргономикой, богатым оснащением, стойким к коррозии кузовом.

Но идеальных машин не бывает — мы отыскали недостатки.

Динамика: не даст заскучать

По данным производителя, у этого автомобиля лучшие показатели разгона до сотни во всей гамме модификаций. И действительно, темперамент кроссовера порадует даже активного водителя. На фоне одноклассников 8,9 секунды до сотни — передовой показатель. И субъективные ощущения хороши: наддувный двигатель мощностью 150 л.с. выдает приятный подхват, а коробка передач DSG работает расторопно.

Двигатель Карока хорошо защищен от брызг и долго остается чистым. А вот газовых упоров капота нет даже в максимальной комплектации.

Подвеска: паркетный вариант

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Шасси автомобиля заточено под езду по хорошему асфальту. Karoq прекрасно стоит на дороге и способен потягаться в управляемости с легковыми автомобилями. Подвеска работает тихо и комфортно.

С пологими волнами и мелкими неровностями на шоссе кроссовер тоже справляется достойно. Но щербатый асфальт местных дорог превращает его в погремушку: подвеска бухает и передает на кузов ощутимые толчки, поскрипывают обивки. Дискомфорт заставляет сбрасывать скорость.

Замедляться приходится и на грунтовых дорогах. C ровным грейдером Karoq справляется приемлемо, но стоит появиться ямам и складкам — энергоемкости подвески явно не хватает, появляются пробои.

Проходимость: грязь не его стихия

Bridgestone T uranza 255/50 R 18 моментально забивается на пропитанной дождями почве. Клиренс 163 мм (у моноприводной версии 160) с полной загрузкой сопоставим с просветом некоторых легковых автомобилей. Подвеска не создана для оффроуда, да и полный привод скорее ездовой, чем вездеходный. Протектор цепких на асфальте покрышекuranza 255/5018 моментально забивается на пропитанной дождями почве. Невзирая на полный привод и электронные системы, автомобиль еле движется, постоянно сползая вбок. Совсем бессилен? Нет. Просто к проходимости Карока надо подходить с меркой легкового автомобиля. Там, где проедет, например, Renault Logan (у него схожая геометрическая проходимость), этот кроссовер будет двигаться увереннее за счет всех ведущих. С остальными внедорожными экспериментами надо быть предельно осторожными. Такие препятствия Карок преодолеет. Но чуть больше жижи и ямы поглубже уже могут стать проблемой.

Шумоизоляция: тихоня

Замеры шума в салоне: на холостом ходу в городе 35,7 дБ (а вдалеке от шума мегаполиса и вовсе 32,0 дБ), на скорости 50 км/ч — 51,3 дБ, при «сотне» на загородной трассе — 58,7 дБ. Можно смело сказать — рекордные цифры. Karoq уверенно опережает Renault Kaptur (41,8; 55,4; 62,8 дБ соответственно) и дизельный Volkswagen Tiguan (38,6; 54,6; 61,4) прошлого поколения. ЛКП: красят оптимально Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника. 1. Капот — 108 мкм 2. Крыло — 142 мкм 3. Порог/дверь (дверь в нижней части) — 134 мкм 4. Дверь багажника — 114 мкм Толщина заводских лакокрасочных покрытий большинства автомобилей от 80 до 160 мкм. У Карока — средние показатели. Расход топлива: точно по инструкции Материалы по теме Кроссовер или легковушка? Тест-драйв самой неоднозначной Лады

Редчайший случай — реальный эксплуатационный расход топлива практически совпадает с данными производителя, измеренными по спецметодике. В смешанном цикле город-трасса с пусками и короткими прогревами по утрам Karoq потреблял порядка 8,3–8,4 л/100 км, на магистрали при скорости около сотни — 6,9 л/100 км. Сравните с цифрами из инструкции по эксплуатации: 8,1 и 6,9 л/100 км соответственно. И будьте уверены: при спокойном стиле вождения этот кроссовер на бензине вас не разорит. Для семьи подойдет? Крепления для детских кресел предусмотрены и на переднем, и на заднем сиденьях.

Karoq oднозначно и безоговорочно семейный кроссовер. Есть система креплений Isofix для трех детских сидений: два можно установить сзади и одно на переднем пассажирском сиденье. Объем багажника относительно одноклассников солидный — 404 литра по нашим замерам (производитель обещает для полноприводной версии 426). В багажнике есть крючки для сумок, ниши для мелочевки, ремешки для крепления поклажи. И, главное, в чешском кроссовере все сиденья с обивкой из алькантары удобные и по меркам класса просторно спереди и сзади. Реальный объем багажника 404 литра. Внутри есть емкости, ремни крепления мелких предметов с замками и регулируемые крючки для сумок.

Гаджеты: положить и зарядить Для телефона есть закрывающаяся крышкой ниша перед селектором коробки передач. В ней же розетка на 12 В и два слота USB. Для задних пассажиров предусмотрены слот USB и розетки на 12 и 220 В (опция). Ниши для телефона — достаточного размера. А вот USB-слоты типа Type-C — придется запасаться переходниками под обычный USB.

Материалы по теме Тест лучшего (похоже) кроссовера, но мы нашли к чему придраться Еще одна ниша находится в подлокотнике. В ней есть съемный органайзер, в которой войдет не просто смартфон, а смартфонище вместе с вязанкой зарядных шнуров и переходников. А они пригодятся! Все USB нового образца (так называемый Type—C). Значит, львиную долю телефонов нужно подключать через переходник или заряжать через адаптер от 12-вольтовых розеток. По этой же причине возникают сложности с прослушиваем музыки и аудиокниг — без переходника не подключить ни флешку, ни смартфон. Нет ни разъема AUX, ни слота для SD—карты (он есть только в более простых комплектациях с мультимедийной системой Swing — у нас Bolero). Правда, можно сконнектить телефон с головным устройством по воздуху через Bluetooth. Список доступных носителей музыки для тех, у кого нет USB-C-совместимых устройств. Только Bluetooth. Что-то сломалось? За неделю тестовой эксплуатации серьезных проблем проблем не было. Все идеально? Конечно, нет. Любой съезд с асфальта на грязную дорогу сопровождается попаданием грязи в нижнюю часть проемов задних двери. Брызговики и пластиковые накладки кузова не спасают. Это хорошо видно на фото. Поэтому на мойке не забывайте очищать внутренние поверхности задних дверей. Особенности проникновения грязи в задний проем. Порог остается чистым, все налипает с внутренней стороны у кромки задней двери.

Вывод: хорош не только в мегаполисе Материалы по теме Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках Karoq — один из лучших так называемых городских кроссоверов. Идеален для повседневного использования: поездок на работу, доставки детей до школы, семейных выездов в магазины и на дачу. Но сфера применения не ограничена только городскими и пригородными поездками — Karoq прекрасно подойдет и для продолжительных путешествий. С одной лишь оговоркой — маршрут не должен проходить через трудное бездорожье. Важно знать Цены и комплектации*

Комплектация Двигатель и трансмиссия Стоимость, руб. Active 1.6, 110 л . с ., 4 х 2, М 5 1 611 000 Active 1.6, 110 л . с ., 4 х 2, A6 1 686 000 Active 1.4, 150 л . с ., 4 х 2, A8 1 739 000 Active 1.4, 150 л . с ., 4 х 4, P7 1 839 000 Ambition 1.6, 110 л . с ., 4 х 2, М 5 1 765 000 Ambition 1.6, 110 л . с ., 4 х 2, A6 1 810 000 Ambition 1.4, 150 л . с ., 4 х 2, A8 1 863 000 Ambition 1.4, 150 л . с ., 4 х 4, P7 1 963 000 Style 1.4, 150 л . с ., 4 х 2, A8 2 025 000 Style 1.4, 150 л . с ., 4 х 4, P7 2 125 000 * — по прайс-листу без учета дилерских наценок Гарантийные условия Производитель обещает отсутствие сквозной коррозии кузова в течение 12 лет без ограничения пробега. На узлы и агрегаты действует стандартная гарантия — 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Причем первые два года гарантия действует независимо от пробега. Габаритные размеры Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Skoda Karoq 4382/1841/1603/2638(2630)* Volkswagen Taos 4417/1841/1602/2638(2630)* Renault Kaptur 4333/1813/1613/2673 Hyundai Creta 4300/1790/1620/2610 * — для полноприводной версии Страховка и налоги Автомобиль ОСАГО (для Москвы на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Skoda Karoq (150 л.с.) 12751–28052 5250 За те же деньги Среди новых автомобилей стоит приглядеться к кроссоверам В-класса. Прямой аналог на той же платформе MQB — Volkswagen Taos. Неплохая альтернатива — лидер по продажам среди небольших кроссоверов Hyundai Creta. Если во главе угла крепкая подвеска и лучшие внедорожные качества, обратите внимание на Renault Kaptur. Из автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега) можно подобрать кроссовер побольше: Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Kia Sportage. Плюсы и минусы Нравится — комфорт, оснащение, ходовые качества на асфальте, удобство передних сидений, оборудование багажника, умеренный расход топлива на трассе. Не нравится — низкая проходимость, малый дорожный просвет, шумность подвески вне ровных дорог. Мы точно знаем, что нужно автолюбителю, и предлагаем это на лучших условиях! Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов!

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