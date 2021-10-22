Названы самые комфортные зимние шины в 2021-м

Испытатели «За рулем» регулярно тестируют шины и оценивают их в том числе по уровню шума и плавности хода. Мы выбрали для вас наиболее комфортные шины для кроссоверов из нашего сравнительного теста «липучек» размерностью 215/65 R16.

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Многие предпочитают «липучки» шипованным шинам именно из соображений комфорта, и как ни крути, а уровень шума у них действительно априори ниже, чем у «шипов». Да и плавность хода, т.е. способность к гашению неровностей, на наших дорогах — едва ли не главный скилл для любой шины.

Но не сказывается ли пресловутый комфорт на способности шины справляться с чисто зимними задачами?

Чтобы выяснить это, мы решили поставить во главу угла именно комфорт — и даже среди нешипованных шин выбрали наименее шумные и наиболее «плавные». Эксперты «За рулем» Дмитрий Тестов и Сергей Мишин уже протестировали семь комплектов кроссоверных «липучек» размерности 215/65 R16, и мы можем взглянуть, как проявили себя в испытаниях те из них, которые отличаются от прочих именно тишиной и мягким ходом.

3 место. Hankook Winter i*cept IZ2

Неожиданно невысокий шум показали относительно недорогие Hankook Winter i*cept IZ2, да и по плавности хода эти покрышки — на уровне более дорогих аналогов, поэтому в сумме по комфорту они замыкают Топ-3.

Hankook Winter i*cept IZ2 Hankook Winter i*cept IZ2

В сравнении с остальными покрышками в этом рейтинге, Hankook чуть хуже замедляется на снегу и неспешно разгоняет машину по ледяному покрытию, зато экономия топлива — рекордная! К тому же, эти шины четко следуют заданному курсу на снегу и асфальте.

2 место. Nokian Hakkapeliitta R3 SUV и Continental VikingContact 7

Вторую позицию (с точностью до одного экспертного балла) разделили Nokian Hakkapeliitta R3 SUV и Continental VikingContact 7.

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV Nokian Hakkapeliitta R3 SUV Continental VikingContact 7 Continental VikingContact 7

Они не подкачали и в генеральном рейтинге. Nokian Hakkapeliitta R3 SUV продемонстрировали надежную управляемость и лучшую эффективность торможения на снегу и асфальте, однако несколько отстали в торможении на льду. А вот Continental VikingContact 7 не лучшим образом тормозят по мокрому асфальту, зато проявляют чемпионское сцепление на льду и очень уверенное — на снегу, а также наделяют автомобиль отличной управляемостью.

1 место. Michelin X-Ice Snow

Michelin X-Ice Snow шумят так же, как и Nokian и Continental, но обыгрывают их по плавности хода, а потому выходят в лидеры!

Michelin X-Ice Snow Michelin X-Ice Snow

Довольно удивительно, что по результатам испытаний на льду, снегу, а также на сухом и мокром асфальте у топовых Michelin X-Ice Snow получилось забраться лишь на третью строчку, да и то не единолично, а разделив ее с вышеупомянутыми Hankook Winter i*cept IZ2, цена которых едва ли не вдвое меньше. И да, Мишлен понятно управляется на любых покрытиях и хорошо экономит топливо, но поперечный зацеп на льду — самый скромный, да и тормозят по мокрому асфальту эти покрышки не здорово.

Какие шины выгоднее купить?

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Наиболее впечатляющий ценник у Michelin X-Ice Snow: 12 100 рублей за штуку (средняя цена в интернет-магазинах). И даже в ценах прошлого года, когда шина обходилась в 10 610 рублей, переплата при покупке, рассчитанная по оригинальной методике «За рулем», составляла 43%! А вот Hankook и Nokian при актуальных ценах, соответственно, 7090 и 9160 рублей за шину, напротив, даже позволяют немного сэкономить. У Continental VikingContact 7 ценник высокий (10 340 рублей), но адекватный — с учетом всех способностей, которые проявили шины на наших испытаниях.

Есть ли достаточно комфортные варианты среди более дешевых шин? Как выяснить, не переплачиваете ли вы при покупке зимних шин? Что взять, если под колесами почти всегда будет асфальт (или снег)? Обо всем этом читайте в нашем тесте нешипованных зимних шин для кроссоверов!

Сводная таблица оценок по всем параметрам здесь.

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Фото: «За рулем»